  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 17'
Локомотив Москва
0'
Динамо - Локомотив. Смолов проби...
Динамо - Локомотив. Интервью Пав...
Динамо - Локомотив. Интервью Мих...
Прогнозы 139
Динамо Москва 20.9% (29)
X 46% (64)
Локомотив Москва 33.1% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Локомотив Москва
3.90
4.36
3.72
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Лещук
Игорь
4
Паршивлюк
Сергей
15
Сазонов
Саба
18
Маричаль
Николас
7
Скопинцев
Дмитрий
91
Гладышев
Ярослав
17
Норманн
Матиас
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
70
Тюкавин
Константин
10
Смолов
Фёдор
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
20
Кузьмичёв
Иван
12
Митай
Марио
71
Тикнизян
Наир
69
Куликов
Даниил
93
Карпукас
Артём
25
Камано
Франсуа
17
Жемалетдинов
Рифат
11
Миранчук
Антон
7
Дзюба
Артём
Динамо Москва
4-4-2
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Москва
Локомотив Москва

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.3%
51.6%
16.1%
10 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ТМК
3:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.86
1.59

Среднее время на гол

48
56

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.65
1.64

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

54
50

Голов в среднем за матч

1.74
1.61

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26

Среднее время на гол

51
55

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 9 0.31
Смолов Фёдор 9 (5) 0.31
Гладышев Ярослав 5 0.17
Фомин Даниил 5 (3) 0.17
Захарян Арсен 4 0.14
Макаров Денис 4 0.14
Грулёв Вячеслав 3 0.1
Нгамалё Николя 2 0.07
Фернандес Роберто 2 0.07
Скопинцев Дмитрий 1 0.03
Паршивлюк Сергей 1 0.03
Даса Элазар 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 8 0.28
Миранчук Антон 8 (5) 0.28
Изидор Вильсон 6 0.21
Игнатьев Иван 5 0.17
Камано Франсуа 3 0.1
Баринов Дмитрий 2 0.07
Тикнизян Наир 2 0.07
Марадишвили Константин 2 0.07
Карпукас Артём 2 0.07
Керк Джирано 2 0.07
Пиняев Сергей 1 0.03
Живоглядов Дмитрий 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Ненахов Максим 0 0
Магкеев Станислав 0 0
Худяков Даниил 0 0
Раков Вадим 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 6 2
Сазонов Саба 9 0
Захарян Арсен 6 1
Скопинцев Дмитрий 6 0
Макаров Денис 6 0
Фомин Даниил 5 0
Гладышев Ярослав 3 1
Лаксальт Диего 4 0
Даса Элазар 3 0
Норманн Матиас 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Смолов Фёдор 2 0
Маричаль Николас 2 0
Майсторович Милан 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 1
Магкеев Станислав 6 1
Ненахов Максим 4 2
Тикнизян Наир 6 0
Карпукас Артём 5 0
Миранчук Антон 4 0
Погостнов Егор 4 0
Смольников Игорь 2 1
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Камано Франсуа 3 0
Игнатьев Иван 3 0
Марадишвили Константин 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Митай Марио 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Глушенков Максим 2 0
Кузьмичёв Иван 2 0
Дзюба Артём 1 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Куликов Даниил 1 0
Щетинин Михаил 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

1
3
Динамо Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

17
20
Динамо Москва
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

18
23

Голы по времени матча

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
9%
3
16%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
6
26%
3
16%
31-45
1
4%
4
21%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
8
35%
3
16%
76-90

Пропущено

16
22
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
5
23%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
7
44%
3
14%
61-75
2
13%
12
55%
76-90

Забито

22
27
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
9%
3
11%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
6
27%
4
15%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
6
27%
9
33%
76-90

Пропущено

24
22
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
5
21%
4
18%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
5
21%
6
27%
61-75
5
21%
2
9%
76-90

Забито

45
46
23 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
4
9%
6
13%
1-15
7
16%
8
17%
16-30
12
27%
7
15%
31-45
3
7%
8
17%
46-60
5
11%
5
11%
61-75
14
31%
12
26%
76-90

Пропущено

40
44
15 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
5
13%
4
9%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
7
18%
9
20%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
12
30%
9
20%
61-75
7
18%
14
32%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2
Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Локомотив Москва

