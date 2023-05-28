Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
1:0
Второй тайм: 63'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.68 Обе забьют – да
-
22
Ларьи
Ричи
29
Deandre
Kerr
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Deandre KerrНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
-
-
83 Hugo Mbongue
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
-
14 Найяр ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Торонто
Ди Си Юнайтед
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
70.6%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
39 матчей
33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.9%
25.6%
38.5%
14 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.58
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
2.21
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
72
55
Голов в среднем за матч
1.85
1.41
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.2
|Ларьи Ричи
|2
|0.13
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.13
|Deandre Kerr
|2
|0.13
|Осорио Джонатан
|1
|0.07
|Брэдли Майкл
|1
|0.07
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.07
|Сервания Брандон
|1
|0.07
|Сапонг Чарльз
|1
|0.07
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|6
|0.4
|Фунтас Таксиархис
|3 (1)
|0.2
|Клих Матеуш
|2
|0.13
|Theodore Ku-DiPietro
|2
|0.13
|О'Брайен Льюис
|1
|0.07
|Бирнбом Стив
|1
|0.07
|Дахоме Кристиан
|1
|0.07
|Дуркин Кристофер
|1
|0.07
|Пинс Донован
|1
|0.07
|Грин Джейкоб
|1
|0.07
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Kristian Fletcher
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Кэй Марк-Энтони
|3
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|1
|Kobe Franklin
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
|Сервания Брандон
|1
|0
|Alonso Coello Camarero
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|3
|0
|Пинс Донован
|3
|0
|Найяр Энди
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
3
Торонто
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
1
11
Торонто
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
2
33%
6
50%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
3
21%
4
21%
61-75
3
21%
8
42%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
4
24%
4
25%
61-75
4
24%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2
Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3
Результаты матчей
Торонто
Ди Си Юнайтед
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Торонто
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
59
59
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|1:0
|13
|8
|1
|4
|27 - 13
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 13
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|12 - 14
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|7.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|18 - 15
|17
|8.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|13 - 18
|17
|9.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|11.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|12.
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|21 - 14
|30
|2.
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|3.
|2:2
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|4.
|3:1
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|5.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|6.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|28 - 25
|22
|7.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|9.
|1:0
|14
|6
|0
|8
|13 - 22
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|11.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|12.
|14
|3
|7
|4
|10 - 12
|16
|13.
|2:2
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|14.
|1:0
|15
|3
|7
|5
|14 - 18
|16
|15.
|0:1
|14
|5
|0
|9
|14 - 18
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|4.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 1
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|2:2
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|7.
|3:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|8.
|1:3
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|9.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|10.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|11.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|2:2
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|3:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|3.
|2:2
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|5.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|7.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|8.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|2:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|12.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|1:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|1:0
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|1:3
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6