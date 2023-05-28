Тур: 8.
0'
23' Желтая карточкаДиего Рибас
0:1
29' ГолМагиньо
45' Желтая карточкаLucas Halter
45' Желтая карточкаWellington Rato
1:1
57' ГолPablo Maia
78' Желтая карточкаAlan Franco1
2:1
90' ГолDavid VI
90' Желтая карточкаБруно Араужо
90' Желтая карточкаDorival Junior
90' Желтая карточкаБастос Фернандр Феллипе
90'+9
Ход матча
23'
29'
0:1
45'
45'
57'
1:1
68'
78'
85'
90'
2:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
29
Pablo
Maia
32
Пауло
Маркос
23
Tadeu
I
13
Бруно
Араужо
19
Bruno
Melo
6
Sander
2
Магиньо
12
Willian
VI
20
Диего
Рибас
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
8 Luan5
-
50 Йонг
-
-
-
-
22 David VI
-
-
34 Rai Ramos
-
36 Patryck
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
6 SanderЗащитник
-
2 МагиньоПолузащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Filipe Luiz
-
-
-
95 Dodozinho
-
66 Hugo Farias
-
-
-
Главный тренер: Emerson Avila
История личных встреч
Сан-Паулу
Гойяс
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
22 матча
54.5%
9.1%
36.4%
12 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.45
1.64
Среднее время на гол
61
55
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.09
1.27
Среднее время на гол
82
70
Всего голов
28
32
Голов в среднем за матч
1.27
1.45
Тотал матчей
2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
70
61
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|3
|0.38
|Лусиано Невес
|2
|0.25
|Пауло Маркос
|2
|0.25
|Pablo Maia
|2
|0.25
|Michel Araujo
|1
|0.13
|Жуан Бланко
|1
|0.13
|David VI
|1
|0.13
|Rodrigo Nestor
|1
|0.13
|Lucas Beraldo
|1
|0.13
|Alisson II
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магиньо
|2
|0.25
|Bruno Melo
|2
|0.25
|Matheus Peixoto
|1
|0.13
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.13
|Lucas Halter
|1
|0.13
|Диего Рибас
|0
|0
|Sander
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Nestor
|1
|1
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Пауло Маркос
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Alan Franco1
|1
|0
|Lucas Beraldo
|1
|0
|Pablo Maia
|1
|0
|Dorival Junior
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|3
|1
|Lucas Halter
|3
|1
|Bruno Melo
|3
|0
|Ze Ricardo2
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Alesson Batista
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Паласиос Хулиан
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гойяс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
5
Сан-Паулу
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Гойяс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
50%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
2
25%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
29%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1
Гойяс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0
Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3
Результаты матчей
Сан-Паулу
Гойяс
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
26
26
17
17
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3