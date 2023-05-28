Тур: 10. Стадион: Guldfaageln Arena.
0:0
Перерыв
Ход матча
33'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
14
Шамун
Ноа
20
Daniel
Eid
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хуммет ДенисНападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
-
-
25 Rony Jansson
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Робак ЭмильНападающий
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Кальмар
ИФК Норрчепинг
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
30 матчей
30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.4
Среднее время на гол
61
64
Всего голов
47
39
Голов в среднем за матч
1.57
1.3
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
57
69
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|6
|0.6
|Скрабб Симон
|2
|0.2
|Шамун Ноа
|2
|0.2
|Хуммет Денис
|2
|0.2
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|5
|0.5
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.5
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.1
|Хазени Кристоффер
|1
|0.1
|Траустасон Арнор
|1
|0.1
|Линн Виктор
|1
|0.1
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|4
|0
|Траустасон Арнор
|3
|0
|Лунд Марко
|3
|0
|Ортмарк Якоб
|2
|0
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
0
Кальмар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ИФК Норрчепинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
6
Кальмар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ИФК Норрчепинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
16
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
31%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
5
31%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2
Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0
Результаты матчей
Кальмар
ИФК Норрчепинг
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кальмар
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
54
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|23 - 6
|25
|2.
|9
|7
|1
|1
|22 - 8
|22
|3.
|10
|6
|1
|3
|25 - 12
|19
|4.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|5.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|7.
|10
|5
|0
|5
|11 - 16
|15
|8.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|9.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|11.
|10
|3
|1
|6
|12 - 26
|10
|12.
|9
|3
|0
|6
|7 - 11
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|9
|1
|4
|4
|10 - 9
|7
|15.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|7 - 13
|7
|16.
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|7.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|8.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|8 - 4
|5
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|15.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|4
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 2