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
6
8
4
10
2.5
4
10
2
12
3.5
2
12
1
13
4.5
2
12
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
1.5
Больше Меньше
5
9
4
10
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
12
16
1.5
11
17
8
20
2.5
8
20
2
26
3.5
4
24
1
27
4.5
2
26
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 29 20 7 2 73 - 20 67
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 16 7 6 52 - 26 55
3.
Спартак Москва
 Заявка 29 15 9 5 60 - 37 54
4.
Ростов
 Заявка 28 14 8 6 44 - 38 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 Заявка 29 13 8 8 60 - 44 47
7.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 29 13 7 9 47 - 38 46
8.
Оренбург
 Заявка 29 13 4 12 55 - 55 43
9.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 29 11 7 11 47 - 43 40
10.
Сочи
 Заявка 29 11 5 13 37 - 53 38
11.
Урал
 Заявка 29 9 6 14 32 - 45 33
12.
Факел
 1:0 Заявка 29 6 12 11 35 - 46 30
13.
Крылья Советов
 0:1 Заявка 29 7 8 14 30 - 44 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
15.
Химки
 Заявка 29 4 6 19 25 - 65 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 29 3 4 22 21 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
4.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Краснодар
 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
6.
Сочи
 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
7.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Факел
 1:0 Заявка 15 4 8 3 21 - 21 20
11.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 0:1 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
6.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 0:1 Заявка 15 4 2 9 17 - 27 14
11.
Оренбург
 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 1:0 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    18'
    Фёдор Смолов на чужой половине поля почти отобрал мяч у Артёма Карпукаса, но "почти" не считается. А вот фол со стороны нападающего "Динамо" фиксируется, хоть он и недоволен сим фактом.
  • Офсайд
    17'
    Ярослав Гладышев подавал угловой с левого края на ближнюю штангу, где не удалось выиграть мяч игрокам "Динамо", а через некоторое время было зафиксировано положение "вне игры" у Фёдора Смолова.
  • Травма, повреждение
    16'
    Несмотря на то что чисто было сыграно, всё равно пострадал Арсен Захарян в предыдущем эпизоде, и оказывается ему медицинская помощь.
  • Угловой
    15'
    Арсен Захарян в атаке не преуспел на левом фланге, поскольку здорово в подкате Максим Ненахов без фола вынес мяч за лицевую линию. Значит, будет угловой у "Локомотива".
  • Травма, повреждение
    14'
    Иван Кузьмичёв в верховой борьбе доставил неприятные ощущения Константину Тюкавину, однако не фиксирует здесь нарушение правил главный арбитр встречи.
  • 14'
    Франсуа Камано врывался в правую часть чужой штрафной, обыграв Дмитрия Скопинцева, однако слишком далеко игрок "путейцев" отпустил от себя мяч, выкатившийся за лицевую.
  • 13'
    Рифат Жемалетдинов прикладывается по чужим воротам с правого полуфланга с линии штрафной площади, однако не попадает в ближний угол футболист "Локомотива".
  • Фол, нарушение
    12'
    Даниил Фомин сфолил в нескольких метрах перед чужой штрафной площадью и выиграл время для партнёров, чтобы они все успели вернуться на свою половину и правильно расставиться.
  • 11'
    Смолов, кстати, играет сегодня против своей бывшей команды. В "Локомотиве" он провёл несколько сезонов и не снискал особых лавров после удачного периода в "Краснодаре".
  • Опасный момент
    10'
    МОМЕНТ! Фёдор Смолов мог красиво сейчас забить с подступов к штрафной площади с лёта, когда скидку ему сделал Константин Тюкавин. Сначала Илья Лантратов погасил движение кручёного мяча, а потом зафиксировал его в перчатках.
  • 9'
    Наир Тикнизян по левому флангу делал вперёд проникающую передачу на Рифата Жемалетдинова, однако тот оценил свои силы и решил даже не пробовать догнать мяч.
  • 8'
    Катают мяч в центре поля сейчас "железнодорожники", пока не идёт речи о каких-либо острых моментах перед воротами московских динамовцев.
  • Фол, нарушение
    7'
    "Путейцы" вбросили аут впереди на правом фланге и стали владеть мячом в позиционном ключе. Плюс Арсен Захарян уронил Артёма Карпукаса.
  • 6'
    Надо отметить, что для "Локомотива" это не последнее дерби в сезоне. В следующем туре "железнодорожники" будут соперничать на футбольном поле с "Торпедо".
  • Угловой
    5'
    На сей раз подача справа от углового флажка у динамовцев следует в чужую вратарскую площадь, где игровой снаряд намертво вылавливает Игорь Лещук.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      5'
      А теперь угловой удар у "бело-голубых", корнер был разыгран на правом фланге, Ярослав Гладышев попробовал сделать подачу, и Артём Дзюбы вынес мяч на новый корнер.
    • Фол, нарушение
      4'
      Ярослав Гладышев оказался на газоне на чужой половине поля, поскольку по ноге ему зарядил Даниил Куликов. Соответственно, будет штрафной у динамовцев.
    • 3'
      Прострел с левого фланга теперь у "железнодорожников", и не очень уверенно, но всё же подчищает ситуацию в своей штрафной площади Николас Маричаль.
    • 2'
      Неточный заброс мяча у "Локомотива" вперёд по левому флангу, но пока только присматриваются все соперники друг к другу.
    • 1'
      "Динамо" играет в традиционных бело-голубых цветах, а у "Локомотива" не менее традиционная красно-зелёная гамма.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Динамо Москва 0:0 Локомотив Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    20.7% (29)
    Ничья
    45.7% (64)
    Локомотив Москва
    33.6% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (56)
    Меньше
    50% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    91.96% (103)
    Нет
    8.04% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (49)
    1:2 Локомотив Москва
    15.7% (22)
    2:1 Динамо Москва
    10.7% (15)
    2:2 Ничья
    7.9% (11)
    0:1 Локомотив Москва
    2.9% (4)
    1:0 Динамо Москва
    2.1% (3)
    1:3 Локомотив Москва
    1.4% (2)
    2:3 Локомотив Москва
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Москва
    Локомотив Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     