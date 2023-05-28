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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
2:1
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
14' Гол
Deandre Kerr
45' Желтая карточка
Кэй Марк-Энтони
69' Желтая карточка
Сантуш Педру
2:0
72' Гол
Kosi Thompson
2:1
87' Гол
Бентеке Кристиан
90' Желтая карточка
Маршалл-Ратти Джакил
90'+7
1
Джонсон
Шон
22
Ларьи
Ричи
2
Хеджес
Мэтт
6
Aime
Mabika
19
Kobe
Franklin
23
Сервания
Брандон
14
Кэй
Марк-Энтони
7
Маршалл-Ратти
Джакил
29
Deandre
Kerr
9
Сапонг
Чарльз
24
Инсинье
Лоренцо
1
Миллер
Тайлер
44
Палссон
Виктор
3
Уильямс
Дэррик
23
Пинс
Донован
8
Дуркин
Кристофер
72
Gaoussou
Samake
6
Каноуз
Расселл
17
О'Брайен
Льюис
21
Theodore
Ku-DiPietro
43
Клих
Матеуш
20
Бентеке
Кристиан
Торонто
4-3-3
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Торонто
Ди Си Юнайтед

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
70.6%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

39 матчей

33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.9%
25.6%
38.5%
14 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
1:3
М
7:1
М
2:2
М
2:2
М
5:1
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
4:4
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
4:1
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:0
М
1:2
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:2
М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
3:3
М
0:3
М
2:3
М
0:1
М
2:0
М
3:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
1:0
М
4:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.58

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

2.21
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

72
55

Голов в среднем за матч

1.85
1.41

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 3 (1) 0.2
Ларьи Ричи 2 0.13
Кэй Марк-Энтони 2 0.13
Deandre Kerr 2 0.13
Осорио Джонатан 1 0.07
Инсинье Лоренцо 1 0.07
Брэдли Майкл 1 0.07
Сервания Брандон 1 0.07
Сапонг Чарльз 1 0.07
Kosi Thompson 1 0.07
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 7 0.47
Фунтас Таксиархис 3 (1) 0.2
Клих Матеуш 2 0.13
Theodore Ku-DiPietro 2 0.13
О'Брайен Льюис 1 0.07
Бирнбом Стив 1 0.07
Дахоме Кристиан 1 0.07
Дуркин Кристофер 1 0.07
Пинс Донован 1 0.07
Грин Джейкоб 1 0.07
Тейшейра Руан 0 0
Сантуш Педру 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Kristian Fletcher 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Кэй Марк-Энтони 3 0
Kobe Franklin 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0
Сервания Брандон 1 0
Alonso Coello Camarero 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 4 0
Клих Матеуш 4 0
Каноуз Расселл 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
О'Брайен Льюис 3 0
Пинс Донован 3 0
Найяр Энди 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Сантуш Педру 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Асад Ямиль 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Торонто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
4
Торонто
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

1
11
Торонто
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Ди Си Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

6
15

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
3
38%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
2
33%
6
50%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

16
20
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
4
25%
4
20%
61-75
3
19%
9
45%
76-90

Пропущено

18
18
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
4
22%
5
28%
61-75
5
28%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2
Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3

Результаты матчей

Торонто
Ди Си Юнайтед

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Торонто
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
5
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 13 8 1 4 28 - 14 25
3.
Сиэтл Саундерс
 14 7 2 5 20 - 13 23
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Миннесота Юнайтед
 1:1 14 5 4 5 13 - 15 19
6.
Хьюстон Динамо
 2:1 13 5 3 5 13 - 12 18
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 13 5 3 5 17 - 18 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:2 14 4 5 5 19 - 16 17
9.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
10.
Остин
 1:2 14 4 4 6 14 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 1:1 14 4 4 6 14 - 23 16
12.
Колорадо Рэпидс
 0:1 15 2 6 7 12 - 22 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 14 10 3 1 22 - 14 33
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 14 7 4 3 22 - 17 25
4.
Филадельфия Юнион
 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Атланта Юнайтед
 15 6 5 4 29 - 25 23
6.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
7.
Ди Си Юнайтед
 15 5 4 6 20 - 18 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Клёб де Фут Монреаль
 14 6 0 8 13 - 22 18
10.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
Нью-Йорк Сити
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
13.
Чикаго Файр
 14 3 7 4 21 - 24 16
14.
Торонто
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Интер Майами
 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Хьюстон Динамо
 2:1 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сент-Луис Сити
 2:1 7 5 0 2 18 - 6 15
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:2 7 4 2 1 13 - 5 14
6.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
7.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 1:2 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 1:1 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 1:1 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 8 3 4 1 10 - 8 13
10.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:1 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 1:1 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 1:2 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:2 7 0 3 4 6 - 11 3
12.
Хьюстон Динамо
 2:1 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
4.
Цинциннати
 1:0 6 2 3 1 7 - 9 9
5.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
6.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
7.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 6 1 1 4 8 - 13 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
12.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Шарлотт Джонс Деррик 6
Весь список
  • 67'
    Каноуз Расселл уходит с поля. Дахоме Кристиан выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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