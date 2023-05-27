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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 8.
Фламенго
0:1
Первый тайм: 12'
Крузейро
0'
0:1
5' Гол
Хавьер Марлон

Ход матча

5'
0:1
Хавьер Марлон
(Насименто Бруно III)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Крузейро
4.85
3.98
6.03
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
42
Матеузиньо
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
10
Габриэл
Барбоза
9
Педро
Гильерме
1
Рафаэл
Кабрал
33
Igor
Marques
6
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
5
Wallisson
23
Machado
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
9
Насименто
Бруно
III
Фламенго
4-4-2
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Крузейро

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

31 матч

41.9%
12.9%
45.2%
13 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:1
СA
0:2
КЛ
0:1
СA
1:0
КЛ
0:2
СA
2:0
К
0:0
К
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:0
БСА
3:0
БСА
3:0
БСА
1:1
БСА
1:0
КБ
1:0
КБ
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
5:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:1

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.19
0.93

Среднее время на гол

75
96

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

1.42
0.84

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

63
107

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Перейра 3 0.38
Габриэл Барбоза 3 (3) 0.38
Педро Гильерме 2 (1) 0.25
Рибейро Эвертон 1 0.13
Луис Давид 1 0.13
Жерсон Сантос 1 0.13
Айртон Лукас 1 0.13
Матеузиньо 1 0.13
Эвертон Соарес 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 3 0.38
Насименто Бруно III 2 0.25
Хавьер Марлон 2 0.25
Уэсли Лопес 2 0.25
Рамиро 1 0.13
Дурадо Энрике 1 0.13
Маркес Лукас 1 0.13
Machado 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Igor Marques 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 3 0
Видаль Артуро 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Тьяго Маия 1 0
Лео Перейра 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Мариньо 1 0
Айртон Лукас 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 3 1
Рамиро 3 0
Gilberto IV 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Nikao 1 0
Castan da Silva Luciano 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Нерис 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Jussa 1 0

Результаты матчей

Фламенго
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Крузейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Фламенго
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

3
3
Фламенго
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Крузейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
4
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3
Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2
Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1

Результаты матчей

Фламенго
Крузейро

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Крузейро
 1:0 8 5 0 3 12 - 6 15
4.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
5.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
6.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
Форталеза Сеара
 8 3 4 1 12 - 6 13
8.
Сан-Паулу
 7 3 3 1 12 - 6 12
9.
Фламенго
 0:1 8 4 0 4 13 - 10 12
10.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 0 4 11 - 11 12
11.
Сантос
 7 3 2 2 8 - 5 11
12.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
13.
Куяба
 1:0 8 3 1 4 7 - 12 10
14.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 1 4 5 - 11 7
16.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
17.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
18.
Коринтианс
 7 1 2 4 6 - 12 5
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 0:1 8 0 2 6 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Фламенго
 0:1 5 3 0 2 8 - 4 9
6.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
9.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
11.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
13.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
14.
Крузейро
 1:0 4 2 0 2 3 - 4 6
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Куяба
 1:0 4 1 1 2 3 - 7 4
18.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
19.
Коритиба Парана
 0:1 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 1:0 4 3 0 1 9 - 2 9
2.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Куяба
 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 2 0 7 - 2 5
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Фламенго
 0:1 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Коринтианс
 4 0 0 4 2 - 9 0
20.
Коритиба Парана
 0:1 4 0 0 4 3 - 10 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Насименто Бруно III сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Марлон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Крузейро
4.85
3.98
6.03
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Где смотреть матч Фламенго 0:1 Крузейро онлайн

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