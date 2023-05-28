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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 9.
Эстерсунд
1:2
Конец матча
Утсиктенс
0'
13' Красная карточка
Miroslav Mazur
1:0
24' Гол
Jakob Hedenquist
32' Желтая карточка
Erik Westermark
45' Желтая карточка
Аджумани Янник
1:1
51' Гол
Lucas Hedlund
1:2
78' Гол
Allan Mohideen
88' Желтая карточка
Allan Mohideen
90'+6
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
27
Ziad
Ghanoum
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
15
Jakob
Johnsson
11
Мусолитин
Николай
26
Chovanie
Amatkarijo
9
Карлссон
Грач
Себастьян
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
33
Sebastian
Lagerlund
4
Allan
Mohideen
6
Erik
Westermark
22
Predrag
Randjelovic
II
10
Albin
Skoglund
21
Мартинссон
Фредрик
9
Lucas
Hedlund
7
Бом
Карл
Эстерсунд
4-2-3-1
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Эстерсунд
Утсиктенс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:3
С
0:3
С
5:1
С
0:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
40

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 4 0.44
Карлссон Грач Себастьян 3 0.33
Miroslav Mazur 1 0.11
Штольт Малкольм 1 0.11
Jakob Hedenquist 1 0.11
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 5 0.56
Erik Westermark 3 0.33
Allan Mohideen 2 0.22
Erik Gunnarsson2 2 0.22
Бом Карл 1 0.11
Мартинссон Фредрик 1 0.11
Albin Skoglund 1 0.11
Emir Bosnic 1 0.11
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Sebastian Lagerlund 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miroslav Mazur 2 1
Вейлид Сесар 3 0
Штольт Малкольм 3 0
Mansour Sinyan 1 1
Кроон Симон 2 0
Раск Теодор 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Аджумани Янник 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Кейта Али II 1 0
Мусолитин Николай 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 4 1
Albin Skoglund 5 0
Брандт Йеспер 3 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Erik Westermark 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Фальцетас Александр 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Бом Карл 1 0
Allan Mohideen 1 0
Lucas Hedlund 1 0
Emir Bosnic 1 0
Sebastian Lagerlund 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Утсиктенс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
2
Эстерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Утсиктенс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
7
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Утсиктенс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
4
40%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
2
25%
1-15
4
36%
2
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1
Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2
Утсиктенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1
Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1

Результаты матчей

Эстерсунд
Утсиктенс

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 9 6 2 1 16 - 8 20
2.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
3.
Вестерос
 9 5 2 2 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Йёнчёпинг
 9 4 4 1 19 - 14 16
6.
Ландскруна
 9 4 1 4 10 - 12 13
7.
Эстерсунд
 9 3 4 2 12 - 9 13
8.
Сундсвалль
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Треллеборг
 9 4 0 5 15 - 17 12
10.
Эребру
 1:0 9 3 3 3 8 - 9 12
11.
Гефле
 9 3 2 4 10 - 12 11
12.
Браге
 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Эргрюте
 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
15.
Хельсинборг
 0:1 9 1 1 7 4 - 10 4
16.
Сковде АИК
 9 0 2 7 8 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Йёнчёпинг
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Треллеборг
 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
8.
Вестерос
 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Эребру
 1:0 5 2 2 1 4 - 2 8
10.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
12.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Эстерсунд
 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Хельсинборг
 0:1 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 5 3 2 0 8 - 4 11
2.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Вестерос
 5 3 0 2 9 - 6 9
4.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Сундсвалль
 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эребру
 1:0 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
15.
Хельсинборг
 0:1 5 0 1 4 2 - 6 1
16.
Сковде АИК
 5 0 0 5 2 - 11 0
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Треллеборг Filip Bohman 6
Йёнчёпинг Бук Робин 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Yannick Adjoumani получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Erik Westermark получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Брэндон Эрик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Jakob Hedenquist бьет в цель!
    • 17'
      Мусолитин Николай уходит с поля. Jakob Hedenquist выходит вместо него
    • 13'
      УДАЛЕНИЕ! - Miroslav Mazur увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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