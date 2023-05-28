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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: .
Кальмар
0:0
Перерыв
ИФК Норрчепинг
0'
33' Желтая карточка
Траустасон Арнор

Ход матча

33'
 
Траустасон Арнор

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
ИФК Норрчепинг
3.30
3.34
4.50
Все Коэффициенты
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
2
Линдаль
Аксель
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
13
Карлссон
Йохан
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
14
Шамун
Ноа
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
14
Каллей
Яхья
8
Сигурдссон
Арнор
21
Сисей
Йеспер
9
Траустасон
Арнор
19
Линн
Виктор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
6
Ссеванкамбо
Исак
Кальмар
3-4-3
ИФК Норрчепинг
4-4-2

История личных встреч

Кальмар
ИФК Норрчепинг

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

30 матчей

30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

А
2:2
А
1:2
А
1:0
А
1:2
А
0:2
А
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:2
ТМК
2:4
А
3:1
ТМК
1:1
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
0:0
А
2:0
А
0:1
А
2:2
А
0:2
А
2:1
А
5:0
А
1:2
ШК
0:2
ТМС
1:1
А
6:0
А
1:3

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.4

Среднее время на гол

61
64

Всего голов

47
39

Голов в среднем за матч

1.57
1.3

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

57
69

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 6 0.6
Скрабб Симон 2 0.2
Шамун Ноа 2 0.2
Хуммет Денис 2 0.2
Ромариньо Перейра 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Нетабай Нахом Гирмай 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.5
Сигурдссон Арнор 5 0.5
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.1
Хазени Кристоффер 1 0.1
Траустасон Арнор 1 0.1
Линн Виктор 1 0.1
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 3 0
Саетра Ларс 2 0
Хуммет Денис 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Нетабай Нахом Гирмай 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Скрабб Симон 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 4 0
Траустасон Арнор 3 0
Лунд Марко 3 0
Ортмарк Якоб 2 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Линн Виктор 1 0

Результаты матчей

Кальмар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0
Кальмар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ИФК Норрчепинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
6
Кальмар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ИФК Норрчепинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
16
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
31%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2
Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0

Результаты матчей

Кальмар
ИФК Норрчепинг

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кальмар
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 9 7 1 1 22 - 8 22
3.
Хеккен
 10 6 1 3 25 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 0:0 10 5 3 2 15 - 9 18
5.
Юргорден
 0:0 11 5 2 4 15 - 14 17
6.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
8.
Кальмар
 0:0 10 4 3 3 12 - 10 15
9.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
10.
Хаммарбю
 10 3 3 4 15 - 18 12
11.
Дегерфорс
 10 3 1 6 12 - 26 10
12.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
15.
АИК
 0:0 10 1 4 5 7 - 13 7
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 0:0 6 5 1 0 10 - 2 16
2.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Дегерфорс
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
7.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Кальмар
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
ИФК Норрчепинг
 0:0 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
8.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
9.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
10.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
АИК
 0:0 6 0 2 4 3 - 8 2
13.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
14.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Юргорден
 0:0 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
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Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    33'
    Траустасон Арнор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Кальмар
Ничья
ИФК Норрчепинг
3.30
3.34
4.50
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Кальмар
ИФК Норрчепинг
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