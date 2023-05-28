Тур: 10. Стадион: Теле2 Арена.
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
11
Берг
Оливер
16
Тихи
Робин
32
Модесто
Руй
25
Оума
Эрик
17
Тиль
Венсан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
17 Тиль ВенсанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
-
-
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Юргорден
АИК
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
58.3%
10 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
33 матча
21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
6.1%
48.5%
45.4%
2 победы 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
0.73
0.78
Среднее время на гол
122
115
Всего голов
17
26
Голов в среднем за матч
0.94
1.73
Среднее время на гол
95
51
Всего голов
28
40
Голов в среднем за матч
0.85
1.21
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
106
74
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнделл Хампус
|3
|0.27
|Викхейм Густав
|2
|0.18
|Асоро Йоэль
|2
|0.18
|Эрикссон Магнус
|1
|0.09
|Берг Оливер
|1 (1)
|0.09
|Даниэльссон Маркус
|1 (1)
|0.09
|Радетинац Харис
|1
|0.09
|Эдвардсен Виктор
|1
|0.09
|Сабович Бесард
|1
|0.09
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Фаллениус Оскар
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|2
|0.2
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.2
|Гвидетти Йон
|1
|0.1
|Фараж Омар
|1 (1)
|0.1
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|4
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Кейта Абубакар
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Милошевич Александер
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
0
3
Юргорден
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
АИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
3
23%
3
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
16
14
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
5
36%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
4
25%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1
Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1
АИК
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0
АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1
Результаты матчей
Юргорден
АИК
Точный счет
1:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Юргорден
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
46
27
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|23 - 6
|25
|2.
|9
|7
|1
|1
|22 - 8
|22
|3.
|10
|6
|1
|3
|25 - 12
|19
|4.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|5.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|7.
|10
|5
|0
|5
|11 - 16
|15
|8.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|9.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|11.
|10
|3
|1
|6
|12 - 26
|10
|12.
|9
|3
|0
|6
|7 - 11
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|9
|1
|4
|4
|10 - 9
|7
|15.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|7 - 13
|7
|16.
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|7.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|8.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|8 - 4
|5
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|15.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|4
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 2