Тур: 29. Стадион: Открытие Банк Арена.
Позже
История личных встреч
Спартак Москва
Пари НН
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|20 (3)
|0.71
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (2)
|0.46
|Зиньковский Антон
|3
|0.11
|Николсон Шамар
|3
|0.11
|Зобнин Роман
|3 (1)
|0.11
|Бальде Диао Кейта
|3
|0.11
|Литвинов Руслан
|3
|0.11
|Мартинс Кристофер
|2
|0.07
|Игнатов Михаил
|2
|0.07
|Мозес Виктор
|2
|0.07
|Пруцев Данил
|1
|0.04
|Денисов Даниил
|1
|0.04
|Рыбус Мацей
|1
|0.04
|Маслов Павел
|1
|0.04
|Мелёшин Павел
|1
|0.04
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|10 (3)
|0.36
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.14
|Милсон
|2
|0.07
|Кротов Вячеслав
|2
|0.07
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0.07
|Гоцук Кирилл
|2
|0.07
|Александров Виктор
|2
|0.07
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.07
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Михайлов Ярослав
|1
|0.04
|Каккоев Никита
|1
|0.04
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0.04
|Майга Мамаду
|1
|0.04
|Глушаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Берковский Илья
|0
|0
|Шильцов Константин
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|1
|Хлусевич Даниил
|7
|0
|Литвинов Руслан
|5
|1
|Промес Квинси
|6
|0
|Денисов Даниил
|4
|1
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Джикия Георгий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|1
|Селихов Александр
|3
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Дуарте Алексис
|1
|1
|Зобнин Роман
|2
|0
|Бальде Диао Кейта
|2
|0
|Маслов Павел
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
|Гильермо Абаскаль
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|8
|1
|Сулейманов Тимур
|6
|1
|Кротов Вячеслав
|5
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|5
|0
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Шарипов Альберт
|4
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|4
|0
|Агапов Илья
|4
|0
|Корнюшин Даниил
|4
|0
|Александров Виктор
|4
|0
|Милсон
|4
|0
|Михайлов Ярослав
|4
|0
|Каккоев Никита
|2
|1
|Стоцкий Дмитрий
|3
|0
|Янсане Момо
|3
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Севикян Эдгар
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Сергей Юран
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Пари НН
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
8
6
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Пари НН
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
20
16
Спартак Москва
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Пари НН
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
19
Волевые поражения
28
22
Голы по времени матча
Забито
36
11
15 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
11%
0
0%
1-15
3
8%
1
9%
16-30
8
22%
1
9%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
7
19%
7
64%
61-75
11
31%
2
18%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
5
31%
4
18%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
1
6%
10
45%
76-90
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
2
8%
8
38%
61-75
6
25%
5
24%
76-90
Пропущено
21
26
13 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
5%
4
15%
1-15
7
33%
7
27%
16-30
5
24%
4
15%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
1
5%
6
23%
61-75
4
19%
3
12%
76-90
Забито
60
32
25 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 10
5
8%
0
0%
1-15
8
13%
3
9%
16-30
12
20%
4
13%
31-45
9
15%
3
9%
46-60
9
15%
15
47%
61-75
17
28%
7
22%
76-90
Пропущено
37
48
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
3
8%
7
15%
1-15
8
22%
7
15%
16-30
9
24%
6
13%
31-45
8
22%
6
13%
46-60
4
11%
9
19%
61-75
5
14%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1
Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0
Пари НН
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0
Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Пари НН
Точный счет
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
4
4 раза 14%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
95
77
77
410
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
95
113
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
1711
1810
820
919
523
622
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|72 - 19
|66
|2.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|52 - 26
|54
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|60 - 37
|53
|4.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 38
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|47 - 34
|49
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|60 - 44
|46
|7.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 38
|45
|8.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|52 - 54
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 43
|39
|10.
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|36 - 52
|37
|11.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|29 - 45
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|30 - 43
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|34 - 46
|27
|14.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 50
|26
|15.
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 62
|18
|16.
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|20 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|35 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 18
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|8 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 8
|29
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 22
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогнозы на матч Спартак Москва - Пари НН
Исход игры
Спартак Москва
96.6% (56)
Ничья
1.7% (1)
Пари НН
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
44% (22)
Нет
56% (28)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
36.2% (21)
2:1 Спартак Москва
22.4% (13)
3:1 Спартак Москва
10.3% (6)
1:0 Спартак Москва
6.9% (4)
3:2 Спартак Москва
3.4% (2)
3:0 Спартак Москва
3.4% (2)
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