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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
1:3
Второй тайм: 60'
Филадельфия Юнион
0'
29' Желтая карточка
Глеснес Якоб
1:0
30' Гол
Перейра Габриэл
38' Желтая карточка
Грей Тэйвон
1:1
45' Гол
Карранса Хулиан
1:2
45' Гол
Карранса Хулиан
52' Желтая карточка
Мартинс Тьяго II
1:3
53' Пенальти
Газдаг Даниэль
1
Барраса
Луис
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
4
Шано
Максим
22
Kevin
O`Toole
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
11
Перейра
Габриэл
10
Родригес
Сантьяго
21
Жассон
Андрес
20
Ледесма
Ричард
18
Блэйк
Андре
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
8
Мартинес
Хосе
Андрес
27
Вагнер
Кай
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
3-5-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

М
3:1
М
2:1
М
0:2
М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
1:2
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.89
1.18

Среднее время на гол

47
76

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 4 0.29
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.29
Talles Magno 3 0.21
Хавьер Тиаго 1 0.07
Шано Максим 1 0.07
Паркс Китон 1 0.07
Gabriel Segal 1 0.07
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Куфре Бриан 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 7 (6) 0.5
Карранса Хулиан 7 0.5
Уре Микаэль 5 0.36
Торрес Хоакин 1 0.07
Вагнер Кай 1 0.07
Перея Андрес 1 0.07
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Chris Donovan 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Матиас 4 0
Иленчич Митя 4 0
Шано Максим 3 0
Родригес Сантьяго 3 0
Паркс Китон 3 0
Грей Тэйвон 3 0
Куфре Бриан 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Моралес Альфредо 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Барраса Луис 1 0
Talles Magno 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 3 1
Бедойя Алехандро 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Флэк Леон 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Салливан Куинн 2 0
Jesus Bueno 0 1
Блэйк Андре 1 0
Вагнер Кай 1 0
Реал Мэттью 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Харриэль Натан 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
5
Нью-Йорк Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Филадельфия Юнион
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

3
12
Нью-Йорк Сити
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Филадельфия Юнион
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

4
17

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
3
38%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 2
2
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
27%
4
19%
31-45
3
20%
7
33%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
3
20%
3
14%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 7
2
13%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2
Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
3:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
3
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
7
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 13 8 1 4 27 - 13 25
3.
Сиэтл Саундерс
 14 7 2 5 20 - 13 23
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Миннесота Юнайтед
 0:0 14 5 4 5 12 - 14 19
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 13 5 3 5 17 - 18 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 14 4 5 5 18 - 15 17
8.
Остин
 0:0 14 4 5 5 13 - 18 17
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 13 4 4 5 11 - 11 16
10.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 14 4 4 6 13 - 22 16
12.
Колорадо Рэпидс
 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 14 7 4 3 21 - 16 25
4.
Филадельфия Юнион
 3:1 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Орландо Сити
 1:0 14 6 4 4 17 - 16 22
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 15 6 4 5 28 - 25 22
7.
Ди Си Юнайтед
 0:1 15 5 4 6 19 - 17 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 14 6 0 8 13 - 22 18
10.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
Нью-Йорк Сити
 1:3 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
13.
Чикаго Файр
 2:2 14 3 7 4 20 - 23 16
14.
Торонто
 1:0 15 3 7 5 14 - 18 16
15.
Интер Майами
 0:1 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 7 5 0 2 17 - 5 15
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 7 4 2 1 7 - 1 14
6.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
7.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 0:0 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 6 1 4 1 4 - 4 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 5 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 0:1 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 7 4 3 0 14 - 5 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 3:1 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 1:3 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 1:0 8 3 4 1 9 - 7 13
10.
Интер Майами
 0:1 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 2:2 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 0:1 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Орландо Сити
 1:0 8 3 2 3 7 - 8 11
15.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 7 2 2 3 6 - 11 8
8.
Остин
 0:0 7 2 2 3 6 - 11 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 3:1 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 7 3 1 3 7 - 11 10
4.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
5.
Ди Си Юнайтед
 0:1 8 2 2 4 7 - 9 8
6.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
7.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
8.
Атланта Юнайтед
 0:1 8 1 3 4 12 - 18 6
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 2:2 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
12.
Интер Майами
 0:1 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 1:0 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 1:3 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Уре Микаэль сделал результативную передачу.
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    3.80
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