  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
1:0
Второй тайм: 66'
Интер Майами
0'
39' Желтая карточка
Уотерман Джоэл
1:0
53' Гол
Оффор Чинонсо
40
Сируа
Жонатан
16
Уотерман
Джоэл
24
Кэмпбелл
Джордж
25
Корбо
Габриэле
22
Эррера
Аарон
21
Лаппалайнен
Ласси
29
Шуэньер
Матьё
2
Ваньяма
Виктор
10
Дюк
Брайс
14
Ibrahim
Sunusi
9
Оффор
Чинонсо
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Камаль
33
Franco
Negri
24
Фрэй
Ян
3
Арройо
Диксон
14
Жан
Корентен
30
Benjamin
Cremaschi
16
Тейлор
Роберт
9
Кампана
Леонардо
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2
Интер Майами
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Интер Майами

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

М
2:0
М
1:3
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
0:2
М
2:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффор Чинонсо 3 0.21
Киото Ромель 3 (1) 0.21
Шуэньер Матьё 2 0.14
Лаппалайнен Ласси 1 0.07
Дюк Брайс 1 0.07
Уотерман Джоэл 1 0.07
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Ласситер Ариэль 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 3 0.21
Мартинес Хосеф 3 (1) 0.21
Franco Negri 1 0.07
Руис Дэвид 1 0.07
Кривцов Сергей 1 0.07
Арройо Диксон 1 0.07
Жан Корентен 1 0.07
Стефанелли Николас 1 0.07
Тейлор Роберт 1 0.07
Shanyder Borgelin 1 0.07
Jean Mota 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Benjamin Cremaschi 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 6 0
Камашо Руди 3 1
Ваньяма Виктор 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Эррера Аарон 3 0
Корбо Габриэле 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Кэмпбелл Джордж 1 0
Торкельссон Роберт-Орри 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Negri 3 1
Руис Дэвид 2 1
Йедлин Деандре 3 0
Тейлор Роберт 3 0
Benjamin Cremaschi 3 0
Кривцов Сергей 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Дюк Брайс 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Арройо Диксон 1 0
Жан Корентен 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Фрэй Ян 1 0
Harvey Neville 1 0

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Интер Майами
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
2
Клёб де Фут Монреаль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Интер Майами
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

2
8
Клёб де Фут Монреаль
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Интер Майами
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

22
8

Волевые поражения

2
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
60%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

18
9
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
4
44%
16-30
7
39%
1
11%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
22%
3
33%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
6
40%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Пропущено

23
16
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
4
17%
4
25%
16-30
7
30%
3
19%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
4
17%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0
Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
Интер Майами

Точный счет

2:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
5 раз 38%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
5 раз 38%
1
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Клёб де Фут Монреаль
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
1
1.5
5
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
2
4
1
7
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
6
7
1
12
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 13 8 1 4 27 - 13 25
3.
Сиэтл Саундерс
 14 7 2 5 20 - 13 23
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Миннесота Юнайтед
 0:0 14 5 4 5 12 - 14 19
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 13 5 3 5 17 - 18 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 14 4 5 5 18 - 15 17
8.
Остин
 0:0 14 4 5 5 13 - 18 17
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 13 4 4 5 11 - 11 16
10.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 14 4 4 6 13 - 22 16
12.
Колорадо Рэпидс
 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 14 7 4 3 21 - 16 25
4.
Филадельфия Юнион
 3:1 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Орландо Сити
 1:0 14 6 4 4 17 - 16 22
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 15 6 4 5 28 - 25 22
7.
Ди Си Юнайтед
 0:1 15 5 4 6 19 - 17 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 14 6 0 8 13 - 22 18
10.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
Нью-Йорк Сити
 1:3 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
13.
Чикаго Файр
 2:2 14 3 7 4 20 - 23 16
14.
Торонто
 1:0 15 3 7 5 14 - 18 16
15.
Интер Майами
 0:1 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 7 5 0 2 17 - 5 15
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 7 4 2 1 7 - 1 14
6.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
7.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 0:0 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 6 1 4 1 4 - 4 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 5 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 0:1 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 7 4 3 0 14 - 5 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 3:1 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 1:3 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 1:0 8 3 4 1 9 - 7 13
10.
Интер Майами
 0:1 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 2:2 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 0:1 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Орландо Сити
 1:0 8 3 2 3 7 - 8 11
15.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 7 2 2 3 6 - 11 8
8.
Остин
 0:0 7 2 2 3 6 - 11 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 3:1 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 7 3 1 3 7 - 11 10
4.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
5.
Ди Си Юнайтед
 0:1 8 2 2 4 7 - 9 8
6.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
7.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
8.
Атланта Юнайтед
 0:1 8 1 3 4 12 - 18 6
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 2:2 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
12.
Интер Майами
 0:1 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 1:0 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 1:3 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Джоэль Уотерман получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Интер Майами
4.55
3.65
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Клёб де Фут Монреаль
Интер Майами
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 