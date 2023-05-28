Тур: 9.
Ход матча
14'
25'
1:0
27
Ziad
Ghanoum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Бом КарлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Emir Bosnic
-
17 Mark Gorgos
-
-
29 Lukas Lehto
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эстерсунд
Утсиктенс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
40
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.44
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0.33
|Miroslav Mazur
|1
|0.11
|Штольт Малкольм
|1
|0.11
|Jakob Hedenquist
|1
|0.11
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|4
|0.44
|Erik Westermark
|3
|0.33
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.22
|Бом Карл
|1
|0.11
|Allan Mohideen
|1
|0.11
|Albin Skoglund
|1
|0.11
|Emir Bosnic
|1
|0.11
|Мартинссон Фредрик
|1
|0.11
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Sebastian Lagerlund
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miroslav Mazur
|2
|1
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Штольт Малкольм
|3
|0
|Mansour Sinyan
|1
|1
|Кроон Симон
|2
|0
|Раск Теодор
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Мусолитин Николай
|1
|0
|Аджумани Янник
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|4
|1
|Albin Skoglund
|5
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Фальцетас Александр
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
|Emir Bosnic
|1
|0
|Sebastian Lagerlund
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Утсиктенс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
2
Эстерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Утсиктенс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
7
Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Утсиктенс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
3
33%
2
14%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
2
29%
1-15
4
44%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1
Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2
Утсиктенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1
Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1
Результаты матчей
Эстерсунд
Утсиктенс
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
35
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|22 - 14
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|3.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|5.
|1:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|6.
|9
|4
|4
|1
|19 - 14
|16
|7.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|9.
|9
|4
|0
|5
|15 - 17
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|15.
|8
|1
|1
|6
|4 - 9
|4
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|9.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|15.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|3.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|4.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|6
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|5 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|ГАИС
|Фрайди Ричард
|1 3