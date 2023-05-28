Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:1
Перерыв
Ход матча
33'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.35 Победа «Колорадо»
-
91
Кабрал
Кевин
20
Ронен
Коннор
15
Лейва
Дэнни
21
Миазга
Мэтт
32
Ian
Murphy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 Malik Pinto
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Цинциннати
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.13
|Абубакар Лалас
|2
|0.13
|Кабрал Кевин
|2
|0.13
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.07
|Рубио Диего
|1
|0.07
|Уилсон Дэнни
|1
|0.07
|Льюис Джонатан
|1
|0.07
|Бассетт Коул
|1
|0.07
|Max Alves
|1
|0.07
|Николсон Сэм
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|5 (2)
|0.36
|Сантос Сержио II
|4
|0.29
|Морено Хуниор
|3
|0.21
|Васкес Брэндон
|3
|0.21
|Москера Йерсон
|2
|0.14
|Барреаль Альваро
|1
|0.07
|Баджи Доминик
|1
|0.07
|Нвободо Обинна
|1
|0.07
|Brenner da Silva
|1
|0.07
|Кубо Юя
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николсон Сэм
|5
|0
|Акоста Бриан
|5
|0
|Кабрал Кевин
|5
|0
|Абубакар Лалас
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|4
|0
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Барриос Майкл
|2
|0
|Гальван Бриан
|0
|1
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|4
|0
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Акоста Лусиано
|3
|0
|Сантос Сержио II
|3
|0
|Москера Йерсон
|3
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Marco Angulo
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Кубо Юя
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Roman Celentano
|1
|0
|Malik Pinto
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Цинциннати
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Колорадо Рэпидс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
7
14
Колорадо Рэпидс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Цинциннати
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
12
20
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
5
63%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
5
36%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
1
17%
76-90
Забито
12
21
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
2
17%
5
24%
46-60
3
25%
6
29%
61-75
4
33%
2
10%
76-90
Пропущено
21
14
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
2
10%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
7
50%
31-45
4
19%
4
29%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2
Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2
Цинциннати
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Цинциннати
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
41
26
14
17
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
121
311
67
113
310
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|3:1
|13
|8
|1
|4
|29 - 14
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 13
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|13 - 12
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|8.
|1:3
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|11.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|14 - 23
|16
|12.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|10
|3
|1
|22 - 14
|33
|2.
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|29 - 25
|23
|6.
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|9.
|14
|6
|0
|8
|13 - 22
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|11.
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|12.
|14
|3
|7
|4
|10 - 12
|16
|13.
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|14.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|15.
|14
|5
|0
|9
|14 - 18
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|4.
|3:1
|7
|5
|0
|2
|19 - 6
|15
|5.
|1:3
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|10.
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|11.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|3:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|1:3
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|6.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|8.
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
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Прогноз на матч от Liveresult
-
2.35 Победа «Колорадо»
-