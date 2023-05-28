Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
0:0
Второй тайм: 69'
Ход матча
25'
49'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
22
Твумаси
Эма
20
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Daniel Munie
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Нападающий
-
21 Jose Mulato
-
24 Amet Korca
-
-
32 Nolan Norris
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас
19 матчей
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
34 матча
29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.4%
55.9%
14.7%
10 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.7%
55.9%
29.4%
5 побед 19 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.44
1.13
Среднее время на гол
62
80
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.25
1.39
Среднее время на гол
72
64
Всего голов
46
43
Голов в среднем за матч
1.35
1.26
Тотал матчей
2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
66
71
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|0.57
|Эбобисс Жереми
|5 (1)
|0.36
|Акапо Карлос
|1
|0.07
|Трауко Мигель
|1
|0.07
|Юилл Джексон
|1
|0.07
|Ousseni Bouda
|1
|0.07
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|8
|0.57
|Alan Velasco
|2
|0.14
|Ибеага Себастьен
|1
|0.07
|Обриан Ядер
|1
|0.07
|Берджесс Нкоси
|1
|0.07
|Факундо Киньон
|1
|0.07
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.07
|Bernard Kamungo
|1
|0.07
|Tsiki Ntsabeleng
|0
|0
|Geovane
|0
|0
|Арриола Пол
|0
|0
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейру Жамиру
|2
|1
|Tonhao
|3
|0
|Юилл Джексон
|3
|0
|Жудсон
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Менса Джонатан
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Ousseni Bouda
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Обриан Ядер
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|Alan Velasco
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Твумаси Эма
|1
|1
|Geovane
|2
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Факундо Киньон
|1
|0
|Арриола Пол
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Даллас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
4
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Даллас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
3
11
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Даллас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
1
Волевые поражения
3
15
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
7
47%
2
29%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
24%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
28%
2
17%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
39%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Остин - Даллас 2:1
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:1
6 раз 46%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
58
49
112
112
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|13
|8
|1
|4
|29 - 14
|25
|4.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|5.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|6.
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|13 - 12
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|11.
|14
|4
|4
|6
|14 - 23
|16
|12.
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|22 - 14
|33
|2.
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|29 - 25
|23
|6.
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|19 - 25
|19
|9.
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|10.
|14
|6
|0
|8
|13 - 22
|18
|11.
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|12.
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|13.
|0:1
|15
|3
|7
|5
|10 - 13
|16
|14.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|15.
|14
|5
|0
|9
|14 - 18
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|4.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|19 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|7.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|10.
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|11.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|6.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|8.
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|11.
|0:1
|8
|0
|4
|4
|3 - 8
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|6