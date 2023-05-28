Тур: 1. Стадион: Shell Energy Stadium.
2:1
Конец матча
0'
0:1
22' ГолЗардес Гьяси
30' Желтая карточкаКасканте Хулио
1:1
37' ГолЭррера Эктор
67' Желтая карточкаNelson Quinones
2:1
87' ГолIvan Franco
90' Желтая карточкаMicael
90'+5
Ход матча
22'
0:1
30'
37'
1:1
67'
87'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.48 Победа «Остина»
-
12
Кларк
Стив
31
Micael
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
11
Бэрд
Кори
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Нападающий
-
18 Алию ИбрахимНападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниНападающий
- Нападающий
-
29 Брюин УиллНападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Остин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Среднее время на гол
33
135
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|5 (4)
|0.38
|Эррера Эктор
|3
|0.23
|Стирс Дэниэл
|1
|0.08
|Ivan Franco
|1
|0.08
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.08
|Шмитт Тейт
|1
|0.08
|Thor Ulfarsson
|1
|0.08
|Бэрд Кори
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Джон
|4
|0.29
|Зардес Гьяси
|3
|0.21
|Дриусси Себастьян
|2
|0.14
|Гэвин Вулфф
|1
|0.07
|Финлей Итан
|1
|0.07
|Ригони Эмилиано
|1
|0.07
|Брюин Уилл
|1
|0.07
|Урути Максимилиано
|1
|0.07
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Фагундес Диего
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|2
|2
|Эскобар Франко
|4
|0
|Artur Moraes III
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Micael
|2
|0
|Карраскилья Адальберто
|2
|0
|Luis Caicedo III
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Nelson Quinones
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Ivan Franco
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Редес Родни
|1
|1
|Лима Ник
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Касканте Хулио
|1
|0
|Финлей Итан
|1
|0
|Урути Максимилиано
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Jhojan Valencia
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Остин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
2
Хьюстон Динамо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Остин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
2
5
Хьюстон Динамо
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Остин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
100%
2
18%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
4
57%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
4
31%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
5
45%
1
8%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
2
18%
5
28%
61-75
2
18%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6
Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1
Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Остин
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
210
58
111
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|3:1
|13
|8
|1
|4
|29 - 14
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 13
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|13 - 12
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|8.
|1:3
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|11.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|14 - 23
|16
|12.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|10
|3
|1
|22 - 14
|33
|2.
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|29 - 25
|23
|6.
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|9.
|14
|6
|0
|8
|13 - 22
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|11.
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|12.
|14
|3
|7
|4
|10 - 12
|16
|13.
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|14.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|15.
|14
|5
|0
|9
|14 - 18
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|4.
|3:1
|7
|5
|0
|2
|19 - 6
|15
|5.
|1:3
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|10.
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|11.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|3:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|1:3
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|6.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|8.
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6