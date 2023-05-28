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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 43'
Пари НН
0'
35' Желтая карточка
Калинский Николай
Интервью Сергея Юрана перед матч...
Интервью Гильермо Абаскаля перед...

Ход матча

35'
 
Калинский Николай
Прогнозы 156
Спартак Москва 89.1% (139)
X 5.8% (9)
Пари НН 5.1% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва
Ничья
Пари НН
5.80
5.20
8.18
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
23
Чернов
Никита
14
Джикия
Георгий
20
Тавареш
Томаш
22
Игнатов
Михаил
68
Литвинов
Руслан
47
Зобнин
Роман
17
Зиньковский
Антон
9
Бальде
Диао
Кейта
10
Промес
Квинси
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
94
Рыбчинский
Дмитрий
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
4
Жигулёв
Илья
89
Стоцкий
Дмитрий
93
Сулейманов
Тимур
7
Севикян
Эдгар
Спартак Москва
4-3-3
Пари НН
3-5-2

История личных встреч

Спартак Москва
Пари НН

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 20 (3) 0.69
Соболев Александр Сергеевич 13 (2) 0.45
Зиньковский Антон 3 0.1
Николсон Шамар 3 0.1
Зобнин Роман 3 (1) 0.1
Бальде Диао Кейта 3 0.1
Литвинов Руслан 3 0.1
Мартинс Кристофер 2 0.07
Игнатов Михаил 2 0.07
Мозес Виктор 2 0.07
Пруцев Данил 1 0.03
Денисов Даниил 1 0.03
Рыбус Мацей 1 0.03
Маслов Павел 1 0.03
Мелёшин Павел 1 0.03
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 10 (3) 0.34
Калинский Николай 4 (4) 0.14
Милсон 2 0.07
Кротов Вячеслав 2 0.07
Рыбчинский Дмитрий 2 0.07
Гоцук Кирилл 2 0.07
Александров Виктор 2 0.07
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.07
Стоцкий Дмитрий 1 0.03
Михайлов Ярослав 1 0.03
Каккоев Никита 1 0.03
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0.03
Майга Мамаду 1 0.03
Глушаков Денис 1 (1) 0.03
Берковский Илья 0 0
Шильцов Константин 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 10 1
Хлусевич Даниил 7 0
Литвинов Руслан 5 1
Промес Квинси 6 0
Денисов Даниил 4 1
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Селихов Александр 3 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Дуарте Алексис 1 1
Зобнин Роман 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Максименко Александр 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Гильермо Абаскаль 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 6 1
Кротов Вячеслав 5 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 0
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Гоцук Кирилл 3 1
Шарипов Альберт 4 0
Рыбчинский Дмитрий 4 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Александров Виктор 4 0
Милсон 4 0
Михайлов Ярослав 4 0
Каккоев Никита 2 1
Стоцкий Дмитрий 3 0
Янсане Момо 3 0
Пенчиков Даниил 1 1
Калинский Николай 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Сергей Юран 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Пари НН
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

8
6
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Пари НН
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

20
16
Спартак Москва
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Пари НН
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
19

Волевые поражения

28
22

Голы по времени матча

Забито

36
11
15 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
11%
0
0%
1-15
3
8%
1
9%
16-30
8
22%
1
9%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
7
19%
7
64%
61-75
11
31%
2
18%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
5
31%
4
18%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
1
6%
10
45%
76-90

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
2
8%
8
38%
61-75
6
25%
5
24%
76-90

Пропущено

21
26
13 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
5%
4
15%
1-15
7
33%
7
27%
16-30
5
24%
4
15%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
1
5%
6
23%
61-75
4
19%
3
12%
76-90

Забито

60
32
25 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 10
5
8%
0
0%
1-15
8
13%
3
9%
16-30
12
20%
4
13%
31-45
9
15%
3
9%
46-60
9
15%
15
47%
61-75
17
28%
7
22%
76-90

Пропущено

37
48
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
3
8%
7
15%
1-15
8
22%
7
15%
16-30
9
24%
6
13%
31-45
8
22%
6
13%
46-60
4
11%
9
19%
61-75
5
14%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1
Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0
Пари НН
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0
Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Пари НН

