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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
1:0
Первый тайм: 22'
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
10' Гол
Лёвен Эдуард
20' Желтая карточка
Нервински Джейк

Ход матча

10'
Лёвен Эдуард
1:0
20'
Нервински Джейк
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
2.33
4.50
5.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
24
Lucas
Bartlett
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
6
Блом
Нджабуло
10
Лёвен
Эдуард
8
Страуд
Джаред
19
Васильев
Индиана
12
Celio
Pompeu
11
Джоаккини
Николас
1
Хасал
Томас
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
8
Шёпф
Алессандро
14
Мартинш
Луиш
16
Берхальтер
Себастьян
19
Грессель
Юлиан
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
29
Simon
Becher
Сент-Луис Сити
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Ванкувер Уайткэпс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 0.38
Лёвен Эдуард 4 (2) 0.31
Джоаккини Николас 4 0.31
Страуд Джаред 3 0.23
Альм Расмус 2 0.15
Васильев Индиана 2 0.15
Kyle Hiebert 2 0.15
Острак Томаш 1 0.08
Паркер Тим 1 0.08
Celio Pompeu 1 0.08
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simon Becher 4 0.29
Уайт Брайан 4 0.29
Pedro Vite 2 0.14
Грессель Юлиан 1 0.07
Ali Ahmed 1 0.07
Браун Джавейн 1 0.07
Шёпф Алессандро 1 0.07
Блэкмон Тристан 1 0.07
Голд Райан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Веселинович Ранко 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 6 0
Страуд Джаред 5 0
Острак Томаш 4 0
Джоаккини Николас 3 0
Kyle Hiebert 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Lucas Bartlett 2 0
Альм Расмус 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Нервински Джейк 1 0
Celio Pompeu 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 3 0
Уайт Брайан 3 0
Mathias Laborda 3 0
Шёпф Алессандро 2 0
Ali Ahmed 2 0
Блэкмон Тристан 2 0
Браун Джавейн 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Голд Райан 1 0
Кордова Серхио 1 0
Pedro Vite 1 0
Берхальтер Себастьян 1 0
Рапосо Райан 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Ванкувер Уайткэпс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
4
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

10
10
Сент-Луис Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Ванкувер Уайткэпс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

14
4
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
1
25%
1-15
2
14%
2
50%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
25%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
4
36%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
3
43%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

25
15
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
1
4%
1
7%
1-15
3
12%
4
27%
16-30
6
24%
4
27%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
6
24%
1
7%
61-75
5
20%
1
7%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
21%
5
29%
29%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
5
36%
4
24%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2
Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
3
4
4
2
2.5
2
5
2
4
3.5
1
6
1
5
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
5
1.5
3
10
6
6
2.5
2
11
3
9
3.5
1
12
1
11
4.5
1
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 13 8 1 4 27 - 13 25
3.
Сиэтл Саундерс
 14 7 2 5 20 - 13 23
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Миннесота Юнайтед
 0:0 14 5 4 5 12 - 14 19
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 13 5 3 5 17 - 18 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 14 4 5 5 18 - 15 17
8.
Остин
 0:0 14 4 5 5 13 - 18 17
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 13 4 4 5 11 - 11 16
10.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 14 4 4 6 13 - 22 16
12.
Колорадо Рэпидс
 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 14 7 4 3 21 - 16 25
4.
Филадельфия Юнион
 3:1 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Орландо Сити
 1:0 14 6 4 4 17 - 16 22
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 15 6 4 5 28 - 25 22
7.
Ди Си Юнайтед
 0:1 15 5 4 6 19 - 17 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 14 6 0 8 13 - 22 18
10.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
Нью-Йорк Сити
 1:3 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
13.
Чикаго Файр
 2:2 14 3 7 4 20 - 23 16
14.
Торонто
 1:0 15 3 7 5 14 - 18 16
15.
Интер Майами
 0:1 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 7 5 0 2 17 - 5 15
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 7 4 2 1 7 - 1 14
6.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
7.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 0:0 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 6 1 4 1 4 - 4 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 5 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 0:1 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 7 4 3 0 14 - 5 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 3:1 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 1:3 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 1:0 8 3 4 1 9 - 7 13
10.
Интер Майами
 0:1 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 2:2 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 0:1 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Орландо Сити
 1:0 8 3 2 3 7 - 8 11
15.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 7 2 2 3 6 - 11 8
8.
Остин
 0:0 7 2 2 3 6 - 11 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 3:1 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 7 3 1 3 7 - 11 10
4.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
5.
Ди Си Юнайтед
 0:1 8 2 2 4 7 - 9 8
6.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
7.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
8.
Атланта Юнайтед
 0:1 8 1 3 4 12 - 18 6
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 2:2 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
12.
Интер Майами
 0:1 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 1:0 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 1:3 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
2.33
4.50
5.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сент-Луис Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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