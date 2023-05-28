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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
1:1
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
25' Желтая карточка
Карлос Антонио
1:0
30' Гол
Смит Кайл
66' Желтая карточка
Эрнандес Рональд
1:1
86' Гол
Вольф Тайлер
90' Желтая карточка
Россетто Матеус
90'+6
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
5
Cesar
Araujo
16
Вильдер
Картахена
17
Торрес
Факундо
77
Ангуло
Иван
10
Перейра
Маурисио
9
Кара
Эркан
1
Гузан
Брэд
2
Эрнандес
Рональд
12
Робинсон
Майлз
22
Пурата
Хуан
Хосе
15
Гутман
Эндрю
20
Россетто
Матеус
5
Соса
Сантьяго
11
Леннон
Брукс
23
Альмада
Тьяго
18
Этьенн
Дерик
7
Якумакис
Георгиос
Орландо Сити
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Атланта Юнайтед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
120%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

18 матчей

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

История матчей

М
0:1
М
1:1
М
3:0
М
3:2
М
0:0
М
4:1
М
0:0
М
1:1
М
1:3
М
0:1
ОК
0:2
М
1:0
М
1:2
М
4:0
М
1:2
М
3:3
М
1:1
М
0:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.3

Среднее время на гол

51
69

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Duncan McGuire 4 0.29
Кара Эркан 4 0.29
Martin Ojeda 3 0.21
Торрес Факундо 2 (1) 0.14
Ангуло Иван 2 0.14
Смит Кайл 1 0.07
Rafael Santos2 1 0.07
Gaston Gonzalez2 0 0
Холлидей Майкл 0 0
Перейра Маурисио 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Cesar Araujo 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 8 0.53
Альмада Тьяго 6 (1) 0.4
Уили Калеб 3 0.2
Араужо Луис 3 0.2
Гутман Эндрю 2 0.13
Вольф Тайлер 2 0.13
Леннон Брукс 1 0.07
Россетто Матеус 1 0.07
Пурата Хуан Хосе 1 0.07
Чол Мачоп 1 0.07
Этьенн Дерик 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 4 0
Смит Кайл 4 0
Ангуло Иван 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Cesar Araujo 3 0
Фелипе 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Янссон Робин 1 0
Ramiro Enrique 1 0
_Duncan McGuire 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 5 1
Араужо Луис 2 1
Якумакис Георгиос 3 0
Леннон Брукс 3 0
Пурата Хуан Хосе 3 0
Россетто Матеус 2 0
Альмада Тьяго 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Гутман Эндрю 0 1
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Сейдич Амар 1 0
Берри Мигель 1 0
Вольф Тайлер 1 0
Чол Мачоп 1 0
Уили Калеб 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Атланта Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
11
Орландо Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атланта Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

10
14
Орландо Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Атланта Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

14
25

Голы по времени матча

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
3
21%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
2
22%
4
24%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
3
27%
7
47%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

18
29
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
3
17%
5
17%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
1
6%
3
10%
31-45
5
28%
3
10%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
3
17%
10
34%
76-90

Пропущено

16
25
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
8
32%
46-60
3
19%
4
16%
61-75
3
19%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2

Результаты матчей

Орландо Сити
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
5
1
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
7
8
1
13
2.5
4
11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 13 8 1 4 28 - 14 25
3.
Сиэтл Саундерс
 14 7 2 5 20 - 13 23
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Миннесота Юнайтед
 1:1 14 5 4 5 13 - 15 19
6.
Хьюстон Динамо
 2:1 13 5 3 5 13 - 12 18
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 13 5 3 5 17 - 18 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:2 14 4 5 5 19 - 16 17
9.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
10.
Остин
 1:2 14 4 4 6 14 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 1:1 14 4 4 6 14 - 23 16
12.
Колорадо Рэпидс
 0:1 15 2 6 7 12 - 22 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 14 10 3 1 22 - 14 33
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 14 7 4 3 22 - 17 25
4.
Филадельфия Юнион
 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Атланта Юнайтед
 15 6 5 4 29 - 25 23
6.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
7.
Ди Си Юнайтед
 15 5 4 6 20 - 18 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Клёб де Фут Монреаль
 14 6 0 8 13 - 22 18
10.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
Нью-Йорк Сити
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
13.
Чикаго Файр
 14 3 7 4 21 - 24 16
14.
Торонто
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Интер Майами
 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Хьюстон Динамо
 2:1 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сент-Луис Сити
 2:1 7 5 0 2 18 - 6 15
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:2 7 4 2 1 13 - 5 14
6.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
7.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 1:2 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 1:1 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 1:1 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 8 3 4 1 10 - 8 13
10.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:1 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 1:1 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 1:2 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:2 7 0 3 4 6 - 11 3
12.
Хьюстон Динамо
 2:1 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
4.
Цинциннати
 1:0 6 2 3 1 7 - 9 9
5.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
6.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
7.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 6 1 1 4 8 - 13 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
12.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Шарлотт Джонс Деррик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Смит Кайл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Карлос Антонио получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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