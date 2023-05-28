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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Второй тайм: 69'
Даллас
0'
25' Желтая карточка
Юилл Джексон
49' Желтая карточка
Марье Поль

Ход матча

10'
 
Джункуа Сэм
Tsiki Ntsabeleng
25'
Юилл Джексон
 
49'
Марье Поль
 
57'
Томпсон Томми
Марье Поль
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Даллас
3.55
3.64
5.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Daniel
Fusato1
3
Марье
Поль
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
1
Маурер
Джимми
22
Твумаси
Эма
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
6
Серрильо
Эдвин
5
Факундо
Киньон
8
Обриан
Ядер
16
Tsiki
Ntsabeleng
20
Alan
Velasco
10
Феррейра
Хесус
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Даллас
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

34 матча

29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
55.9%
14.7%
10 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.7%
55.9%
29.4%
5 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:1
М
4:1
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
2:2
М
0:0
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
0:5
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
4:2
М
0:2
М
0:0
М
2:0
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
0:0

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.44
1.13

Среднее время на гол

62
80

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.25
1.39

Среднее время на гол

72
64

Всего голов

46
43

Голов в среднем за матч

1.35
1.26

Тотал матчей

2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

66
71

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 8 (3) 0.57
Эбобисс Жереми 5 (1) 0.36
Акапо Карлос 1 0.07
Трауко Мигель 1 0.07
Юилл Джексон 1 0.07
Ousseni Bouda 1 0.07
Монтейру Жамиру 0 0
Груэсо Карлос 0 0
Марье Поль 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 8 0.57
Alan Velasco 2 0.14
Ибеага Себастьен 1 0.07
Обриан Ядер 1 0.07
Берджесс Нкоси 1 0.07
Факундо Киньон 1 0.07
Мартинес Хосе VI 1 0.07
Bernard Kamungo 1 0.07
Tsiki Ntsabeleng 0 0
Geovane 0 0
Арриола Пол 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Фарфан Марко 0 0
Хименес Хесус 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейру Жамиру 2 1
Tonhao 3 0
Юилл Джексон 3 0
Жудсон 3 0
Марье Поль 3 0
Менса Джонатан 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Трауко Мигель 1 0
Акапо Карлос 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Бисон Таннер 1 0
Ousseni Bouda 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Помикал Пакстон 4 0
Обриан Ядер 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Alan Velasco 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Geovane 2 0
Фарфан Марко 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Факундо Киньон 1 0
Арриола Пол 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Пас Мартен 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Даллас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Даллас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

3
11
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Даллас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
1

Волевые поражения

3
15

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
7
47%
2
29%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
24%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
28%
2
17%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
39%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Остин - Даллас 2:1

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас

Точный счет

2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
6 раз 46%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
4
3
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 1:0 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 0:0 14 6 5 3 16 - 13 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 14 5 4 5 17 - 18 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
10.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
12.
Колорадо Рэпидс
 15 2 6 7 12 - 22 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 14 2 4 8 10 - 23 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 14 10 3 1 22 - 14 33
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 14 7 4 3 22 - 17 25
4.
Филадельфия Юнион
 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Атланта Юнайтед
 15 6 5 4 29 - 25 23
6.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
7.
Ди Си Юнайтед
 15 5 4 6 20 - 18 19
8.
Шарлотт
 0:0 15 5 4 6 19 - 25 19
9.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
10.
Клёб де Фут Монреаль
 14 6 0 8 13 - 22 18
11.
Нью-Йорк Сити
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Чикаго Файр
 14 3 7 4 21 - 24 16
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 15 3 7 5 10 - 13 16
14.
Торонто
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Интер Майами
 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 5 2 0 10 - 3 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 1:0 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 0:0 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 8 3 4 1 10 - 8 13
10.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 0:0 7 2 3 2 5 - 6 9
6.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
4.
Цинциннати
 6 2 3 1 7 - 9 9
5.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
6.
Шарлотт
 0:0 7 2 2 3 9 - 13 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 6 1 1 4 8 - 13 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 8 0 4 4 3 - 8 4
12.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    69'
    Фарфан Марко получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Марье Поль уходит с поля. Томпсон Томми выходит вместо него
  • Желтая карточка
    49'
    Марье Поль получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    25'
    Юилл Джексон получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Tsiki Ntsabeleng уходит с поля. Джункуа Сэм выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Даллас
3.55
3.64
5.50
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