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  4. Кубок 2022-2023

Норвегия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Зрители: 25532 Главный судья: Хансен Торе
Бранн
2:0
Конец матча
Лиллестрём
0'
1:0
16' Гол
Бломберг Оле-Дидрик
18' Желтая карточка
Рангер Ларс
2:0
62' Гол
Финне Бор
84' Желтая карточка
Виннхейм Андреас
90'+7

Ход матча

16'
Бломберг Оле-Дидрик
1:0
18'
 
Рангер Ларс
29'
 
Эд Эскил
Рангер Ларс
62'
Финне Бор
2:0
70'
 
Кнудсен Магнус
Ибрахимай Илльдрен
70'
 
Тённесен Кристоффер
Гарнас Эспен
70'
 
Свендсен Тобиас
Осен Йермунд
77'
Йенсен Вассберг Никлас
Frederik Boersting
 
77'
Кнудсен Фредрик
Кристиансен Рубен
 
79'
 
Виннхейм Андреас
Драгснес Ветле
84'
 
Виннхейм Андреас
90'
Кастро Никлас
Финне Бор
 
90'
Педерсен Торе
Бломберг Оле-Дидрик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
10
Frederik
Boersting
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
20
Vetle
Skjaervik
2
Рангер
Ларс
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
5
Драгснес
Ветле
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
Бранн
4-3-3
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Бранн
Лиллестрём

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

25 матчей

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Т
2:3
Т
1:1
Т
1:3
Т
1:0
Т
1:1
К
4:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:2
Т
1:2
Т
1:0
Т
4:3
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
3:4
ТМС
5:1
Т
2:0
Т
1:4
Т
3:2
Т
1:1
Т
3:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
2:1

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.83
1.92

Среднее время на гол

49
46

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

1.92
1.36

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

46
66

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 11 1.57
Хорн Майер 3 0.43
Расмуссен Матиас 2 0.29
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.29
Бломберг Оле-Дидрик 2 0.29
Marius Trengereid 2 0.29
Кастро Никлас 2 (1) 0.29
Мёллер Вольфе Давид 1 0.14
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.14
Холанн Маркус 1 0.14
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фридьонссон Хольмберт 5 0.71
Ольсен Томас 3 (1) 0.43
Адамс Акор 2 0.29
Осен Йермунд 1 0.14
Хелланн Поль-Андре 1 0.14
Хольст Фредерик 1 0.14
Мэтью Ифиний 1 0.14
Рангер Ларс 1 0.14

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 1 0
Сери Яфет 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 2 0
Адамс Акор 2 0
Виннхейм Андреас 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Vetle Skjaervik 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лиллестрём
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

0
0
Бранн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Лиллестрём
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

13
2
Бранн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Лиллестрём
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

13
2

Голы по времени матча

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
5
38%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Забито

13
2
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
100%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

27
15
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
4
15%
1
7%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
3
11%
4
27%
31-45
6
22%
3
20%
46-60
4
15%
5
33%
61-75
4
15%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2
Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2

Результаты матчей

Бранн
Лиллестрём

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
1:2
2 раза 40%
0:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:7
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
6
2 раза 29%
7
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бранн
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
3
2
1
3.5
1
4
2
1
4.5
1
4
2
1
5.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
2.5
Больше Меньше
2
5
3
4
3.5
1
6
3
4
4.5
1
6
3
4
5.5
1
6
1/8 финала
5 Стабек
0 Брюне
1 Скейд
3 Мольде
3 Бранн
1 Хёугесунн
4 Саннефьёрд
1 Одд
5 Старт
6 Тромсё
1 Согндаль
2 Лиллестрём
0 Ранхейм
4 Будё-Глимт
2 Викинг
0 Русенборг
1/4 финала
10 Стабек
9 Мольде
3 Бранн
0 Саннефьёрд
2 Тромсё
3 Лиллестрём
5 Будё-Глимт
3 Викинг
1/2 финала
0 Стабек
2 Бранн
1 Лиллестрём
0 Будё-Глимт
Финал
2 Бранн
0 Лиллестрём

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 11
Лиллестрём Фридьонссон Хольмберт 5
Старт Cameron Ian Cresswell 5
Арендал Эриксен Кристиан I 4
Эйгарден Alexander Dang 4
Весь список

Топ нарушителей
Старт Робстад Хенрик 1 1
Хёугесунн Санде Мадс 1 1
Саннефьёрд Fredrik Mani Paalerud 2
Мольде Маннсверк Сиверт 2
Лиллестрём Рангер Ларс 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Бранн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Бранн: 60%, Лиллестрём: 40%.
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25532 болельщиков
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Хофф Вебьёрн. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Ольсен Томас из команды Лиллестрём своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Бранн поставил подножку. Пострадал Хофф Вебьёрн
  • Бонусы букмекеров
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    • 93'
      Сери Яфет выиграл воздушное противоборство у Ольсен Томас.
    • 93'
      Лиллестрём совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Лиллестрём совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Тактическая замена. Ole Blomberg уходит с поля и его заменяет Педерсен Торе
    • 93'
      Тактическая замена. Финне Бор уходит с поля и его заменяет Кастро Никлас
    • 92'
      Кнудсен Фредрик выиграл воздушное противоборство у Ольсен Томас.
    • 92'
      Эд Эскил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Игрок из команды Лиллестрём делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 91'
      Бранн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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