Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Ole Blomberg создает голевую возможность для своего партнера по команде.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Ole Blomberg не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Бранн играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Бранн совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Бранн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Бранн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ole Blomberg выиграл воздушное противоборство у Осен Йермунд

48' Удар от ворот произведет Бранн

47' Ольсен Томас пробил со штрафного прямо в стенку

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Финне Бор пробует нанести удар издали, но Mads Hedenstad Christiansen держит все под контролем

44' Ole Blomberg создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Удар от ворот произведет Лиллестрём

44' Бранн совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Бранн совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Бранн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Игрок из команды Лиллестрём делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Осен Йермунд из команды Лиллестрём своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Фредерик Бурстеринг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Лиллестрём совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Бранн

36' Лиллестрём идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Лиллестрём

36' Хорн Майер не смог попасть в створ ударом издали

35' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Бранн

34' Лиллестрём идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Лиллестрём совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бранн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Кроне Свенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Драгснес Ветле из команды Лиллестрём своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Vetle Skjaervik выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Лиллестрём

29' Удар от ворот произведет Лиллестрём

29' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Рангер Ларс получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Рангер Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Бранн совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Ибрахимай Илльдрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Габриэльсен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Бранн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Лиллестрём

22' Расмуссен Матиас не смог попасть в створ ударом издали

22' Габриэльсен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Ole Blomberg выиграл воздушное противоборство у Драгснес Ветле

20' Лиллестрём идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Рангер Ларс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Дингеланд Матиас взял и забрал мяч на выходе

17' Команда Бранн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Г О О О О О Л - Ole Blomberg из команды Бранн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ole Blomberg легко с этим справился!

16' Финне Бор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Бранн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Нильсен Сиверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

13' Бранн совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Лиллестрём

12' Финне Бор не смог попасть в створ ударом издали

12' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Бранн совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Бранн

10' Игрок из команды Лиллестрём делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Лиллестрём совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бранн совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Габриэльсен Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Габриэльсен Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Рангер Ларс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бранн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Игрок из команды Бранн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Матч возобновлен

1' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' Бранн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Бранн идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бранн начинает с центра поля

1' Судья начинает матч