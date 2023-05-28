Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
0:0
Второй тайм: 72'
Ход матча
46'
56'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Calegari
24
Нил
Джален
11
Бойд
Тайлер
14
Чичарито
14
Бёрн
Натан
20
Джонс
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Gino Vivi
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|2
|0.14
|Леердам Келвин
|1
|0.07
|Чичарито
|1
|0.07
|Дельгадо Марко
|1
|0.07
|Касерес Мартин
|1
|0.07
|Бойд Тайлер
|1
|0.07
|Пуч Рикард
|1
|0.07
|Нил Джален
|1
|0.07
|Preston Judd
|1
|0.07
|Бругман Гастон
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|4
|0.27
|Свидерски Кароль
|3 (1)
|0.2
|Мерам Джастин
|2
|0.13
|Юзвяк Камиль
|2
|0.13
|Kerwin Vargas
|2
|0.13
|Brandon Cambridge
|2
|0.13
|Ben Bender
|1
|0.07
|Бронико Брандт
|1
|0.07
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Orrin McKinze Gaines
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|5
|0
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Чичарито
|3
|0
|Julian Aude
|3
|0
|Бругман Гастон
|2
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Нил Джален
|2
|0
|Коста Дуглас
|0
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Daniel Aguirre
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|6
|0
|Enzo Copetti
|5
|0
|Бёрн Натан
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Свидерски Кароль
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Бронико Брандт
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Собоциньский Ян
|2
|0
|Маланда Адилсон
|2
|0
|Вествуд Эшли
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
|George Marks
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
5
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Шарлотт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
0
7
Лос-Анджелес Гэлакси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Шарлотт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
5
38%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
3
30%
1
6%
76-90
Пропущено
23
26
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
9%
3
12%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
22%
7
27%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
8
35%
5
19%
61-75
3
13%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2
Шарлотт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3
Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
113
310
68
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|13
|8
|1
|4
|29 - 14
|25
|4.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|5.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|6.
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|13 - 12
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|11.
|14
|4
|4
|6
|14 - 23
|16
|12.
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|22 - 14
|33
|2.
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|29 - 25
|23
|6.
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|19 - 25
|19
|9.
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|10.
|14
|6
|0
|8
|13 - 22
|18
|11.
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|12.
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|13.
|0:1
|15
|3
|7
|5
|10 - 13
|16
|14.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|15.
|14
|5
|0
|9
|14 - 18
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|4.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|19 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|7.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|10.
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|11.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|6.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|8.
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|11.
|0:1
|8
|0
|4
|4
|3 - 8
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|6