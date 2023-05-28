Тур: 1. Стадион: Citypark.
1:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
10'
1:0
20'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.24 Победа «Сент-Луиса»
-
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
10
Лёвен
Эдуард
12
Celio
Pompeu
14
Мартинш
Луиш
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
29
Simon
Becher
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Kyle HiebertЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Celio PompeuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
15 Joshua YaroЗащитник
- Полузащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
20 Akil Watts
-
Главный тренер: Bradley Carnell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
29 Simon BecherНападающий
- Запасные игроки
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Ванкувер Уайткэпс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5
|0.38
|Лёвен Эдуард
|4 (2)
|0.31
|Джоаккини Николас
|4
|0.31
|Страуд Джаред
|3
|0.23
|Альм Расмус
|2
|0.15
|Васильев Индиана
|2
|0.15
|Kyle Hiebert
|2
|0.15
|Острак Томаш
|1
|0.08
|Паркер Тим
|1
|0.08
|Celio Pompeu
|1
|0.08
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simon Becher
|4
|0.29
|Уайт Брайан
|4
|0.29
|Pedro Vite
|2
|0.14
|Грессель Юлиан
|1
|0.07
|Ali Ahmed
|1
|0.07
|Браун Джавейн
|1
|0.07
|Шёпф Алессандро
|1
|0.07
|Блэкмон Тристан
|1
|0.07
|Голд Райан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Веселинович Ранко
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|6
|0
|Страуд Джаред
|5
|0
|Острак Томаш
|4
|0
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Kyle Hiebert
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Lucas Bartlett
|2
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Celio Pompeu
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|3
|0
|Уайт Брайан
|3
|0
|Mathias Laborda
|3
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Ali Ahmed
|2
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Ванкувер Уайткэпс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
4
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
10
10
Сент-Луис Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Ванкувер Уайткэпс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
11
14
Голы по времени матча
Забито
14
4
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
1
25%
1-15
2
14%
2
50%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
25%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Забито
11
11
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
4
36%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
3
43%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
25
15
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
1
4%
1
7%
1-15
3
12%
4
27%
16-30
6
24%
4
27%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
6
24%
1
7%
61-75
5
20%
1
7%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
21%
5
29%
29%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
5
36%
4
24%
61-75
3
21%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2
Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
34
42
25
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
75
310
66
211
39
112
111
112
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|1:0
|13
|8
|1
|4
|27 - 13
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 13
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|12 - 14
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|7.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|18 - 15
|17
|8.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|13 - 18
|17
|9.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|11.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|12.
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|21 - 14
|30
|2.
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|3.
|2:2
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|4.
|3:1
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|5.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|6.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|28 - 25
|22
|7.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|9.
|1:0
|14
|6
|0
|8
|13 - 22
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|11.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|12.
|14
|3
|7
|4
|10 - 12
|16
|13.
|2:2
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|14.
|1:0
|15
|3
|7
|5
|14 - 18
|16
|15.
|0:1
|14
|5
|0
|9
|14 - 18
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|4.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 1
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|2:2
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|7.
|3:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|8.
|1:3
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|9.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|10.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|11.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|2:2
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|3:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|3.
|2:2
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|5.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|7.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|8.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|2:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|12.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|1:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|1:0
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|1:3
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6