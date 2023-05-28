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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:1
Конец матча
Даллас
0'
25' Желтая карточка
Юилл Джексон
49' Желтая карточка
Марье Поль
69' Желтая карточка
Фарфан Марко
1:0
70' Гол
Киканович Бенджамин
90' Желтая карточка
Жудсон
90' Желтая карточка
Alan Velasco
1:1
90' Гол
Берджесс Нкоси
90' Желтая карточка
Груэсо Карлос
90' Вторая желтая карточка
Жудсон
90'+11
42
Daniel
Fusato1
3
Марье
Поль
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
1
Маурер
Джимми
22
Твумаси
Эма
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
6
Серрильо
Эдвин
5
Факундо
Киньон
8
Обриан
Ядер
16
Tsiki
Ntsabeleng
20
Alan
Velasco
10
Феррейра
Хесус
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Даллас
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

34 матча

29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
55.9%
14.7%
10 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.7%
55.9%
29.4%
5 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:1
М
4:1
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
2:2
М
0:0
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
0:5
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
4:2
М
0:2
М
0:0
М
2:0
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
0:0

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.44
1.13

Среднее время на гол

62
80

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.25
1.39

Среднее время на гол

72
64

Всего голов

46
43

Голов в среднем за матч

1.35
1.26

Тотал матчей

2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

66
71

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 8 (3) 0.57
Эбобисс Жереми 5 (1) 0.36
Акапо Карлос 1 0.07
Трауко Мигель 1 0.07
Юилл Джексон 1 0.07
Киканович Бенджамин 1 0.07
Ousseni Bouda 1 0.07
Монтейру Жамиру 0 0
Груэсо Карлос 0 0
Марье Поль 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Бисон Таннер 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 8 0.57
Alan Velasco 2 0.14
Берджесс Нкоси 2 0.14
Ибеага Себастьен 1 0.07
Обриан Ядер 1 0.07
Факундо Киньон 1 0.07
Мартинес Хосе VI 1 0.07
Bernard Kamungo 1 0.07
Tsiki Ntsabeleng 0 0
Geovane 0 0
Арриола Пол 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Фарфан Марко 0 0
Хименес Хесус 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 4 1
Монтейру Жамиру 2 1
Груэсо Карлос 3 0
Tonhao 3 0
Юилл Джексон 3 0
Марье Поль 3 0
Менса Джонатан 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Трауко Мигель 1 0
Акапо Карлос 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Бисон Таннер 1 0
Ousseni Bouda 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Помикал Пакстон 4 0
Обриан Ядер 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Alan Velasco 4 0
Фарфан Марко 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Geovane 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Факундо Киньон 1 0
Арриола Пол 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Пас Мартен 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Даллас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Даллас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

3
11
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Даллас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
1

Волевые поражения

4
16

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
27%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
7
47%
2
29%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
22%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
4
22%
3
17%
61-75
5
28%
5
28%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
5%
2
15%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
8
42%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Остин - Даллас 2:1

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
6 раз 43%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 14 6 5 3 17 - 14 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 14 5 4 5 18 - 19 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
10.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
12.
Колорадо Рэпидс
 15 2 6 7 12 - 22 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 14 2 3 9 10 - 24 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 14 10 3 1 22 - 14 33
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 14 7 4 3 22 - 17 25
4.
Филадельфия Юнион
 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Атланта Юнайтед
 15 6 5 4 29 - 25 23
6.
Шарлотт
 15 6 3 6 20 - 25 21
7.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
8.
Ди Си Юнайтед
 15 5 4 6 20 - 18 19
9.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
10.
Клёб де Фут Монреаль
 14 6 0 8 13 - 22 18
11.
Нью-Йорк Сити
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Чикаго Файр
 14 3 7 4 21 - 24 16
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 15 3 7 5 10 - 13 16
14.
Торонто
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Интер Майами
 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 8 3 4 1 10 - 8 13
10.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Шарлотт
 7 3 1 3 10 - 13 10
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
5.
Цинциннати
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 6 1 1 4 8 - 13 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 0 4 4 3 - 8 4
12.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Жудсон получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    99'
    Груэсо Карлос получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Алан Веласко сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Берджесс Нкоси бьет в цель!
  • Желтая карточка
    90'
    Алан Веласко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Жудсон получил желтую карточку от судьи
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    • 57'
      Марье Поль уходит с поля. Томпсон Томми выходит вместо него
    • Желтая карточка
      49'
      Марье Поль получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      25'
      Юилл Джексон получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Tsiki Ntsabeleng уходит с поля. Джункуа Сэм выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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