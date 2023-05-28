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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
1:0
Второй тайм: 63'
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
14' Гол
Deandre Kerr
45' Желтая карточка
Кэй Марк-Энтони
1
Джонсон
Шон
22
Ларьи
Ричи
2
Хеджес
Мэтт
6
Aime
Mabika
19
Kobe
Franklin
23
Сервания
Брандон
14
Кэй
Марк-Энтони
7
Маршалл-Ратти
Джакил
29
Deandre
Kerr
9
Сапонг
Чарльз
24
Инсинье
Лоренцо
1
Миллер
Тайлер
44
Палссон
Виктор
3
Уильямс
Дэррик
23
Пинс
Донован
8
Дуркин
Кристофер
72
Gaoussou
Samake
6
Каноуз
Расселл
17
О'Брайен
Льюис
21
Theodore
Ku-DiPietro
43
Клих
Матеуш
20
Бентеке
Кристиан
Торонто
4-3-3
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Торонто
Ди Си Юнайтед

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
70.6%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

39 матчей

33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.9%
25.6%
38.5%
14 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
1:3
М
7:1
М
2:2
М
2:2
М
5:1
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
4:4
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
4:1
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:0
М
1:2
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:2
М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
3:3
М
0:3
М
2:3
М
0:1
М
2:0
М
3:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
1:0
М
4:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.58

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

2.21
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

72
55

Голов в среднем за матч

1.85
1.41

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 3 (1) 0.2
Ларьи Ричи 2 0.13
Кэй Марк-Энтони 2 0.13
Deandre Kerr 2 0.13
Осорио Джонатан 1 0.07
Брэдли Майкл 1 0.07
Инсинье Лоренцо 1 0.07
Сервания Брандон 1 0.07
Сапонг Чарльз 1 0.07
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 6 0.4
Фунтас Таксиархис 3 (1) 0.2
Клих Матеуш 2 0.13
Theodore Ku-DiPietro 2 0.13
О'Брайен Льюис 1 0.07
Бирнбом Стив 1 0.07
Дахоме Кристиан 1 0.07
Дуркин Кристофер 1 0.07
Пинс Донован 1 0.07
Грин Джейкоб 1 0.07
Тейшейра Руан 0 0
Сантуш Педру 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Kristian Fletcher 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Хеджес Мэтт 3 0
Кэй Марк-Энтони 3 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 1
Kobe Franklin 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0
Сервания Брандон 1 0
Alonso Coello Camarero 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 4 0
Клих Матеуш 4 0
Каноуз Расселл 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
О'Брайен Льюис 3 0
Пинс Донован 3 0
Найяр Энди 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Асад Ямиль 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Торонто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
3
Торонто
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

1
11
Торонто
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
2
33%
6
50%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
3
21%
4
21%
61-75
3
21%
8
42%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
4
24%
4
25%
61-75
4
24%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2
Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3

Результаты матчей

Торонто
Ди Си Юнайтед

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Торонто
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
5
9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 13 8 1 4 27 - 13 25
3.
Сиэтл Саундерс
 14 7 2 5 20 - 13 23
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Миннесота Юнайтед
 0:0 14 5 4 5 12 - 14 19
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 13 5 3 5 17 - 18 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 14 4 5 5 18 - 15 17
8.
Остин
 0:0 14 4 5 5 13 - 18 17
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 13 4 4 5 11 - 11 16
10.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 14 4 4 6 13 - 22 16
12.
Колорадо Рэпидс
 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 14 7 4 3 21 - 16 25
4.
Филадельфия Юнион
 3:1 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Орландо Сити
 1:0 14 6 4 4 17 - 16 22
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 15 6 4 5 28 - 25 22
7.
Ди Си Юнайтед
 0:1 15 5 4 6 19 - 17 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 14 6 0 8 13 - 22 18
10.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
Нью-Йорк Сити
 1:3 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
13.
Чикаго Файр
 2:2 14 3 7 4 20 - 23 16
14.
Торонто
 1:0 15 3 7 5 14 - 18 16
15.
Интер Майами
 0:1 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 7 5 0 2 17 - 5 15
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 7 4 2 1 7 - 1 14
6.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
7.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 0:0 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 6 1 4 1 4 - 4 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 5 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 0:1 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 7 4 3 0 14 - 5 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 3:1 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 1:3 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 1:0 8 3 4 1 9 - 7 13
10.
Интер Майами
 0:1 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 2:2 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 0:1 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Орландо Сити
 1:0 8 3 2 3 7 - 8 11
15.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 7 2 2 3 6 - 11 8
8.
Остин
 0:0 7 2 2 3 6 - 11 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 3:1 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 7 3 1 3 7 - 11 10
4.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
5.
Ди Си Юнайтед
 0:1 8 2 2 4 7 - 9 8
6.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
7.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
8.
Атланта Юнайтед
 0:1 8 1 3 4 12 - 18 6
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 2:2 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
12.
Интер Майами
 0:1 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 1:0 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 1:3 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.65
3.80
8.50
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