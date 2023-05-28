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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
0:1
Перерыв
Цинциннати
0'
0:1
33' Гол
Баджи Доминик

Ход матча

33'
0:1
Баджи Доминик
(Нвободо Обинна)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Цинциннати
7.20
3.80
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
2
Розенберри
Киган
91
Кабрал
Кевин
20
Ронен
Коннор
15
Лейва
Дэнни
31
Anthony
Markanich
7
Льюис
Джонатан
14
Харрис
Кельвин
18
Roman
Celentano
15
Москера
Йерсон
21
Миазга
Мэтт
32
Ian
Murphy
28
Гэддис
Рэймон
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
14
Баджи
Доминик
Колорадо Рэпидс
3-5-2
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Цинциннати

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
0:2
М
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.13
Абубакар Лалас 2 0.13
Кабрал Кевин 2 0.13
Ронен Коннор 1 (1) 0.07
Рубио Диего 1 0.07
Уилсон Дэнни 1 0.07
Льюис Джонатан 1 0.07
Бассетт Коул 1 0.07
Max Alves 1 0.07
Николсон Сэм 0 0
Япи Даррен 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 5 (2) 0.36
Сантос Сержио II 4 0.29
Морено Хуниор 3 0.21
Васкес Брэндон 3 0.21
Москера Йерсон 2 0.14
Барреаль Альваро 1 0.07
Баджи Доминик 1 0.07
Нвободо Обинна 1 0.07
Brenner da Silva 1 0.07
Кубо Юя 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николсон Сэм 5 0
Акоста Бриан 5 0
Кабрал Кевин 5 0
Абубакар Лалас 4 0
Присо-Мбонге Ральф 4 0
Уилсон Дэнни 3 0
Max Alves 3 0
Барриос Майкл 2 0
Гальван Бриан 0 1
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Махсо Андреас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Япи Даррен 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 4 0
Барреаль Альваро 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Акоста Лусиано 3 0
Сантос Сержио II 3 0
Москера Йерсон 3 0
Brenner da Silva 2 0
Marco Angulo 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Кубо Юя 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Roman Celentano 1 0
Malik Pinto 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Цинциннати
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Колорадо Рэпидс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

7
14
Колорадо Рэпидс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Цинциннати
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

12
20

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
5
63%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
5
36%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
1
17%
76-90

Забито

12
21
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
2
17%
5
24%
46-60
3
25%
6
29%
61-75
4
33%
2
10%
76-90

Пропущено

21
14
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
2
10%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
7
50%
31-45
4
19%
4
29%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2
Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2
Цинциннати
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Цинциннати

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
1
2
6
1.5
1
4
1
7
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
1
3
11
1.5
6
7
1
13
2.5
3
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
2.
Сент-Луис Сити
 3:1 13 8 1 4 29 - 14 25
3.
Сиэтл Саундерс
 14 7 2 5 20 - 13 23
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Миннесота Юнайтед
 1:1 14 5 4 5 13 - 15 19
6.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 13 5 3 5 17 - 18 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
10.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 1:1 14 4 4 6 14 - 23 16
12.
Колорадо Рэпидс
 0:1 15 2 6 7 12 - 22 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 14 10 3 1 22 - 14 33
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 14 7 4 3 22 - 17 25
4.
Филадельфия Юнион
 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Атланта Юнайтед
 15 6 5 4 29 - 25 23
6.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
7.
Ди Си Юнайтед
 15 5 4 6 20 - 18 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Клёб де Фут Монреаль
 14 6 0 8 13 - 22 18
10.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
Нью-Йорк Сити
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
13.
Чикаго Файр
 14 3 7 4 21 - 24 16
14.
Торонто
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Интер Майами
 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сент-Луис Сити
 3:1 7 5 0 2 19 - 6 15
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 7 4 2 1 13 - 5 14
6.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
7.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 1:1 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 1:1 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 8 3 4 1 10 - 8 13
10.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:1 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 3:1 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 1:1 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
4.
Цинциннати
 1:0 6 2 3 1 7 - 9 9
5.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
6.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
7.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 6 1 1 4 8 - 13 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
12.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Шарлотт Джонс Деррик 6
Весь список
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Колорадо Рэпидс
Ничья
Цинциннати
7.20
3.80
3.55
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