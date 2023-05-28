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  4. Плей-офф за чемпионский титул 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Антверпен
1:1
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
1:0
14' Гол
Янссен Винсент
40' Желтая карточка
Стенгс Келвин
44' Желтая карточка
Эль Аззоузи Уссама
57' Красная карточка
Линен Сенне
62' Желтая карточка
Янссен Винсент
77' Желтая карточка
Ниукоп Барт
1:1
80' Гол в свои ворота
Arthur Vermeeren
90' Желтая карточка
Сайкс Росс
90'+8
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
22
Авила
Гастон
14
Стенгс
Келвин
48
Arthur
Vermeeren
24
Эккеленкамп
Юрген
11
Муйя
Арбнор
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
49
Морис
Антони
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Кандусс
Исмаэль
94
Лапуссен
Лоик
6
Эль
Аззоузи
Уссама
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
2
Ниукоп
Барт
11
Саймон
Адингра
29
Нильссон
Хокан
Антверпен
4-3-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Антверпен
Унион Сент-Жиллуаз

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПОЗЧТ
0:2
К
1:0
К
1:0
ПДА
2:0
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДБВЭ
1:1
ПДБВЭ
2:0
ВД
4:0
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 2 0.4
Arthur Vermeeren 1 0.2
Керк Джирано 1 0.2
Эккеленкамп Юрген 1 0.2
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.2
Mandela Keita 1 0.2
Алдервейрельд Тоби 1 (1) 0.2
Стенгс Келвин 0 0
Батай Йелле 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёрджесс Кристиан 2 0.4
Бонифасе Виктор 2 0.4
Теума Тедди 1 (1) 0.2
Амани Жан 1 0.2
Ван дер Хейден Сибе 0 0
Саймон Адингра 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенгс Келвин 3 0
Янссен Винсент 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Керк Джирано 1 0
Авила Гастон 1 0
Пачо Вильям 1 0
Arthur Vermeeren 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 2 0
Эль Аззоузи Уссама 2 0
Линен Сенне 0 1
Морис Антони 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Сайкс Росс 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
1
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
3
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2
Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2
Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0

Результаты матчей

Антверпен
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 2 2 1 7 - 5 8
3.
Генк
 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Брюгге
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
Генк
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Брюгге
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 3 - 2 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Брюгге
 2 0 0 2 3 - 6 0
4.
Генк
 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Брюгге Ванакен Ханс 3
Генк Маккензи Марк 3
Брюгге Нильсен Каспер 2
Антверпен Янссен Винсент 2
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Стенгс Келвин 3
Брюгге Ланг Ноа 3
Генк Мохаммед Азиз 1 1
Брюгге Одои Денис 2
Антверпен Янссен Винсент 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Эль Аззоузи Уссама получил желтую карточку от судьи
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