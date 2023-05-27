Тур: 8.
Ход матча
5'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
42
Матеузиньо
33
Igor
Marques
23
Machado
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 МатеузиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Ногейра ХугоВратарь
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
30 Кастро ПаблоНападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Igor MarquesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
-
8 Neto XIПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
21 Gilberto IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Reynaldo2
-
-
20 _Ian Luccas
-
18 Jussa
-
Главный тренер: Пепа
История личных встреч
Фламенго
Крузейро
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед
31 матч
41.9%
12.9%
45.2%
13 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.19
0.93
Среднее время на гол
75
96
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
1.42
0.84
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
63
107
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Перейра
|3
|0.38
|Габриэл Барбоза
|3 (3)
|0.38
|Педро Гильерме
|2 (1)
|0.25
|Рибейро Эвертон
|1
|0.13
|Луис Давид
|1
|0.13
|Жерсон Сантос
|1
|0.13
|Айртон Лукас
|1
|0.13
|Матеузиньо
|1
|0.13
|Эвертон Соарес
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|3
|0.38
|Насименто Бруно III
|2
|0.25
|Хавьер Марлон
|2
|0.25
|Уэсли Лопес
|2
|0.25
|Рамиро
|1
|0.13
|Дурадо Энрике
|1
|0.13
|Маркес Лукас
|1
|0.13
|Machado
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|3
|1
|Рамиро
|3
|0
|Gilberto IV
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Nikao
|1
|0
|Castan da Silva Luciano
|1
|0
|Дурадо Энрике
|1
|0
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Нерис
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Jussa
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Крузейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Фламенго
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
3
3
Фламенго
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Крузейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
4
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3
Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2
Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1
Результаты матчей
Фламенго
Крузейро
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|1:0
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|8.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|9.
|0:1
|8
|4
|0
|4
|13 - 10
|12
|10.
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|12.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|13.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|14.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|18.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|19.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|20.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3