Точный счет

1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
4
4 раза 14%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
9
5
1.5
7
7
7
7
2.5
4
10
4
10
3.5
1
13
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
9
5
1.5
1
13
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
17
11
18
10
1.5
8
20
9
19
2.5
5
23
6
22
3.5
1
27
2
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 29 20 7 2 73 - 20 67
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 16 7 6 52 - 26 55
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 29 15 9 5 60 - 37 54
4.
Ростов
 Заявка 28 14 8 6 44 - 38 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 Заявка 29 13 8 8 60 - 44 47
7.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
8.
Оренбург
 Заявка 29 13 4 12 55 - 55 43
9.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
10.
Сочи
 Заявка 29 11 5 13 37 - 53 38
11.
Урал
 Заявка 29 9 6 14 32 - 45 33
12.
Крылья Советов
 Заявка 28 7 8 13 30 - 43 29
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
14.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
15.
Химки
 Заявка 29 4 6 19 25 - 65 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 29 3 4 22 21 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
4.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Краснодар
 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
6.
Сочи
 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
7.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Оренбург
 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 0:0 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Перехват в центре поля, и движется "Пари НН" вперёд, короткая передача на левый фланг, и Дмитрий Рыбчинский наносит низовой удар в ближний угол, перемещая мяч в перчатки Александра Селихова.
  • 41'
    Больше минуты длилась медицинская пауза. Теперь игра возобновилась в середине поля, где мяч находится под контролем московского "Спартака".
  • Травма, повреждение
    39'
    Неудачно действует на выходе Артур Нигматуллин, сталкивающийся со своим партнёром, с Никитой Каккоевым. Язык не запал у полевого игрока гостей, что хорошо. Но всё равно появляются врачи на футбольном поле.
  • 38'
    Не самый активный, скажем так, высокий прессинг применяет сейчас "Пари НН", и спартаковские защитники продолжают в таких условиях перепасовываться с Александром Селиховым.
  • 37'
    Роман Зобнин с левого угла штрафной площади нанёс удар по чужим воротам, который был заблокирован в районе 11-метровой отметки, а немного позже Руслан Литвинов с полукруга на исполнение подбросил мяч над створом.
  • Желтая карточка
    35'
    Полузащитник "Пари НН" Николай Калинский заработал себе жёлтую карточку, когда в середине поля подкатился в ноги Томаша Тавареша. 
  • Судья
    34'
    Будут ли сегодня спорные моменты в плане судейства, которыми потом будут недовольны представители московского "Спартака"? Посмотрим, играть ещё прилично времени.
  • 33'
    Вне контекста таблицы для "Пари НН" была бы престижна ничья в гостях со "Спартаком", но с учётом борьбы за непопадание в зону стыков нужна сегодня нижегородцам победа.
  • Фол, нарушение
    32'
    Руслан Литвинов впереди на правом фланге подтолкнул сзади в спину Мамаду Майга. Это нарушение правил со стороны московского "Спартака" в атаке.
  • Фол, нарушение
    31'
    В центре поля сфолил Илья Жигулёв против Кейта Бальде, и пошёл у спартаковцев со стандарта длинный заброс в чужую штрафную площадь, где ничего интересного не добились хозяева в торжестве вязкой борьбы.
  • 30'
    Не пора ли уже беспокоиться болельщикам московского "Спартака"? Их любимая команда имеет значимое преимущество, однако не может воплощать его в опасные моменты. 
  • 29'
    В два раза больше "Спартак" владеет мячом, чем его противник. То есть 67 процентов составляет соответствующий показатель  у "красно-белых".
  • Травма, повреждение
    28'
    Появились врачи на футбольном поле, чтобы оказать медицинскую помощь Роману Зобнину, у которого пострадала левая нога.
  • Фол, нарушение
    28'
    Роман Зобнин получил нарушение правил в своей адрес, когда находился в нападении на левом фланге. Никита Каккоев провинился здесь, делая подкат против соперника.
  • 28'
    Разыграли штрафной спартаковцы, а доставить затем мяч в центр чужой штрафной у них не получилось, "Пари НН" перекрывал все подобные варианты.
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    • 26'
      Антон Зиньковский примерно с правого угла штрафной площади низко забросил мяч во вратарскую, где его забрал Артур Нигматуллин. Позднее Дмитрий Рыбчинский слева в чужой штрафной проткнул мяч в защитника хозяев, от которого рикошет случился в руки Александра Селихова.
    • 25'
      Видно, что у нижегородцев тоже получаются неплохие вылазки в чужую штрафную площадь, но не хватает выверенности действиям волжан в концовках своих атак.
    • Судья
      24'
      Тимур Сулейманов уже в ответной атаке "Пари НН" по правому полуфлангу протиснулся к лицевой линии, откуда выполнил сильный безадресный прострел. Всё это очень разочаровало Сергея Юрана, что видно по емо эмоциям.
    • Угловой
      23'
