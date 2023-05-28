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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 8.
Фламенго
1:1
Конец матча
Крузейро
0'
0:1
4' Гол
Хавьер Марлон
0:1
20' Не забитый пенальти
Габриэл Барбоза
31' Желтая карточка
Уэсли Лопес
1:1
33' Гол
Айртон Лукас
45' Желтая карточка
Рафаэл Кабрал
52' Желтая карточка
Igor Marques
53' Желтая карточка
Тьяго Маия
56' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
62' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
66' Желтая карточка
Жерсон Сантос
82' Желтая карточка
Jussa
90' Желтая карточка
Айртон Лукас
90'+7
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
42
Матеузиньо
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
10
Габриэл
Барбоза
9
Педро
Гильерме
1
Рафаэл
Кабрал
33
Igor
Marques
6
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
5
Wallisson
23
Machado
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
9
Насименто
Бруно
III
Фламенго
4-4-2
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Крузейро

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

31 матч

41.9%
12.9%
45.2%
13 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:1
СA
0:2
КЛ
0:1
СA
1:0
КЛ
0:2
СA
2:0
К
0:0
К
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:0
БСА
3:0
БСА
3:0
БСА
1:1
БСА
1:0
КБ
1:0
КБ
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
5:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:1

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.19
0.93

Среднее время на гол

75
96

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

1.42
0.84

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

63
107

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 3 (3) 0.38
Лео Перейра 3 0.38
Айртон Лукас 2 0.25
Педро Гильерме 2 (1) 0.25
Рибейро Эвертон 1 0.13
Луис Давид 1 0.13
Жерсон Сантос 1 0.13
Матеузиньо 1 0.13
Эвертон Соарес 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 3 0.38
Насименто Бруно III 2 0.25
Хавьер Марлон 2 0.25
Уэсли Лопес 2 0.25
Рамиро 1 0.13
Дурадо Энрике 1 0.13
Маркес Лукас 1 0.13
Machado 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Igor Marques 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 4 0
Видаль Артуро 2 0
Тьяго Маия 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Айртон Лукас 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Лео Перейра 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Мариньо 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 3 1
Рамиро 3 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Gilberto IV 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Jussa 2 0
Nikao 1 0
Castan da Silva Luciano 1 0
Рафаэл Кабрал 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Нерис 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Igor Marques 1 0

Результаты матчей

Фламенго
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Крузейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Фламенго
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

3
3
Фламенго
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Крузейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3
Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2
Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1

Результаты матчей

Фламенго
Крузейро

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
4.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
5.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
6.
Крузейро
 8 4 1 3 12 - 7 13
7.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
8.
Форталеза Сеара
 8 3 4 1 12 - 6 13
9.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Сан-Паулу
 0:1 8 3 3 2 12 - 7 12
11.
Сантос
 7 3 2 2 8 - 5 11
12.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
13.
Гойяс
 1:0 8 3 1 4 7 - 13 10
14.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 1 4 5 - 11 7
17.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
18.
Коринтианс
 7 1 2 4 6 - 12 5
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
4.
Сан-Паулу
 0:1 4 3 0 1 9 - 3 9
5.
Атлетико Паранаэнсе
 4 3 0 1 8 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
9.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
11.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
13.
Гойяс
 1:0 3 2 0 1 5 - 7 6
14.
Крузейро
 4 2 0 2 3 - 4 6
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
2.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 2 0 7 - 2 5
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Гойяс
 1:0 5 1 1 3 2 - 6 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
16.
Сан-Паулу
 0:1 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
20.
Коринтианс
 4 0 0 4 2 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Айртон Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    82'
    Жусса получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Тьяго Маия уходит с поля. Victor Hugo выходит вместо него
  • 72'
    Wallisson уходит с поля. Жусса выходит вместо него
  • Желтая карточка
    66'
    Жерсон Сантос получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    Уэсли уходит с поля. Stenio выходит вместо него
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Марлон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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