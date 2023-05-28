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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 8.
Сан-Паулу
0:1
Перерыв
Гойяс
0'
23' Желтая карточка
Диего Рибас
0:1
29' Гол
Магиньо
45' Желтая карточка
Lucas Halter
45' Желтая карточка
Wellington Rato

Ход матча

23'
 
Диего Рибас
29'
0:1
Магиньо
(Диего Рибас)
45'
 
Lucas Halter
45'
Wellington Rato
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Гойяс
6.60
4.36
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
Марсио
28
Alan
Franco1
35
Lucas
Beraldo
38
Caio
Paulista
20
Невес
Габриэль
29
Pablo
Maia
7
Alisson
II
10
Лусиано
Невес
32
Пауло
Маркос
9
Кальери
Хонатан
23
Tadeu
I
13
Бруно
Араужо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
6
Sander
2
Магиньо
12
Willian
VI
20
Диего
Рибас
27
Alesson
Batista
10
Паласиос
Хулиан
17
Matheus
Peixoto
Сан-Паулу
4-2-3-1
Гойяс
4-4-2

История личных встреч

Сан-Паулу
Гойяс

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

22 матча

54.5%
9.1%
36.4%
12 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:4
СA
3:3
СA
0:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:3
БСА
3:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
0:1
КБ
2:2
КБ
2:0
КБ
1:0
КБ
0:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.45
1.64

Среднее время на гол

61
55

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.09
1.27

Среднее время на гол

82
70

Всего голов

28
32

Голов в среднем за матч

1.27
1.45

Тотал матчей

2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

70
61

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 3 0.38
Лусиано Невес 2 0.25
Пауло Маркос 2 0.25
Michel Araujo 1 0.13
Жуан Бланко 1 0.13
Rodrigo Nestor 1 0.13
Lucas Beraldo 1 0.13
Pablo Maia 1 0.13
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магиньо 2 0.25
Bruno Melo 2 0.25
Matheus Peixoto 1 0.13
Аподи Диаллиссон 1 0.13
Lucas Halter 1 0.13
Диего Рибас 0 0
Sander 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 1 1
Рафинья Марсио 2 0
Лусиано Невес 2 0
Невес Габриэль 2 0
Rai Ramos 2 0
Пауло Маркос 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Alisson II 1 0
Michel Araujo 1 0
Patryck 1 0
Caio Paulista 1 0
Wellington Rato 1 0
Lucas Beraldo 1 0
Pablo Maia 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 3 1
Lucas Halter 3 1
Bruno Melo 3 0
Ze Ricardo2 3 0
Диего Рибас 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Vinicius XII 1 0
Willian VI 1 0
Лукас Джонни 1 0
Alesson Batista 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Паласиос Хулиан 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гойяс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
5
Сан-Паулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гойяс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
2
29%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
2
33%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1
Гойяс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0
Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3

Результаты матчей

Сан-Паулу
Гойяс

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
4.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
5.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
6.
Крузейро
 8 4 1 3 12 - 7 13
7.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
8.
Форталеза Сеара
 8 3 4 1 12 - 6 13
9.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Сан-Паулу
 0:1 8 3 3 2 12 - 7 12
11.
Сантос
 7 3 2 2 8 - 5 11
12.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
13.
Гойяс
 1:0 8 3 1 4 7 - 13 10
14.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 1 4 5 - 11 7
17.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
18.
Коринтианс
 7 1 2 4 6 - 12 5
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
4.
Сан-Паулу
 0:1 4 3 0 1 9 - 3 9
5.
Атлетико Паранаэнсе
 4 3 0 1 8 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
9.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
11.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
13.
Гойяс
 1:0 3 2 0 1 5 - 7 6
14.
Крузейро
 4 2 0 2 3 - 4 6
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
2.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 2 0 7 - 2 5
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Гойяс
 1:0 5 1 1 3 2 - 6 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
16.
Сан-Паулу
 0:1 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
20.
Коринтианс
 4 0 0 4 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    50'
    Веллингтон Рато получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Лукас Хальтер получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Diego сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Магиньо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Виллиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Diego получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Гойяс
6.60
4.36
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сан-Паулу 0:1 Гойяс онлайн

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Сан-Паулу
Гойяс
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