      Даниил Денисов вступил в борьбу за спорный мяч на правом фланге с Дмитрием Рыбчинским, и удалось "красно-белым" заработать угловой для себя в этой ситуации.
    • Офсайд
      22'
      Эдгар Севикян в зоне левого инсайда принимал мяч в офсайде, и с некоторым запозданием лайнсмен поднял свой флажок, зафиксировав положение "вне игры".
    • 21'
      Руслан Литвинов выдавал проникающую передачу на левый полуфланг в чужую штрафную площадь, наверное, на Кейта Бальде, однако никто не откликнулся на этот пас спартаковского полузащитника.
    • 20'
      Квинси Промес с левого фланга навесил безадресно на линию штрафной площади, и мяч принял Илья Жигулёв, не прознавший, что сзади к нему подбирался Антон Зиньковский. Тот попробовал отнять игровой снаряд себе, но лишь послал его за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      19'
      Томаш Тавареш действовал в подкате впереди на левом фланге и выбил мяч в аут, не позволив сопернику совершить далёкий вынос в центр поля. Чуть позднее в центральном круге Никита Чернов отправил на газон Эдгара Севикяна.
    • Судья
      18'
      "Пари НН" владеет инициативой уже целую минуту. Моментов, опять же, не создают гости. Но вот с правого фланга приходит доставка в штрафную площадь хозяев, где мяч попадает в почти полностью прижатую руку Руслана Литвинова. Здесь нет пенальти в ворота "Спартака".
    • 17'
      Без Александра Соболева сегодня приходится обходиться "Спартаку". Напомним, что скандальный нападающий "красно-белых" был дисквалифицирован на четыре матча после его выходки в дерби с ЦСКА.
    • 16'
      Игра возобновилась, медицинская помощь пострадавшим футболистам не потребовалась. "Пари НН" разыграл штрафной в центре поля на правом краю, а потом на другом фланге аут оказался в пользу спартаковцев.
    • Травма, повреждение
      15'
      Роман Зобнин получил небольшое повреждение в одном из эпизодов - когда вёл верховую борьбу с Мамаду Майга. Также  некие проблемы со здоровьем есть у Ильи Жигулёва.
    • 14'
      Уверенно смотрятся защитники нижегородцев, не позволяют "красно-белым" проникать в их штрафную площадь. Голевой момент Романа Зобнина пока остаётся единственным таковым в игре.
    • 13'
      Держат мяч в центре поля спартаковцы, катая его то в одну сторону, то в другую, выискивая бреши в построениях гостей сегодняшнего матча.
    • 12'
      Придётся сегодня "красно-белым" взламывать оборону из аутсайдеров. Посмотрим, как будут справляться с этой задачей подопечные Гильермо Абаскаля.
    • Фол, нарушение
      11'
      Дмитрий Стоцкий на правом для себя фланге в центральной части уронил на газон Томаша Тавареша, поставив ему подножку.
    • 10'
      "Спартак" имеет игровое преимущество в первую десятиминутку встречи, однако пока не может конвертировать это превосходство в нечто дельное.
    • Фол, нарушение
      9'
      В середине поля нарушение правил, это Руслан Литвинов толкает на газон своего оппонента. Ввиду незначительности фола арбитр не лезет в карман за карточкой.
    • 8'
      На этот раз Квинси Промес выполнил обычную подачу, и защитники гостей разобрались в своей штрафной площади, после чего "Пари НН" провёл контратаку левым флангом, а завершилась она несильным низовым ударом Эдгара Севикяна в правый нижний угол в руки Александра Селихова.
    • Угловой
      7'
      Михаил Игнатов в зоне правого инсайда снабдил мячом Романа Зобнина, который попытался выполнить прострел, но он был заблокирован но очередной угловой.
    • 6'
      Квинси Промес подал угловой справа на подступы к вратарской, это была домашняя заготовка, и Томаш Тавареш с лёта нанёс ногой удар, который оказался заблокирован головой Кирилла Гоцука.
    • Угловой
      5'
      Антон Зиньковский по правому полуфлангу вошёл в чужую штрафную площадь и пробил по воротам, а рикошет от игрока гостей увёл мяч на угловой.
    • 4'
      При этом не придётся удивляться, если вдруг "Спартак" не выиграет у "Пари НН". "Красно-белые" многократно демонстрировали, что способны на любые результаты со знаком "минус" для себя.
    • 3'
      ЦСКА вчера преподнёс "Спартаку" подарок, не сумев выиграть у "Краснодара". Таким образом, "красно-белые" выйдут на второе место, если смогут победить "Пари НН".
    • Опасный момент
      2'
      ОПАСНО! Роман Зобнин получил на проекции левой штанги доставку справа от Даниила Денисова и остро пробил рядом с ближним углом.
    • 1'
      "Спартак" сегодня играет в красно-белой форме - как обычно. У "Пари НН" экипировка чёрного цвета.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      35'
      Калинский Николай получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Пари НН

    Исход игры
    Спартак Москва
    89.1% (139)
    Ничья
    5.8% (9)
    Пари НН
    5.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.91% (62)
    Меньше
    46.09% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    48.7% (56)
    Нет
    51.3% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    28.2% (44)
    2:1 Спартак Москва
    21.8% (34)
    3:1 Спартак Москва
    10.3% (16)
    1:0 Спартак Москва
    4.5% (7)
    3:0 Спартак Москва
    4.5% (7)
    3:2 Спартак Москва
    1.3% (2)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
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