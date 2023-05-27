  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 8.
Куяба
1:0
Первый тайм: 10'
Коритиба Парана
0'
1:0
3' Гол
Fernando Sobral

Ход матча

3'
Fernando Sobral
(Кафу Жонатан)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Коритиба Парана
4.80
3.50
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
88
Fernando
Sobral
14
Raniele
8
Роналд
7
Кафу
Жонатан
16
Дейверсон
Силва
11
Веллингтон
Силва
1
Габриэл
Васконселлос
3
Henrique
XIV
13
Кушчевич
Бенхамин
5
Виана
Бруно
16
Натанаэл
83
Jamerson
6
Гомес
Бруно
31
Lizeiro
35
Бошилья
Габриэл
30
Robson
IV
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
Куяба
4-3-3
Коритиба Парана
3-4-1-2

История личных встреч

Куяба
Коритиба Парана

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СB
3:3
СB
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marllon 1 0.13
Fernando Sobral 1 0.13
Дейверсон Силва 1 0.13
Matheusinho 1 0.13
Роналд 1 0.13
Raniele 1 0.13
Кафу Жонатан 0 0
Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 2 (1) 0.25
Ze Roberto III 1 0.13
Бошилья Габриэл 1 0.13
Гомес Бруно 1 0.13
Морено Марселино 1 0.13
Alef Manga 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 3 0
Matheusinho 3 0
Филипе Аугусто 1 1
Patric Calmon 1 1
Pablo Cepellini 2 0
Marllon 2 0
Дейверсон Силва 2 0
Роналд 2 0
Веллингтон Силва 1 0
Эмпереур Алан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Fernando Sobral 1 0
Matheus Alexandre 1 0
Raniele 1 0
Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ze Roberto III 3 1
Натанаэл 2 0
Гомес Бруно 2 0
Урсо Жуниор 1 0
Виллиан Фариас 1 0
Луис Виктор 1 0
Габриэл Васконселлос 1 0
Jamerson 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
William Pottker 1 0
Robson IV 1 0
Henrique XIV 1 0
Морено Марселино 1 0
Виана Бруно 1 0
Lizeiro 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Alef Manga 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Antonio Zago 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Коритиба Парана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Куяба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Коритиба Парана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

2
2
Куяба
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Коритиба Парана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
71%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
5
38%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
3
23%
8
53%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2
Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3
Коритиба Парана
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1
Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Сианорти 3:1 Коритиба Парана - Азурис 2:2

Результаты матчей

Куяба
Коритиба Парана

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Куяба
Коритиба Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Крузейро
 1:0 8 5 0 3 12 - 6 15
4.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
5.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
6.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
Форталеза Сеара
 8 3 4 1 12 - 6 13
8.
Сан-Паулу
 7 3 3 1 12 - 6 12
9.
Фламенго
 0:1 8 4 0 4 13 - 10 12
10.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 0 4 11 - 11 12
11.
Сантос
 7 3 2 2 8 - 5 11
12.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
13.
Куяба
 1:0 8 3 1 4 7 - 12 10
14.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 1 4 5 - 11 7
16.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
17.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
18.
Коринтианс
 7 1 2 4 6 - 12 5
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 0:1 8 0 2 6 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Фламенго
 0:1 5 3 0 2 8 - 4 9
6.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
9.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
11.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
13.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
14.
Крузейро
 1:0 4 2 0 2 3 - 4 6
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Куяба
 1:0 4 1 1 2 3 - 7 4
18.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
19.
Коритиба Парана
 0:1 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 1:0 4 3 0 1 9 - 2 9
2.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Куяба
 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 2 0 7 - 2 5
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Фламенго
 0:1 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Коринтианс
 4 0 0 4 2 - 9 0
20.
Коритиба Парана
 0:1 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Коритиба Парана
4.80
3.50
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Куяба 1:0 Коритиба Парана онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Куяба
Коритиба Парана
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 