  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 5115
Кальмар
2:1
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
33' Желтая карточка
Траустасон Арнор
55' Желтая карточка
Сисей Йеспер
0:1
59' Гол
Линн Виктор
1:1
87' Гол
Хуммет Денис
2:1
90' Гол
Mileta Rajovic
90'+6

Ход матча

33'
 
Траустасон Арнор
46'
 
Marcus Baggesen
Каллей Яхья
55'
 
Сисей Йеспер
59'
0:1
Линн Виктор
(Сигурдссон Арнор)
63'
Хуммет Денис
Ромариньо Перейра
 
74'
Дженсен Кевин
Шамун Ноа
 
74'
 
Шабани Лаорент
Линн Виктор
74'
 
Гудьонсен Андри
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
87'
Хуммет Денис
(Дженсен Кевин)
1:1
90'
Mileta Rajovic
(Скрабб Симон)
2:1
90'
Ольссон Элиас
Скрабб Симон
 
90'
Arash Motaraghebjafarpour
Линдаль Аксель
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
2
Линдаль
Аксель
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
13
Карлссон
Йохан
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
14
Шамун
Ноа
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
14
Каллей
Яхья
8
Сигурдссон
Арнор
21
Сисей
Йеспер
9
Траустасон
Арнор
19
Линн
Виктор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
5
Нюман
Кристоффер
Кальмар
3-4-3
ИФК Норрчепинг
4-4-2

История личных встреч

Кальмар
ИФК Норрчепинг

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

30 матчей

30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

А
2:2
А
1:2
А
1:0
А
1:2
А
0:2
А
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:2
ТМК
2:4
А
3:1
ТМК
1:1
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
0:0
А
2:0
А
0:1
А
2:2
А
0:2
А
2:1
А
5:0
А
1:2
ШК
0:2
ТМС
1:1
А
6:0
А
1:3

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.4

Среднее время на гол

61
64

Всего голов

47
39

Голов в среднем за матч

1.57
1.3

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

57
69

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 7 0.7
Хуммет Денис 3 0.3
Скрабб Симон 2 0.2
Шамун Ноа 2 0.2
Ромариньо Перейра 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Нетабай Нахом Гирмай 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.5
Сигурдссон Арнор 5 0.5
Линн Виктор 2 0.2
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.1
Хазени Кристоффер 1 0.1
Траустасон Арнор 1 0.1
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 3 0
Саетра Ларс 2 0
Хуммет Денис 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Нетабай Нахом Гирмай 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Скрабб Симон 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 5 0
Траустасон Арнор 3 0
Лунд Марко 3 0
Ортмарк Якоб 2 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Линн Виктор 1 0

Результаты матчей

Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
1
Кальмар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ИФК Норрчепинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
6
Кальмар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
27%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2
Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0

Результаты матчей

Кальмар
ИФК Норрчепинг

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кальмар
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 10 8 2 0 23 - 6 26
2.
Эльфсборг
 0:0 10 7 2 1 22 - 8 23
3.
Хеккен
 10 6 1 3 25 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Кальмар
 10 5 2 3 14 - 11 17
6.
Юргорден
 10 5 1 4 16 - 14 16
7.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
8.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
10.
Хаммарбю
 10 3 3 4 15 - 18 12
11.
Дегерфорс
 10 3 1 6 12 - 26 10
12.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
15.
АИК
 9 1 3 5 7 - 14 6
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Мальмё
 0:0 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Эльфсборг
 0:0 5 3 1 1 13 - 3 10
6.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Дегерфорс
 6 3 1 2 10 - 9 10
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 5 4 1 0 10 - 1 13
2.
Эльфсборг
 0:0 5 4 1 0 9 - 5 13
3.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
8.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
9.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
10.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
13.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
АИК
 5 0 1 4 3 - 9 1
15.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 5
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      33'
      Траустасон Арнор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     