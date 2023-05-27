Тур: 8.
1:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
3'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
20
Рикельме
14
Raniele
8
Роналд
16
Натанаэл
83
Jamerson
31
Lizeiro
30
Robson
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Леон РикардоВратарь
-
34 АллисонЗащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 НатанаэлЗащитник
-
83 JamersonЗащитник
- Полузащитник
-
31 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Robson IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
-
28 VilarЗащитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
23 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
97 Ruan Lucas
-
Главный тренер: Antonio Zago
История личных встреч
Куяба
Коритиба Парана
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marllon
|1
|0.13
|Fernando Sobral
|1
|0.13
|Дейверсон Силва
|1
|0.13
|Matheusinho
|1
|0.13
|Роналд
|1
|0.13
|Raniele
|1
|0.13
|Кафу Жонатан
|0
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|2 (1)
|0.25
|Ze Roberto III
|1
|0.13
|Бошилья Габриэл
|1
|0.13
|Гомес Бруно
|1
|0.13
|Морено Марселино
|1
|0.13
|Alef Manga
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Филипе Аугусто
|1
|1
|Patric Calmon
|1
|1
|Pablo Cepellini
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Эмпереур Алан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Matheus Alexandre
|1
|0
|Raniele
|1
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ze Roberto III
|3
|1
|Натанаэл
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Виллиан Фариас
|1
|0
|Луис Виктор
|1
|0
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|Jamerson
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Robson IV
|1
|0
|Henrique XIV
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Alef Manga
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Коритиба Парана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Куяба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Коритиба Парана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
2
2
Куяба
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Коритиба Парана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
4
6
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
71%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
5
38%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
3
23%
8
53%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2
Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3
Коритиба Парана
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1
Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Сианорти 3:1 Коритиба Парана - Азурис 2:2
Результаты матчей
Куяба
Коритиба Парана
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Куяба
Коритиба Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|1:0
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|8.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|9.
|0:1
|8
|4
|0
|4
|13 - 10
|12
|10.
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|12.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|13.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|14.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|18.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|19.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|20.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3