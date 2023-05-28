Тур: 1. Стадион: Сапуто.
1:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
39'
53'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Аарон
10
Дюк
Брайс
33
Franco
Negri
24
Фрэй
Ян
14
Жан
Корентен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ри ШонПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Franco NegriЗащитник
-
24 Фрэй ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Жан КорентенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
12 Jake LaCava
-
-
32 Noah Allen
-
15 Ryan Sailor
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Интер Майами
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффор Чинонсо
|3
|0.21
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.21
|Шуэньер Матьё
|2
|0.14
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.07
|Дюк Брайс
|1
|0.07
|Уотерман Джоэл
|1
|0.07
|Эррера Аарон
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Ласситер Ариэль
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|3
|0.21
|Мартинес Хосеф
|3 (1)
|0.21
|Franco Negri
|1
|0.07
|Руис Дэвид
|1
|0.07
|Кривцов Сергей
|1
|0.07
|Арройо Диксон
|1
|0.07
|Жан Корентен
|1
|0.07
|Стефанелли Николас
|1
|0.07
|Тейлор Роберт
|1
|0.07
|Shanyder Borgelin
|1
|0.07
|Jean Mota
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Benjamin Cremaschi
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Камашо Руди
|3
|1
|Ваньяма Виктор
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Эррера Аарон
|3
|0
|Корбо Габриэле
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Салиба Натан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Ри Шон
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Negri
|3
|1
|Руис Дэвид
|2
|1
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Тейлор Роберт
|3
|0
|Benjamin Cremaschi
|3
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Фрэй Ян
|1
|0
|Harvey Neville
|1
|0
Результаты матчей
Клёб де Фут Монреаль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Интер Майами
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
2
Клёб де Фут Монреаль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Интер Майами
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
2
8
Клёб де Фут Монреаль
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Интер Майами
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
22
8
Волевые поражения
2
10
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
60%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
18
9
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
4
44%
16-30
7
39%
1
11%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
22%
3
33%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
6
40%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Пропущено
23
16
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
4
17%
4
25%
16-30
7
30%
3
19%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
4
17%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0
Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0
Результаты матчей
Клёб де Фут Монреаль
Интер Майами
Точный счет
2:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
5 раз 38%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
5 раз 38%
1
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Клёб де Фут Монреаль
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
41
52
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
24
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
85
58
67
112
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|1:0
|13
|8
|1
|4
|27 - 13
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 13
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|12 - 14
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|7.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|18 - 15
|17
|8.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|13 - 18
|17
|9.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|11.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|12.
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|21 - 14
|30
|2.
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|3.
|2:2
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|4.
|3:1
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|5.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|6.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|28 - 25
|22
|7.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|9.
|1:0
|14
|6
|0
|8
|13 - 22
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|11.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|12.
|14
|3
|7
|4
|10 - 12
|16
|13.
|2:2
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|14.
|1:0
|15
|3
|7
|5
|14 - 18
|16
|15.
|0:1
|14
|5
|0
|9
|14 - 18
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|4.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 1
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|2:2
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|7.
|3:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|8.
|1:3
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|9.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|10.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|11.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|2:2
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|3:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|3.
|2:2
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|5.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|7.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|8.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|2:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|12.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|1:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|1:0
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|1:3
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6