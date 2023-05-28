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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Второй тайм: 72'
Шарлотт
0'
46' Желтая карточка
Чичарито
56' Желтая карточка
Аффул Харрисон

Ход матча

46'
Чичарито
 
56'
 
Аффул Харрисон
61'
Эдвардс Рахим
Julian Aude
 
61'
Daniel Aguirre
Родригес Мемо
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Шарлотт
2.95
4.24
4.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бонд
Джонатан
2
Calegari
24
Нил
Джален
22
Касерес
Мартин
3
Julian
Aude
11
Бойд
Тайлер
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
20
Родригес
Мемо
14
Чичарито
6
Пуч
Рикард
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
6
Туилома
Билл
25
Аффул
Харрисон
13
Бронико
Брандт
20
Джонс
Деррик
8
Вествуд
Эшли
18
Kerwin
Vargas
11
Свидерски
Кароль
22
Мерам
Джастин
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 2 0.14
Леердам Келвин 1 0.07
Чичарито 1 0.07
Дельгадо Марко 1 0.07
Касерес Мартин 1 0.07
Бойд Тайлер 1 0.07
Пуч Рикард 1 0.07
Нил Джален 1 0.07
Preston Judd 1 0.07
Бругман Гастон 0 0
Родригес Мемо 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 4 0.27
Свидерски Кароль 3 (1) 0.2
Мерам Джастин 2 0.13
Юзвяк Камиль 2 0.13
Kerwin Vargas 2 0.13
Brandon Cambridge 2 0.13
Ben Bender 1 0.07
Бронико Брандт 1 0.07
Вествуд Эшли 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Orrin McKinze Gaines 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 5 0
Дельгадо Марко 4 0
Касерес Мартин 2 1
Чичарито 3 0
Julian Aude 3 0
Бругман Гастон 2 0
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Эдвардс Рахим 2 0
Йовелич Деян 2 0
Нил Джален 2 0
Коста Дуглас 0 1
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Calegari 1 0
Daniel Aguirre 1 0
Preston Judd 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 6 0
Enzo Copetti 5 0
Бёрн Натан 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Свидерски Кароль 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Бронико Брандт 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Собоциньский Ян 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Вествуд Эшли 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Мерам Джастин 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
5
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Шарлотт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

0
7
Лос-Анджелес Гэлакси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Шарлотт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
5
38%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
3
30%
1
6%
76-90

Пропущено

23
26
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
9%
3
12%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
22%
7
27%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
8
35%
5
19%
61-75
3
13%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2
Шарлотт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3
Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
3
3
10
1.5
6
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 1:0 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 0:0 14 6 5 3 16 - 13 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 14 5 4 5 17 - 18 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
10.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
12.
Колорадо Рэпидс
 15 2 6 7 12 - 22 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 14 2 4 8 10 - 23 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 14 10 3 1 22 - 14 33
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 14 7 4 3 22 - 17 25
4.
Филадельфия Юнион
 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Атланта Юнайтед
 15 6 5 4 29 - 25 23
6.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
7.
Ди Си Юнайтед
 15 5 4 6 20 - 18 19
8.
Шарлотт
 0:0 15 5 4 6 19 - 25 19
9.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
10.
Клёб де Фут Монреаль
 14 6 0 8 13 - 22 18
11.
Нью-Йорк Сити
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Чикаго Файр
 14 3 7 4 21 - 24 16
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 15 3 7 5 10 - 13 16
14.
Торонто
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Интер Майами
 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 5 2 0 10 - 3 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 1:0 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 0:0 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 8 3 4 1 10 - 8 13
10.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 0:0 7 2 3 2 5 - 6 9
6.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
4.
Цинциннати
 6 2 3 1 7 - 9 9
5.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
6.
Шарлотт
 0:0 7 2 2 3 9 - 13 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 6 1 1 4 8 - 13 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 8 0 4 4 3 - 8 4
12.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Шарлотт
2.95
4.24
4.90
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