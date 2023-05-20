Стадион: Уллевааль. Зрители: 25532 Главный судья: Хансен Торе
2:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолБломберг Оле-Дидрик
18' Желтая карточкаРангер Ларс
2:0
62' ГолФинне Бор
84' Желтая карточкаВиннхейм Андреас
90'+7
Ход матча
16'
18'
29'
62'
2:0
84'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Elias Myrlid
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Uba Charles
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Бранн
Лиллестрём
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
25 матчей
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.83
1.92
Среднее время на гол
49
46
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
48
34
Голов в среднем за матч
1.92
1.36
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
46
66
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|11
|1.57
|Хорн Майер
|3
|0.43
|Расмуссен Матиас
|2
|0.29
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.29
|Бломберг Оле-Дидрик
|2
|0.29
|Marius Trengereid
|2
|0.29
|Кастро Никлас
|2 (1)
|0.29
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.14
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.14
|Холанн Маркус
|1
|0.14
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.71
|Ольсен Томас
|3 (1)
|0.43
|Адамс Акор
|2
|0.29
|Осен Йермунд
|1
|0.14
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.14
|Хольст Фредерик
|1
|0.14
|Мэтью Ифиний
|1
|0.14
|Рангер Ларс
|1
|0.14
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Виннхейм Андреас
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Гарнас Эспен
|1
|0
|Vetle Skjaervik
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лиллестрём
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
0
0
Бранн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Лиллестрём
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
13
2
Бранн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Лиллестрём
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
13
2
Голы по времени матча
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
5
38%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Забито
13
2
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
100%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
27
15
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
4
15%
1
7%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
3
11%
4
27%
31-45
6
22%
3
20%
46-60
4
15%
5
33%
61-75
4
15%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2
Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2
Результаты матчей
Бранн
Лиллестрём
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
1:2
2 раза 40%
0:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:7
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
6
2 раза 29%
7
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Бранн
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
21
14
21
14
21
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
34
16
34
16
34
16
1/8 финала
1/4 финала
Финал
2 Бранн
0 Лиллестрём
- 2:0 БРА-ЛИЛ
|Бранн
|Финне Бор
|11
|Лиллестрём
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|Старт
|Cameron Ian Cresswell
|5
|Арендал
|Эриксен Кристиан I
|4
|Эйгарден
|Alexander Dang
|4
|Старт
|Робстад Хенрик
|1 1
|Хёугесунн
|Санде Мадс
|1 1
|Саннефьёрд
|Fredrik Mani Paalerud
|2
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|2
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|2