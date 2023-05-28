Тур: 8.
0'
23' Желтая карточкаДиего Рибас
0:1
29' ГолМагиньо
45' Желтая карточкаLucas Halter
45' Желтая карточкаWellington Rato
Ход матча
23'
29'
0:1
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
29
Pablo
Maia
32
Пауло
Маркос
23
Tadeu
I
13
Бруно
Араужо
19
Bruno
Melo
6
Sander
2
Магиньо
12
Willian
VI
20
Диего
Рибас
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
8 Luan5
-
50 Йонг
-
-
-
-
22 David VI
-
-
34 Rai Ramos
-
36 Patryck
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
6 SanderЗащитник
-
2 МагиньоПолузащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Filipe Luiz
-
-
-
95 Dodozinho
-
66 Hugo Farias
-
-
-
Главный тренер: Emerson Avila
История личных встреч
Сан-Паулу
Гойяс
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
22 матча
54.5%
9.1%
36.4%
12 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.45
1.64
Среднее время на гол
61
55
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.09
1.27
Среднее время на гол
82
70
Всего голов
28
32
Голов в среднем за матч
1.27
1.45
Тотал матчей
2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
70
61
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|3
|0.38
|Лусиано Невес
|2
|0.25
|Пауло Маркос
|2
|0.25
|Michel Araujo
|1
|0.13
|Жуан Бланко
|1
|0.13
|Rodrigo Nestor
|1
|0.13
|Lucas Beraldo
|1
|0.13
|Pablo Maia
|1
|0.13
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магиньо
|2
|0.25
|Bruno Melo
|2
|0.25
|Matheus Peixoto
|1
|0.13
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.13
|Lucas Halter
|1
|0.13
|Диего Рибас
|0
|0
|Sander
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Nestor
|1
|1
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Пауло Маркос
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Lucas Beraldo
|1
|0
|Pablo Maia
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|3
|1
|Lucas Halter
|3
|1
|Bruno Melo
|3
|0
|Ze Ricardo2
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Alesson Batista
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Паласиос Хулиан
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гойяс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
5
Сан-Паулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гойяс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
2
29%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
2
33%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1
Гойяс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0
Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3
Результаты матчей
Сан-Паулу
Гойяс
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
25
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|9.
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|10.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 7
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|12.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|13.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|13.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3