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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: .
Юргорден
0:0
Перерыв
АИК
0'
35' Желтая карточка
Шуллер Расмус

Ход матча

30'
Фаллениус Оскар
Викхейм Густав
 
35'
Шуллер Расмус
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
АИК
3.60
4.50
5.10
Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
21
Lucas
Bergvall
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
11
Берг
Оливер
23
Викхейм
Густав
15
Нордфельдт
Кристоффер
16
Тихи
Робин
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
8
Хуссейн
Билаль
10
Дурмаз
Джимми
14
Магаши
Абдуссалам
25
Оума
Эрик
9
Фараж
Омар
17
Тиль
Венсан
Юргорден
4-3-3
АИК
3-5-2

История личных встреч

Юргорден
АИК

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
58.3%
10 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

33 матча

21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

6.1%
48.5%
45.4%
2 победы 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:2
А
1:0
А
1:0
А
1:4
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:2
А
0:0
А
2:0
К
0:2
А
1:1
А
0:1
А
0:3
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:3
А
2:2
А
1:1
А
0:3
Д
0:1
Д
1:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
1:1

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

0.73
0.78

Среднее время на гол

122
115

Всего голов

17
26

Голов в среднем за матч

0.94
1.73

Среднее время на гол

95
51

Всего голов

28
40

Голов в среднем за матч

0.85
1.21

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

106
74

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 3 0.27
Викхейм Густав 2 0.18
Асоро Йоэль 2 0.18
Эрикссон Магнус 1 0.09
Берг Оливер 1 (1) 0.09
Даниэльссон Маркус 1 (1) 0.09
Радетинац Харис 1 0.09
Эдвардсен Виктор 1 0.09
Сабович Бесард 1 0.09
Андерссон Элиас 0 0
Фаллениус Оскар 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 2 0.2
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.2
Гвидетти Йон 1 0.1
Фараж Омар 1 (1) 0.1
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 4 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Финнделл Хампус 2 0
Радетинац Харис 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьорнстрем Аксель 3 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Кейта Абубакар 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Халити Йетмир 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Милошевич Александер 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Фараж Омар 1 0
Модесто Руй 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

0
3
Юргорден
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
АИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
3
23%
3
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
5
36%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
4
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1
Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1
АИК
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0
АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1

Результаты матчей

Юргорден
АИК

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Юргорден
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
6
1.5
2
7
3
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 9 7 1 1 22 - 8 22
3.
Хеккен
 10 6 1 3 25 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 0:0 10 5 3 2 15 - 9 18
5.
Юргорден
 0:0 11 5 2 4 15 - 14 17
6.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
8.
Кальмар
 0:0 10 4 3 3 12 - 10 15
9.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
10.
Хаммарбю
 10 3 3 4 15 - 18 12
11.
Дегерфорс
 10 3 1 6 12 - 26 10
12.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
15.
АИК
 0:0 10 1 4 5 7 - 13 7
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 0:0 6 5 1 0 10 - 2 16
2.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Дегерфорс
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
7.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Кальмар
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
ИФК Норрчепинг
 0:0 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
8.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
9.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
10.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
АИК
 0:0 6 0 2 4 3 - 8 2
13.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
14.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Юргорден
 0:0 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
Весь список
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Юргорден
Ничья
АИК
3.60
4.50
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