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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 58
Спартак Москва 96.6% (56)
X 1.7% (1)
Пари НН 1.7% (1)
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Спартак Москва
Ничья
Пари НН
8.40
5.55
8.80
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История личных встреч

Спартак Москва
Пари НН

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 20 (3) 0.71
Соболев Александр Сергеевич 13 (2) 0.46
Зиньковский Антон 3 0.11
Николсон Шамар 3 0.11
Зобнин Роман 3 (1) 0.11
Бальде Диао Кейта 3 0.11
Литвинов Руслан 3 0.11
Мартинс Кристофер 2 0.07
Игнатов Михаил 2 0.07
Мозес Виктор 2 0.07
Пруцев Данил 1 0.04
Денисов Даниил 1 0.04
Рыбус Мацей 1 0.04
Маслов Павел 1 0.04
Мелёшин Павел 1 0.04
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 10 (3) 0.36
Калинский Николай 4 (4) 0.14
Милсон 2 0.07
Кротов Вячеслав 2 0.07
Рыбчинский Дмитрий 2 0.07
Гоцук Кирилл 2 0.07
Александров Виктор 2 0.07
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.07
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Михайлов Ярослав 1 0.04
Каккоев Никита 1 0.04
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0.04
Майга Мамаду 1 0.04
Глушаков Денис 1 (1) 0.04
Берковский Илья 0 0
Шильцов Константин 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 10 1
Хлусевич Даниил 7 0
Литвинов Руслан 5 1
Промес Квинси 6 0
Денисов Даниил 4 1
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Селихов Александр 3 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Дуарте Алексис 1 1
Зобнин Роман 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Максименко Александр 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Гильермо Абаскаль 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 6 1
Кротов Вячеслав 5 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 0
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Гоцук Кирилл 3 1
Шарипов Альберт 4 0
Рыбчинский Дмитрий 4 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Александров Виктор 4 0
Милсон 4 0
Михайлов Ярослав 4 0
Каккоев Никита 2 1
Стоцкий Дмитрий 3 0
Янсане Момо 3 0
Пенчиков Даниил 1 1
Калинский Николай 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Сергей Юран 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Пари НН
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

8
6
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Пари НН
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

20
16
Спартак Москва
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Пари НН
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
19

Волевые поражения

28
22

Голы по времени матча

Забито

36
11
15 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
11%
0
0%
1-15
3
8%
1
9%
16-30
8
22%
1
9%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
7
19%
7
64%
61-75
11
31%
2
18%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
5
31%
4
18%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
1
6%
10
45%
76-90

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
2
8%
8
38%
61-75
6
25%
5
24%
76-90

Пропущено

21
26
13 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
5%
4
15%
1-15
7
33%
7
27%
16-30
5
24%
4
15%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
1
5%
6
23%
61-75
4
19%
3
12%
76-90

Забито

60
32
25 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 10
5
8%
0
0%
1-15
8
13%
3
9%
16-30
12
20%
4
13%
31-45
9
15%
3
9%
46-60
9
15%
15
47%
61-75
17
28%
7
22%
76-90

Пропущено

37
48
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
3
8%
7
15%
1-15
8
22%
7
15%
16-30
9
24%
6
13%
31-45
8
22%
6
13%
46-60
4
11%
9
19%
61-75
5
14%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1
Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0
Пари НН
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0
Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Пари НН

Точный счет

1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
4
4 раза 14%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
9
5
1.5
7
7
7
7
2.5
4
10
4
10
3.5
1
13
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
9
5
1.5
1
13
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
17
11
18
10
1.5
8
20
9
19
2.5
5
23
6
22
3.5
1
27
2
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 28 20 6 2 72 - 19 66
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 16 6 6 52 - 26 54
3.
Спартак Москва
 Заявка 28 15 8 5 60 - 37 53
4.
Ростов
 Заявка 28 14 8 6 44 - 38 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 Заявка 28 13 7 8 60 - 44 46
7.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
8.
Оренбург
 Заявка 28 12 4 12 52 - 54 40
9.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
10.
Сочи
 Заявка 28 11 4 13 36 - 52 37
11.
Урал
 Заявка 28 8 6 14 29 - 45 30
12.
Крылья Советов
 Заявка 28 7 8 13 30 - 43 29
13.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
14.
Пари НН
 Заявка 28 7 5 16 31 - 50 26
15.
Химки
 Заявка 28 4 6 18 25 - 62 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 28 3 4 21 20 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 4 1 35 - 17 31
4.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Краснодар
 Заявка 14 8 3 3 29 - 18 27
6.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
7.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 14 2 1 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 8 5 1 25 - 8 29
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
10.
Урал
 Заявка 14 3 5 6 13 - 22 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 2 дня 6 часов 7 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится победой Пари НН.
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    • Прогнозы 58
    Спартак Москва 96.6% (56)
    X 1.7% (1)
    Пари НН 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Пари НН
    8.40
    5.55
    8.80
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    Где смотреть матч Спартак Москва - Пари НН онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Пари НН

    Исход игры
    Спартак Москва
    96.6% (56)
    Ничья
    1.7% (1)
    Пари НН
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44% (22)
    Нет
    56% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    36.2% (21)
    2:1 Спартак Москва
    22.4% (13)
    3:1 Спартак Москва
    10.3% (6)
    1:0 Спартак Москва
    6.9% (4)
    3:2 Спартак Москва
    3.4% (2)
    3:0 Спартак Москва
    3.4% (2)
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