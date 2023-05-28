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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
0:1
Конец матча
Шарлотт
0'
46' Желтая карточка
Чичарито
56' Желтая карточка
Аффул Харрисон
0:1
73' Гол
Свидерски Кароль
79' Желтая карточка
Kerwin Vargas
85' Вторая желтая карточка
Чичарито
90'+8
1
Бонд
Джонатан
2
Calegari
24
Нил
Джален
22
Касерес
Мартин
3
Julian
Aude
11
Бойд
Тайлер
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
20
Родригес
Мемо
14
Чичарито
6
Пуч
Рикард
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
6
Туилома
Билл
25
Аффул
Харрисон
13
Бронико
Брандт
20
Джонс
Деррик
8
Вествуд
Эшли
18
Kerwin
Vargas
11
Свидерски
Кароль
22
Мерам
Джастин
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 2 0.14
Леердам Келвин 1 0.07
Чичарито 1 0.07
Дельгадо Марко 1 0.07
Касерес Мартин 1 0.07
Бойд Тайлер 1 0.07
Пуч Рикард 1 0.07
Нил Джален 1 0.07
Preston Judd 1 0.07
Бругман Гастон 0 0
Родригес Мемо 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 4 (1) 0.27
Enzo Copetti 4 0.27
Мерам Джастин 2 0.13
Юзвяк Камиль 2 0.13
Kerwin Vargas 2 0.13
Brandon Cambridge 2 0.13
Ben Bender 1 0.07
Бронико Брандт 1 0.07
Вествуд Эшли 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Orrin McKinze Gaines 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 5 0
Чичарито 3 1
Дельгадо Марко 4 0
Касерес Мартин 2 1
Julian Aude 3 0
Бругман Гастон 2 0
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Эдвардс Рахим 2 0
Йовелич Деян 2 0
Нил Джален 2 0
Коста Дуглас 0 1
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Calegari 1 0
Daniel Aguirre 1 0
Preston Judd 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 6 0
Enzo Copetti 5 0
Бёрн Натан 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Свидерски Кароль 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Бронико Брандт 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Собоциньский Ян 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Вествуд Эшли 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Мерам Джастин 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Kerwin Vargas 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
5
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

0
7
Лос-Анджелес Гэлакси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Шарлотт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
36%
3
25%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
5
38%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
30%
4
21%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
3
30%
1
5%
76-90

Пропущено

24
26
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
8%
3
12%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
21%
7
27%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
9
38%
5
19%
61-75
3
13%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2
Шарлотт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3
Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
3
3
11
1.5
6
9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 14 6 5 3 17 - 14 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 14 5 4 5 18 - 19 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
10.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
12.
Колорадо Рэпидс
 15 2 6 7 12 - 22 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 14 2 3 9 10 - 24 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 14 10 3 1 22 - 14 33
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 14 7 4 3 22 - 17 25
4.
Филадельфия Юнион
 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Атланта Юнайтед
 15 6 5 4 29 - 25 23
6.
Шарлотт
 15 6 3 6 20 - 25 21
7.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
8.
Ди Си Юнайтед
 15 5 4 6 20 - 18 19
9.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
10.
Клёб де Фут Монреаль
 14 6 0 8 13 - 22 18
11.
Нью-Йорк Сити
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Чикаго Файр
 14 3 7 4 21 - 24 16
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 15 3 7 5 10 - 13 16
14.
Торонто
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Интер Майами
 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 8 3 4 1 10 - 8 13
10.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Шарлотт
 7 3 1 3 10 - 13 10
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
5.
Цинциннати
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 6 1 1 4 8 - 13 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 0 4 4 3 - 8 4
12.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Весь список
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