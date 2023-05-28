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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
1:3
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
29' Желтая карточка
Глеснес Якоб
1:0
30' Гол
Перейра Габриэл
38' Желтая карточка
Грей Тэйвон
1:1
45' Гол
Карранса Хулиан
1:2
45' Гол
Карранса Хулиан
52' Желтая карточка
Мартинс Тьяго II
1:3
53' Пенальти
Газдаг Даниэль
61' Желтая карточка
Kevin O`Toole
69' Желтая карточка
Уре Микаэль
83' Желтая карточка
Jesus Bueno
90'+6
1
Барраса
Луис
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
4
Шано
Максим
22
Kevin
O`Toole
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
11
Перейра
Габриэл
10
Родригес
Сантьяго
21
Жассон
Андрес
20
Ледесма
Ричард
18
Блэйк
Андре
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
8
Мартинес
Хосе
Андрес
27
Вагнер
Кай
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
3-5-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

М
3:1
М
2:1
М
0:2
М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
1:2
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.89
1.18

Среднее время на гол

47
76

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 4 0.29
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.29
Talles Magno 3 0.21
Хавьер Тиаго 1 0.07
Шано Максим 1 0.07
Паркс Китон 1 0.07
Gabriel Segal 1 0.07
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Куфре Бриан 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 7 (6) 0.5
Карранса Хулиан 7 0.5
Уре Микаэль 5 0.36
Торрес Хоакин 1 0.07
Вагнер Кай 1 0.07
Перея Андрес 1 0.07
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Chris Donovan 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Матиас 4 0
Иленчич Митя 4 0
Шано Максим 3 0
Родригес Сантьяго 3 0
Паркс Китон 3 0
Грей Тэйвон 3 0
Куфре Бриан 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Моралес Альфредо 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Барраса Луис 1 0
Talles Magno 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 3 1
Бедойя Алехандро 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Флэк Леон 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Jesus Bueno 1 1
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Уре Микаэль 1 0
Вагнер Кай 1 0
Реал Мэттью 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Харриэль Натан 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

2
5
Нью-Йорк Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Филадельфия Юнион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

3
12
Нью-Йорк Сити
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Филадельфия Юнион
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

5
17

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
2
20%
5
45%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 2
2
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

16
24
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
4
25%
6
25%
31-45
3
19%
8
33%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
19%
3
13%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 8
2
11%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
5
26%
2
14%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
5
26%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2
Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
4
2
4
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
7
7
2
12
2.5
4
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 13 8 1 4 28 - 14 25
3.
Сиэтл Саундерс
 14 7 2 5 20 - 13 23
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Миннесота Юнайтед
 1:1 14 5 4 5 13 - 15 19
6.
Хьюстон Динамо
 2:1 13 5 3 5 13 - 12 18
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 13 5 3 5 17 - 18 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:2 14 4 5 5 19 - 16 17
9.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
10.
Остин
 1:2 14 4 4 6 14 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 1:1 14 4 4 6 14 - 23 16
12.
Колорадо Рэпидс
 0:1 15 2 6 7 12 - 22 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 14 10 3 1 22 - 14 33
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 14 7 4 3 22 - 17 25
4.
Филадельфия Юнион
 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Атланта Юнайтед
 15 6 5 4 29 - 25 23
6.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
7.
Ди Си Юнайтед
 15 5 4 6 20 - 18 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Клёб де Фут Монреаль
 14 6 0 8 13 - 22 18
10.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
Нью-Йорк Сити
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
13.
Чикаго Файр
 14 3 7 4 21 - 24 16
14.
Торонто
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Интер Майами
 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Хьюстон Динамо
 2:1 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сент-Луис Сити
 2:1 7 5 0 2 18 - 6 15
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:2 7 4 2 1 13 - 5 14
6.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
7.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 1:2 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 1:1 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 1:1 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 8 3 4 1 10 - 8 13
10.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:1 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 1:1 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 1:2 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:2 7 0 3 4 6 - 11 3
12.
Хьюстон Динамо
 2:1 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
4.
Цинциннати
 1:0 6 2 3 1 7 - 9 9
5.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
6.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
7.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 6 1 1 4 8 - 13 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
12.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Шарлотт Джонс Деррик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Уре Микаэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Карранса Хулиан бьет в цель!
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    • 46'
      Эллиотт Джек сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Карранса Хулиан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      38'
      Тейвон Грэй получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Ледесма Ричард сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Габриэль Перейра бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Глеснес Якоб получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 1:3 Филадельфия Юнион онлайн

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