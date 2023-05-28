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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 8.
Куяба
1:1
Конец матча
Коритиба Парана
0'
1:0
3' Гол
Fernando Sobral
44' Желтая карточка
Antonio Oliveira
1:1
49' Гол
Robson IV
58' Желтая карточка
Raniele
66' Желтая карточка
Wesley Moreira
69' Желтая карточка
Габриэл Васконселлос
72' Желтая карточка
Эмпереур Алан
72' Желтая карточка
Виана Бруно
84' Желтая карточка
Matheus Bianqui
86' Желтая карточка
Patric Calmon
90' Желтая карточка
Кушчевич Бенхамин
90'+8
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
88
Fernando
Sobral
14
Raniele
8
Роналд
7
Кафу
Жонатан
16
Дейверсон
Силва
11
Веллингтон
Силва
1
Габриэл
Васконселлос
3
Henrique
XIV
13
Кушчевич
Бенхамин
5
Виана
Бруно
16
Натанаэл
83
Jamerson
6
Гомес
Бруно
31
Lizeiro
35
Бошилья
Габриэл
30
Robson
IV
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
Куяба
4-3-3
Коритиба Парана
3-4-1-2

История личных встреч

Куяба
Коритиба Парана

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СB
3:3
СB
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marllon 1 0.13
Fernando Sobral 1 0.13
Дейверсон Силва 1 0.13
Matheusinho 1 0.13
Роналд 1 0.13
Raniele 1 0.13
Кафу Жонатан 0 0
Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 3 (1) 0.38
Бошилья Габриэл 1 0.13
Ze Roberto III 1 0.13
Гомес Бруно 1 0.13
Морено Марселино 1 0.13
Alef Manga 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patric Calmon 2 1
Денилсон Невес 3 0
Matheusinho 3 0
Филипе Аугусто 1 1
Pablo Cepellini 2 0
Marllon 2 0
Дейверсон Силва 2 0
Эмпереур Алан 2 0
Роналд 2 0
Raniele 2 0
Веллингтон Силва 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Antonio Oliveira 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Fernando Sobral 1 0
Matheus Alexandre 1 0
Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ze Roberto III 3 1
Габриэл Васконселлос 2 0
Натанаэл 2 0
Гомес Бруно 2 0
Кушчевич Бенхамин 2 0
Виана Бруно 2 0
Урсо Жуниор 1 0
Виллиан Фариас 1 0
Луис Виктор 1 0
Jamerson 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
William Pottker 1 0
Robson IV 1 0
Henrique XIV 1 0
Морено Марселино 1 0
Lizeiro 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Alef Manga 1 0
Matheus Bianqui 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Wesley Moreira 1 0
Antonio Zago 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Коритиба Парана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Куяба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Коритиба Парана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

2
2
Куяба
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Коритиба Парана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
71%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
5
36%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
8
50%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2
Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3
Коритиба Парана
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1
Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Сианорти 3:1 Коритиба Парана - Азурис 2:2

Результаты матчей

Куяба
Коритиба Парана

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Куяба
Коритиба Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
4.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
5.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
6.
Крузейро
 8 4 1 3 12 - 7 13
7.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
8.
Форталеза Сеара
 8 3 4 1 12 - 6 13
9.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Сан-Паулу
 0:1 8 3 3 2 12 - 7 12
11.
Сантос
 7 3 2 2 8 - 5 11
12.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
13.
Гойяс
 1:0 8 3 1 4 7 - 13 10
14.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 1 4 5 - 11 7
17.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
18.
Коринтианс
 7 1 2 4 6 - 12 5
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
4.
Сан-Паулу
 0:1 4 3 0 1 9 - 3 9
5.
Атлетико Паранаэнсе
 4 3 0 1 8 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
9.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
11.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
13.
Гойяс
 1:0 3 2 0 1 5 - 7 6
14.
Крузейро
 4 2 0 2 3 - 4 6
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
2.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 2 0 7 - 2 5
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Гойяс
 1:0 5 1 1 3 2 - 6 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
16.
Сан-Паулу
 0:1 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
20.
Коринтианс
 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      58'
      Raniele получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Бошилья Габриэл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Робсон бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Antonio Oliveira получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Kaio уходит с поля. Wesley Moreira выходит вместо него
    • 3'
      Кафу Жонатан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Фернандо Собрал бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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