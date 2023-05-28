Будут ли сегодня спорные моменты в плане судейства, которыми потом будут недовольны представители московского "Спартака"? Посмотрим, играть ещё прилично времени.

Полузащитник "Пари НН" Николай Калинский заработал себе жёлтую карточку, когда в середине поля подкатился в ноги Томаша Тавареша.

Роман Зобнин с левого угла штрафной площади нанёс удар по чужим воротам, который был заблокирован в районе 11-метровой отметки, а немного позже Руслан Литвинов с полукруга на исполнение подбросил мяч над створом.

Не самый активный, скажем так, высокий прессинг применяет сейчас "Пари НН", и спартаковские защитники продолжают в таких условиях перепасовываться с Александром Селиховым.

Неудачно действует на выходе Артур Нигматуллин, сталкивающийся со своим партнёром, с Никитой Каккоевым. Язык не запал у полевого игрока гостей, что хорошо. Но всё равно появляются врачи на футбольном поле.

Больше минуты длилась медицинская пауза. Теперь игра возобновилась в середине поля, где мяч находится под контролем московского "Спартака".

Перехват в центре поля, и движется "Пари НН" вперёд, короткая передача на левый фланг, и Дмитрий Рыбчинский наносит низовой удар в ближний угол, перемещая мяч в перчатки Александра Селихова.

Разыграли штрафной спартаковцы, а доставить затем мяч в центр чужой штрафной у них не получилось, "Пари НН" перекрывал все подобные варианты.

Роман Зобнин получил нарушение правил в своей адрес, когда находился в нападении на левом фланге. Никита Каккоев провинился здесь, делая подкат против соперника.

Появились врачи на футбольном поле, чтобы оказать медицинскую помощь Роману Зобнину, у которого пострадала левая нога.

В два раза больше "Спартак" владеет мячом, чем его противник. То есть 67 процентов составляет соответствующий показатель у "красно-белых".

Не пора ли уже беспокоиться болельщикам московского "Спартака"? Их любимая команда имеет значимое преимущество, однако не может воплощать его в опасные моменты.

В центре поля сфолил Илья Жигулёв против Кейта Бальде, и пошёл у спартаковцев со стандарта длинный заброс в чужую штрафную площадь, где ничего интересного не добились хозяева в торжестве вязкой борьбы.

Руслан Литвинов впереди на правом фланге подтолкнул сзади в спину Мамаду Майга. Это нарушение правил со стороны московского "Спартака" в атаке.

Вне контекста таблицы для "Пари НН" была бы престижна ничья в гостях со "Спартаком", но с учётом борьбы за непопадание в зону стыков нужна сегодня нижегородцам победа.

26' Антон Зиньковский примерно с правого угла штрафной площади низко забросил мяч во вратарскую, где его забрал Артур Нигматуллин. Позднее Дмитрий Рыбчинский слева в чужой штрафной проткнул мяч в защитника хозяев, от которого рикошет случился в руки Александра Селихова.

25' Видно, что у нижегородцев тоже получаются неплохие вылазки в чужую штрафную площадь, но не хватает выверенности действиям волжан в концовках своих атак.

24' Тимур Сулейманов уже в ответной атаке "Пари НН" по правому полуфлангу протиснулся к лицевой линии, откуда выполнил сильный безадресный прострел. Всё это очень разочаровало Сергея Юрана, что видно по емо эмоциям.

23' Даниил Денисов вступил в борьбу за спорный мяч на правом фланге с Дмитрием Рыбчинским, и удалось "красно-белым" заработать угловой для себя в этой ситуации.

22' Эдгар Севикян в зоне левого инсайда принимал мяч в офсайде, и с некоторым запозданием лайнсмен поднял свой флажок, зафиксировав положение "вне игры".

21' Руслан Литвинов выдавал проникающую передачу на левый полуфланг в чужую штрафную площадь, наверное, на Кейта Бальде, однако никто не откликнулся на этот пас спартаковского полузащитника.

20' Квинси Промес с левого фланга навесил безадресно на линию штрафной площади, и мяч принял Илья Жигулёв, не прознавший, что сзади к нему подбирался Антон Зиньковский. Тот попробовал отнять игровой снаряд себе, но лишь послал его за лицевую линию.

19' Томаш Тавареш действовал в подкате впереди на левом фланге и выбил мяч в аут, не позволив сопернику совершить далёкий вынос в центр поля. Чуть позднее в центральном круге Никита Чернов отправил на газон Эдгара Севикяна.

18' "Пари НН" владеет инициативой уже целую минуту. Моментов, опять же, не создают гости. Но вот с правого фланга приходит доставка в штрафную площадь хозяев, где мяч попадает в почти полностью прижатую руку Руслана Литвинова. Здесь нет пенальти в ворота "Спартака".