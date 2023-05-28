Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
0:1
Конец матча
0'
46' Желтая карточкаЧичарито
56' Желтая карточкаАффул Харрисон
0:1
73' ГолСвидерски Кароль
79' Желтая карточкаKerwin Vargas
85' Вторая желтая карточкаЧичарито
90'+8
Ход матча
46'
56'
73'
79'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Calegari
24
Нил
Джален
11
Бойд
Тайлер
14
Чичарито
14
Бёрн
Натан
20
Джонс
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Gino Vivi
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|2
|0.14
|Леердам Келвин
|1
|0.07
|Чичарито
|1
|0.07
|Дельгадо Марко
|1
|0.07
|Касерес Мартин
|1
|0.07
|Бойд Тайлер
|1
|0.07
|Пуч Рикард
|1
|0.07
|Нил Джален
|1
|0.07
|Preston Judd
|1
|0.07
|Бругман Гастон
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|4 (1)
|0.27
|Enzo Copetti
|4
|0.27
|Мерам Джастин
|2
|0.13
|Юзвяк Камиль
|2
|0.13
|Kerwin Vargas
|2
|0.13
|Brandon Cambridge
|2
|0.13
|Ben Bender
|1
|0.07
|Бронико Брандт
|1
|0.07
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Orrin McKinze Gaines
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|5
|0
|Чичарито
|3
|1
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Julian Aude
|3
|0
|Бругман Гастон
|2
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Нил Джален
|2
|0
|Коста Дуглас
|0
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Daniel Aguirre
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|6
|0
|Enzo Copetti
|5
|0
|Бёрн Натан
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Свидерски Кароль
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Бронико Брандт
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Собоциньский Ян
|2
|0
|Маланда Адилсон
|2
|0
|Вествуд Эшли
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Kerwin Vargas
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
|George Marks
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
5
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
0
7
Лос-Анджелес Гэлакси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Шарлотт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
36%
3
25%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
5
38%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
30%
4
21%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
3
30%
1
5%
76-90
Пропущено
24
26
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
8%
3
12%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
21%
7
27%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
9
38%
5
19%
61-75
3
13%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2
Шарлотт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3
Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
123
311
69
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5