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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: .
Юргорден
 
Прерван
АИК

Ход матча

30'
Фаллениус Оскар
Викхейм Густав
 
35'
Шуллер Расмус
 
65'
 
Бьорнстрем Аксель
Тиль Венсан
70'
Финнделл Хампус
Lucas Bergvall
 
70'
Асоро Йоэль
Эрикссон Магнус
 
81'
 
Taha Ayari
Дурмаз Джимми
82'
Даниэльссон Маркус
1:0
89'
Сабович Бесард
Берг Оливер
 
90'
 
Бьорнстрем Аксель
90'
 
Оума Эрик

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 2
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
АИК
4.50
4.50
9.10
Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
21
Lucas
Bergvall
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
11
Берг
Оливер
23
Викхейм
Густав
15
Нордфельдт
Кристоффер
16
Тихи
Робин
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
8
Хуссейн
Билаль
10
Дурмаз
Джимми
14
Магаши
Абдуссалам
25
Оума
Эрик
9
Фараж
Омар
17
Тиль
Венсан
Юргорден
4-3-3
АИК
3-5-2

История личных встреч

Юргорден
АИК

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
58.3%
10 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

33 матча

21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

6.1%
48.5%
45.4%
2 победы 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:2
А
1:0
А
1:0
А
1:4
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:2
А
0:0
А
2:0
К
0:2
А
1:1
А
0:1
А
0:3
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:3
А
2:2
А
1:1
А
0:3
Д
0:1
Д
1:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
1:1

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

0.73
0.78

Среднее время на гол

122
115

Всего голов

17
26

Голов в среднем за матч

0.94
1.73

Среднее время на гол

95
51

Всего голов

28
40

Голов в среднем за матч

0.85
1.21

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

106
74

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 3 0.3
Даниэльссон Маркус 2 (1) 0.2
Викхейм Густав 2 0.2
Асоро Йоэль 2 0.2
Эрикссон Магнус 1 0.1
Берг Оливер 1 (1) 0.1
Радетинац Харис 1 0.1
Эдвардсен Виктор 1 0.1
Сабович Бесард 1 0.1
Андерссон Элиас 0 0
Фаллениус Оскар 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 2 0.22
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.22
Гвидетти Йон 1 0.11
Фараж Омар 1 (1) 0.11
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 4 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Финнделл Хампус 2 0
Радетинац Харис 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьорнстрем Аксель 3 1
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Кейта Абубакар 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Халити Йетмир 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Оума Эрик 0 1
Милошевич Александер 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Фараж Омар 1 0
Модесто Руй 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

0
3
Юргорден
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
АИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
3
23%
3
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
5
36%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
4
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1
Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1
АИК
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0
АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1

Результаты матчей

Юргорден
АИК

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Юргорден
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
6
1.5
2
7
3
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 10 8 2 0 23 - 6 26
2.
Эльфсборг
 0:0 10 7 2 1 22 - 8 23
3.
Хеккен
 10 6 1 3 25 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Кальмар
 10 5 2 3 14 - 11 17
6.
Юргорден
 10 5 1 4 16 - 14 16
7.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
8.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
10.
Хаммарбю
 10 3 3 4 15 - 18 12
11.
Дегерфорс
 10 3 1 6 12 - 26 10
12.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
15.
АИК
 9 1 3 5 7 - 14 6
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Мальмё
 0:0 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Эльфсборг
 0:0 5 3 1 1 13 - 3 10
6.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Дегерфорс
 6 3 1 2 10 - 9 10
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 5 4 1 0 10 - 1 13
2.
Эльфсборг
 0:0 5 4 1 0 9 - 5 13
3.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
8.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
9.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
10.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
13.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
АИК
 5 0 1 4 3 - 9 1
15.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 5
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Весь список
  • 65'
    Тиль Венсан уходит с поля. Бьорнстрем Аксель выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
АИК
4.50
4.50
9.10
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Юргорден
АИК
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