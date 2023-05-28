Рифат Жемалетдинов прикладывается по чужим воротам с правого полуфланга с линии штрафной площади, однако не попадает в ближний угол футболист "Локомотива".

Франсуа Камано врывался в правую часть чужой штрафной, обыграв Дмитрия Скопинцева, однако слишком далеко игрок "путейцев" отпустил от себя мяч, выкатившийся за лицевую.

Иван Кузьмичёв в верховой борьбе доставил неприятные ощущения Константину Тюкавину, однако не фиксирует здесь нарушение правил главный арбитр встречи.

Арсен Захарян в атаке не преуспел на левом фланге, поскольку здорово в подкате Максим Ненахов без фола вынес мяч за лицевую линию. Значит, будет угловой у "Локомотива".

Несмотря на то что чисто было сыграно, всё равно пострадал Арсен Захарян в предыдущем эпизоде, и оказывается ему медицинская помощь.

Ярослав Гладышев подавал угловой с левого края на ближнюю штангу, где не удалось выиграть мяч игрокам "Динамо", а через некоторое время было зафиксировано положение "вне игры" у Фёдора Смолова.

Фёдор Смолов на чужой половине поля почти отобрал мяч у Артёма Карпукаса, но "почти" не считается. А вот фол со стороны нападающего "Динамо" фиксируется, хоть он и недоволен сим фактом.

12' Даниил Фомин сфолил в нескольких метрах перед чужой штрафной площадью и выиграл время для партнёров, чтобы они все успели вернуться на свою половину и правильно расставиться.

11' Смолов, кстати, играет сегодня против своей бывшей команды. В "Локомотиве" он провёл несколько сезонов и не снискал особых лавров после удачного периода в "Краснодаре".

10' МОМЕНТ! Фёдор Смолов мог красиво сейчас забить с подступов к штрафной площади с лёта, когда скидку ему сделал Константин Тюкавин. Сначала Илья Лантратов погасил движение кручёного мяча, а потом зафиксировал его в перчатках.

9' Наир Тикнизян по левому флангу делал вперёд проникающую передачу на Рифата Жемалетдинова, однако тот оценил свои силы и решил даже не пробовать догнать мяч.

8' Катают мяч в центре поля сейчас "железнодорожники", пока не идёт речи о каких-либо острых моментах перед воротами московских динамовцев.

7' "Путейцы" вбросили аут впереди на правом фланге и стали владеть мячом в позиционном ключе. Плюс Арсен Захарян уронил Артёма Карпукаса.

6' Надо отметить, что для "Локомотива" это не последнее дерби в сезоне. В следующем туре "железнодорожники" будут соперничать на футбольном поле с "Торпедо".