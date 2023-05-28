Тур: 8.
1:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолFernando Sobral
44' Желтая карточкаAntonio Oliveira
1:1
49' ГолRobson IV
58' Желтая карточкаRaniele
66' Желтая карточкаWesley Moreira
69' Желтая карточкаГабриэл Васконселлос
72' Желтая карточкаЭмпереур Алан
72' Желтая карточкаВиана Бруно
84' Желтая карточкаMatheus Bianqui
86' Желтая карточкаPatric Calmon
90' Желтая карточкаКушчевич Бенхамин
90'+8
Ход матча
3'
1:0
44'
49'
1:1
58'
66'
69'
72'
72'
83'
84'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
20
Рикельме
14
Raniele
8
Роналд
16
Натанаэл
83
Jamerson
31
Lizeiro
30
Robson
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Леон РикардоВратарь
-
34 АллисонЗащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 НатанаэлЗащитник
-
83 JamersonЗащитник
- Полузащитник
-
31 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Robson IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
-
28 VilarЗащитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
23 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
97 Ruan Lucas
-
Главный тренер: Antonio Zago
История личных встреч
Куяба
Коритиба Парана
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marllon
|1
|0.13
|Fernando Sobral
|1
|0.13
|Дейверсон Силва
|1
|0.13
|Matheusinho
|1
|0.13
|Роналд
|1
|0.13
|Raniele
|1
|0.13
|Кафу Жонатан
|0
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|3 (1)
|0.38
|Бошилья Габриэл
|1
|0.13
|Ze Roberto III
|1
|0.13
|Гомес Бруно
|1
|0.13
|Морено Марселино
|1
|0.13
|Alef Manga
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patric Calmon
|2
|1
|Денилсон Невес
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Филипе Аугусто
|1
|1
|Pablo Cepellini
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Raniele
|2
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Antonio Oliveira
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Matheus Alexandre
|1
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ze Roberto III
|3
|1
|Габриэл Васконселлос
|2
|0
|Натанаэл
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Кушчевич Бенхамин
|2
|0
|Виана Бруно
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Виллиан Фариас
|1
|0
|Луис Виктор
|1
|0
|Jamerson
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Robson IV
|1
|0
|Henrique XIV
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Alef Manga
|1
|0
|Matheus Bianqui
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
|Wesley Moreira
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Коритиба Парана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
5
Куяба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Коритиба Парана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
2
2
Куяба
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Коритиба Парана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
71%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
5
36%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
8
50%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2
Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3
Коритиба Парана
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1
Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Сианорти 3:1 Коритиба Парана - Азурис 2:2
Результаты матчей
Куяба
Коритиба Парана
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Куяба
Коритиба Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|9.
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|10.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 7
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|12.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|13.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|13.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3