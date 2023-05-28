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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
2:1
Конец матча
Остин
0'
0:1
22' Гол
Зардес Гьяси
30' Желтая карточка
Касканте Хулио
1:1
37' Гол
Эррера Эктор
67' Желтая карточка
Nelson Quinones
2:1
87' Гол
Ivan Franco
90' Желтая карточка
Micael
90'+5
12
Кларк
Стив
2
Эскобар
Франко
5
Стирс
Дэниэл
4
Бартлоу
Итан
31
Micael
20
Карраскилья
Адальберто
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
11
Бэрд
Кори
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
8
Ринг
Александр
16
Хименес
Эктор
22
Sofiane
Djeffal
6
Даниэль
Перейра
21
Лундквист
Адам
13
Финлей
Итан
9
Зардес
Гьяси
7
Ригони
Эмилиано
Хьюстон Динамо
4-3-3
Остин
3-4-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Остин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

М
2:0
М
3:1
М
1:2
М
2:1
М
3:0
М
3:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Среднее время на гол

33
135

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 5 (4) 0.38
Эррера Эктор 3 0.23
Стирс Дэниэл 1 0.08
Ivan Franco 1 0.08
Карраскилья Адальберто 1 0.08
Шмитт Тейт 1 0.08
Thor Ulfarsson 1 0.08
Бэрд Кори 0 0
Дорси Гриффин 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Джон 4 0.29
Зардес Гьяси 3 0.21
Дриусси Себастьян 2 0.14
Гэвин Вулфф 1 0.07
Финлей Итан 1 0.07
Ригони Эмилиано 1 0.07
Брюин Уилл 1 0.07
Урути Максимилиано 1 0.07
Даниэль Перейра 0 0
Фагундес Диего 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Лима Ник 0 0
Редес Родни 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 2 2
Эскобар Франко 4 0
Artur Moraes III 3 0
Басси Амине 1 1
Micael 2 0
Карраскилья Адальберто 2 0
Luis Caicedo III 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Nelson Quinones 2 0
Кларк Стив 1 0
Ivan Franco 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 0
Ринг Александр 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Редес Родни 1 1
Лима Ник 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Касканте Хулио 1 0
Финлей Итан 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лундквист Адам 1 0
Jhojan Valencia 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Остин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
2
Хьюстон Динамо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Остин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

2
5
Хьюстон Динамо
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Остин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
100%
2
18%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
4
57%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
4
31%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
5
45%
1
8%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
2
18%
5
28%
61-75
2
18%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6
Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1
Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Остин

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
2
10
1.5
5
8
1
11
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
2.
Сент-Луис Сити
 3:1 13 8 1 4 29 - 14 25
3.
Сиэтл Саундерс
 14 7 2 5 20 - 13 23
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Миннесота Юнайтед
 1:1 14 5 4 5 13 - 15 19
6.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 13 5 3 5 17 - 18 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
10.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 1:1 14 4 4 6 14 - 23 16
12.
Колорадо Рэпидс
 0:1 15 2 6 7 12 - 22 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 14 10 3 1 22 - 14 33
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 14 7 4 3 22 - 17 25
4.
Филадельфия Юнион
 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Атланта Юнайтед
 15 6 5 4 29 - 25 23
6.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
7.
Ди Си Юнайтед
 15 5 4 6 20 - 18 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Клёб де Фут Монреаль
 14 6 0 8 13 - 22 18
10.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
Нью-Йорк Сити
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
13.
Чикаго Файр
 14 3 7 4 21 - 24 16
14.
Торонто
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Интер Майами
 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сент-Луис Сити
 3:1 7 5 0 2 19 - 6 15
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 7 4 2 1 13 - 5 14
6.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
7.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 1:1 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 1:1 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 8 3 4 1 10 - 8 13
10.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:1 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 3:1 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 1:1 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
4.
Цинциннати
 1:0 6 2 3 1 7 - 9 9
5.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
6.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
7.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 6 1 1 4 8 - 13 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
12.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Шарлотт Джонс Деррик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Эррера Эктор бьет в цель!
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