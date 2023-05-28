Тур: 1. Стадион: Exploria Stadium.
1:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаКарлос Антонио
1:0
30' ГолСмит Кайл
66' Желтая карточкаЭрнандес Рональд
1:1
86' ГолВольф Тайлер
90' Желтая карточкаРоссетто Матеус
90'+6
Ход матча
25'
30'
1:0
66'
86'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
15
Гутман
Эндрю
11
Леннон
Брукс
18
Этьенн
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
-
30 Чол МачопНападающий
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
24 Noah Cobb
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
120%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
18 матчей
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.3
Среднее время на гол
51
69
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Duncan McGuire
|4
|0.29
|Кара Эркан
|4
|0.29
|Martin Ojeda
|3
|0.21
|Торрес Факундо
|2 (1)
|0.14
|Ангуло Иван
|2
|0.14
|Смит Кайл
|1
|0.07
|Rafael Santos2
|1
|0.07
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
|Cesar Araujo
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|8
|0.53
|Альмада Тьяго
|6 (1)
|0.4
|Уили Калеб
|3
|0.2
|Араужо Луис
|3
|0.2
|Гутман Эндрю
|2
|0.13
|Вольф Тайлер
|2
|0.13
|Леннон Брукс
|1
|0.07
|Россетто Матеус
|1
|0.07
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.07
|Чол Мачоп
|1
|0.07
|Этьенн Дерик
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Cesar Araujo
|3
|0
|Фелипе
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Янссон Робин
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|_Duncan McGuire
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|5
|1
|Араужо Луис
|2
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Пурата Хуан Хосе
|3
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Альмада Тьяго
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Гутман Эндрю
|0
|1
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Вольф Тайлер
|1
|0
|Чол Мачоп
|1
|0
|Уили Калеб
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Атланта Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
11
Орландо Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атланта Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
10
14
Орландо Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Атланта Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
14
25
Голы по времени матча
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
3
21%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
2
22%
4
24%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
3
27%
7
47%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
18
29
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
3
17%
5
17%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
1
6%
3
10%
31-45
5
28%
3
10%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
3
17%
10
34%
76-90
Пропущено
16
25
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
8
32%
46-60
3
19%
4
16%
61-75
3
19%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2
Результаты матчей
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
35
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
59
78
113
411
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|2:1
|13
|8
|1
|4
|28 - 14
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 13
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|6.
|2:1
|13
|5
|3
|5
|13 - 12
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|8.
|1:2
|14
|4
|5
|5
|19 - 16
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|10.
|1:2
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|11.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|14 - 23
|16
|12.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|10
|3
|1
|22 - 14
|33
|2.
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|29 - 25
|23
|6.
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|9.
|14
|6
|0
|8
|13 - 22
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|11.
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|12.
|14
|3
|7
|4
|10 - 12
|16
|13.
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|14.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|15.
|14
|5
|0
|9
|14 - 18
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|2:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|4.
|2:1
|7
|5
|0
|2
|18 - 6
|15
|5.
|1:2
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|1:2
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|10.
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|11.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|1:2
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|1:2
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|12.
|2:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|6.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|8.
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6