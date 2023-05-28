Тур: 8.
0'
0:1
4' ГолХавьер Марлон
0:1
20' Не забитый пенальтиГабриэл Барбоза
31' Желтая карточкаУэсли Лопес
1:1
33' ГолАйртон Лукас
45' Желтая карточкаРафаэл Кабрал
52' Желтая карточкаIgor Marques
53' Желтая карточкаТьяго Маия
56' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
62' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
66' Желтая карточкаЖерсон Сантос
82' Желтая карточкаJussa
90' Желтая карточкаАйртон Лукас
90'+7
Ход матча
4'
20'
0:1
31'
33'
1:1
45'
52'
53'
56'
58'
62'
66'
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
42
Матеузиньо
33
Igor
Marques
23
Machado
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 МатеузиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Ногейра ХугоВратарь
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
30 Кастро ПаблоНападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Igor MarquesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
-
8 Neto XIПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
21 Gilberto IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Reynaldo2
-
-
20 _Ian Luccas
-
18 Jussa
-
Главный тренер: Пепа
История личных встреч
Фламенго
Крузейро
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед
31 матч
41.9%
12.9%
45.2%
13 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.19
0.93
Среднее время на гол
75
96
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
1.42
0.84
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
63
107
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|3 (3)
|0.38
|Лео Перейра
|3
|0.38
|Айртон Лукас
|2
|0.25
|Педро Гильерме
|2 (1)
|0.25
|Рибейро Эвертон
|1
|0.13
|Луис Давид
|1
|0.13
|Жерсон Сантос
|1
|0.13
|Матеузиньо
|1
|0.13
|Эвертон Соарес
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|3
|0.38
|Насименто Бруно III
|2
|0.25
|Хавьер Марлон
|2
|0.25
|Уэсли Лопес
|2
|0.25
|Рамиро
|1
|0.13
|Дурадо Энрике
|1
|0.13
|Маркес Лукас
|1
|0.13
|Machado
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Айртон Лукас
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|3
|1
|Рамиро
|3
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Gilberto IV
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Jussa
|2
|0
|Nikao
|1
|0
|Castan da Silva Luciano
|1
|0
|Рафаэл Кабрал
|1
|0
|Дурадо Энрике
|1
|0
|Нерис
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Крузейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Фламенго
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
3
3
Фламенго
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Крузейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3
Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2
Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1
Результаты матчей
Фламенго
Крузейро
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|9.
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|10.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 7
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|12.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|13.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|13.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3