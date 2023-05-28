Тур: 1. Стадион: Citi Field.
1:3
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаГлеснес Якоб
1:0
30' ГолПерейра Габриэл
38' Желтая карточкаГрей Тэйвон
1:1
45' ГолКарранса Хулиан
1:2
45' ГолКарранса Хулиан
52' Желтая карточкаМартинс Тьяго II
1:3
53' ПенальтиГаздаг Даниэль
61' Желтая карточкаKevin O`Toole
69' Желтая карточкаУре Микаэль
83' Желтая карточкаJesus Bueno
90'+6
Ход матча
29'
30'
38'
45'
1:1
45'
1:2
52'
53'
1:3
61'
69'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Грей
Тэйвон
55
Паркс
Китон
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
27
Вагнер
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мизелл КодиВратарь
-
49 Фриз МэттВратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
43 Talles Magno
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
15 Мбезо ОливьеПолузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вагнер КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ричард Одада
-
20 Jesus Bueno
-
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.89
1.18
Среднее время на гол
47
76
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1.33
Среднее время на гол
66
67
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|4
|0.29
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.29
|Talles Magno
|3
|0.21
|Хавьер Тиаго
|1
|0.07
|Шано Максим
|1
|0.07
|Паркс Китон
|1
|0.07
|Gabriel Segal
|1
|0.07
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Куфре Бриан
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|7 (6)
|0.5
|Карранса Хулиан
|7
|0.5
|Уре Микаэль
|5
|0.36
|Торрес Хоакин
|1
|0.07
|Вагнер Кай
|1
|0.07
|Перея Андрес
|1
|0.07
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Chris Donovan
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Матиас
|4
|0
|Иленчич Митя
|4
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Родригес Сантьяго
|3
|0
|Паркс Китон
|3
|0
|Грей Тэйвон
|3
|0
|Куфре Бриан
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Барраса Луис
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|3
|1
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Jesus Bueno
|1
|1
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Мбезо Оливье
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
2
5
Нью-Йорк Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Филадельфия Юнион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
3
12
Нью-Йорк Сити
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Филадельфия Юнион
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
5
17
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
2
20%
5
45%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 2
2
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Забито
16
24
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
4
25%
6
25%
31-45
3
19%
8
33%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
19%
3
13%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 8
2
11%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
5
26%
2
14%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
5
26%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2
Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
410
77
212
410
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|2:1
|13
|8
|1
|4
|28 - 14
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 13
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|6.
|2:1
|13
|5
|3
|5
|13 - 12
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|8.
|1:2
|14
|4
|5
|5
|19 - 16
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|10.
|1:2
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|11.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|14 - 23
|16
|12.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|10
|3
|1
|22 - 14
|33
|2.
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|29 - 25
|23
|6.
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|9.
|14
|6
|0
|8
|13 - 22
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|11.
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|12.
|14
|3
|7
|4
|10 - 12
|16
|13.
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|14.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|15.
|14
|5
|0
|9
|14 - 18
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|2:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|4.
|2:1
|7
|5
|0
|2
|18 - 6
|15
|5.
|1:2
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|1:2
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|10.
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|11.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|1:2
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|1:2
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|12.
|2:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|6.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|8.
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6