Тур: 5. Стадион: Босуил.
1:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолЯнссен Винсент
40' Желтая карточкаСтенгс Келвин
44' Желтая карточкаЭль Аззоузи Уссама
57' Красная карточкаЛинен Сенне
62' Желтая карточкаЯнссен Винсент
77' Желтая карточкаНиукоп Барт
1:1
80' Гол в свои воротаArthur Vermeeren
90' Желтая карточкаСайкс Росс
90'+8
Ход матча
14'
1:0
40'
57'
62'
77'
80'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
22
Авила
Гастон
11
Муйя
Арбнор
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Антверпен
Унион Сент-Жиллуаз
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|2
|0.4
|Arthur Vermeeren
|1
|0.2
|Керк Джирано
|1
|0.2
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.2
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.2
|Mandela Keita
|1
|0.2
|Алдервейрельд Тоби
|1 (1)
|0.2
|Стенгс Келвин
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0.4
|Бонифасе Виктор
|2
|0.4
|Теума Тедди
|1 (1)
|0.2
|Амани Жан
|1
|0.2
|Ван дер Хейден Сибе
|0
|0
|Саймон Адингра
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенгс Келвин
|3
|0
|Янссен Винсент
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Пачо Вильям
|1
|0
|Arthur Vermeeren
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|2
|0
|Линен Сенне
|0
|1
|Морис Антони
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
1
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
3
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2
Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2
Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0
Результаты матчей
Антверпен
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|4.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|Генк
|Маккензи Марк
|3
|Брюгге
|Нильсен Каспер
|2
|Антверпен
|Янссен Винсент
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|2
|Антверпен
|Стенгс Келвин
|3
|Брюгге
|Ланг Ноа
|3
|Генк
|Мохаммед Азиз
|1 1
|Брюгге
|Одои Денис
|2
|Антверпен
|Янссен Винсент
|2