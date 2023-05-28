Тур: 9.
1:0
Перерыв
Ход матча
8'
24'
30
Samuel
Dahl
20
Adam
Bark
28
Victor
Blixt
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Samuel DahlПолузащитник
-
20 Adam BarkНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
19 Malik Mokede
-
11 Adi Fisic
-
-
31 Amar Dzevlan
-
24 Oli Melander
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Victor BlixtПолузащитник
-
11 Ринг ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
История личных встреч
Эребру
Хельсинборг
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
50%
11 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
23 матча
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.25
1.36
Среднее время на гол
72
66
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.13
1.09
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
79
82
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|3
|0.33
|Андрессон Аксель
|1
|0.11
|Adam Bark
|1
|0.11
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.11
|Сегер Давид
|1
|0.11
|Adi Fisic
|1
|0.11
|Валкер Кевин
|0
|0
|Ларссон Джейк
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.11
|Amar Muhsin
|1
|0.11
|Benjamin Acquah
|1
|0.11
|Amin Al-Hamawi
|1
|0.11
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Simon Bengtsson
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моро Насиру
|3
|0
|Андрессон Аксель
|2
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хелльборг Адам
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Хеллман Эмиль
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Хельсинборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Эребру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хельсинборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
2
2
Эребру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Хельсинборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
3
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
75%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
3
43%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0
Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1
Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2
Результаты матчей
Эребру
Хельсинборг
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эребру
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
35
35
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|2.
|10
|6
|1
|3
|22 - 14
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|19 - 14
|16
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|9.
|9
|4
|0
|5
|15 - 17
|12
|10.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|15.
|0:1
|9
|1
|1
|7
|4 - 10
|4
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|9.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|15.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|15.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
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|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|6
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|5 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|ГАИС
|Фрайди Ричард
|1 3