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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 9.
Эребру
1:0
Перерыв
Хельсинборг
0'
1:0
8' Гол
Вальгейрссон Вальгейр
24' Желтая карточка
Андрессон Аксель

Ход матча

8'
Вальгейрссон Вальгейр
1:0
24'
Андрессон Аксель
 
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Хельсинборг
2.01
4.90
4.90
Все Коэффициенты
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
5
Хульквист
Даниэль
26
Андрессон
Аксель
27
Вальгейрссон
Вальгейр
8
Валкер
Кевин
7
Сегер
Давид
30
Samuel
Dahl
20
Adam
Bark
48
Миллескуг
Ноэль
12
Ларссон
Джейк
1
Йоэльссон
Калле
3
Виделль
Каспер
25
Хелльборг
Адам
24
Хеллман
Эмиль
28
Victor
Blixt
11
Ринг
Эрик
16
Ervin
Gigovac
14
Стоянович-Фредин
Оливер
22
Simon
Bengtsson
15
Amin
Al-Hamawi
33
Amar
Muhsin
Эребру
3-4-3
Хельсинборг
3-5-2

История личных встреч

Эребру
Хельсинборг

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
50%
11 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

23 матча

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

А
3:2
А
1:1
А
1:4
А
0:1
К
1:1
А
0:0
А
1:3
К
1:1
А
0:2
А
0:0
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
0:0
ШК
1:3
А
2:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
А
0:1
А
2:0
А
3:1
А
1:0

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.36

Среднее время на гол

72
66

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.13
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

79
82

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 3 0.33
Андрессон Аксель 1 0.11
Adam Bark 1 0.11
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.11
Сегер Давид 1 0.11
Adi Fisic 1 0.11
Валкер Кевин 0 0
Ларссон Джейк 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Samuel Dahl 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.11
Amar Muhsin 1 0.11
Benjamin Acquah 1 0.11
Amin Al-Hamawi 1 0.11
Лупер Вильгельм 0 0
Simon Bengtsson 0 0
Ervin Gigovac 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моро Насиру 3 0
Андрессон Аксель 2 0
Adam Bark 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Сегер Давид 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хульквист Даниэль 1 0
Adi Fisic 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Reinhold 4 0
Хелльборг Адам 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Лупер Вильгельм 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Хеллман Эмиль 1 0
Victor Blixt 1 0

Результаты матчей

Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Хельсинборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Эребру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хельсинборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

2
2
Эребру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Хельсинборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
3
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
75%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
3
43%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0
Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1
Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2

Результаты матчей

Эребру
Хельсинборг

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эребру
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 9 6 2 1 16 - 8 20
2.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
3.
Вестерос
 9 5 2 2 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Йёнчёпинг
 9 4 4 1 19 - 14 16
6.
Ландскруна
 9 4 1 4 10 - 12 13
7.
Эстерсунд
 9 3 4 2 12 - 9 13
8.
Сундсвалль
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Треллеборг
 9 4 0 5 15 - 17 12
10.
Эребру
 1:0 9 3 3 3 8 - 9 12
11.
Гефле
 9 3 2 4 10 - 12 11
12.
Браге
 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Эргрюте
 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
15.
Хельсинборг
 0:1 9 1 1 7 4 - 10 4
16.
Сковде АИК
 9 0 2 7 8 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Йёнчёпинг
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Треллеборг
 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
8.
Вестерос
 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Эребру
 1:0 5 2 2 1 4 - 2 8
10.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
12.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Эстерсунд
 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Хельсинборг
 0:1 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 5 3 2 0 8 - 4 11
2.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Вестерос
 5 3 0 2 9 - 6 9
4.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Сундсвалль
 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эребру
 1:0 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
15.
Хельсинборг
 0:1 5 0 1 4 2 - 6 1
16.
Сковде АИК
 5 0 0 5 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Треллеборг Filip Bohman 6
Йёнчёпинг Бук Робин 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
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Эребру
Ничья
Хельсинборг
2.01
4.90
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Где смотреть матч Эребру 1:0 Хельсинборг онлайн

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