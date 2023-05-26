Тур: 29. Стадион: ВТБ Арена.
История личных встреч
Динамо Москва
Локомотив Москва
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.3%
51.6%
16.1%
10 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.86
1.59
Среднее время на гол
48
56
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.65
1.64
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
54
50
Голов в среднем за матч
1.74
1.61
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
Среднее время на гол
51
55
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|9
|0.32
|Смолов Фёдор
|9 (5)
|0.32
|Гладышев Ярослав
|5
|0.18
|Фомин Даниил
|5 (3)
|0.18
|Захарян Арсен
|4
|0.14
|Макаров Денис
|4
|0.14
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.11
|Нгамалё Николя
|2
|0.07
|Фернандес Роберто
|2
|0.07
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.04
|Даса Элазар
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|8
|0.29
|Миранчук Антон
|8 (5)
|0.29
|Изидор Вильсон
|6
|0.21
|Игнатьев Иван
|5
|0.18
|Камано Франсуа
|3
|0.11
|Баринов Дмитрий
|2
|0.07
|Тикнизян Наир
|2
|0.07
|Марадишвили Константин
|2
|0.07
|Карпукас Артём
|2
|0.07
|Керк Джирано
|2
|0.07
|Пиняев Сергей
|1
|0.04
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Ненахов Максим
|0
|0
|Магкеев Станислав
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
|Раков Вадим
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|6
|2
|Сазонов Саба
|9
|0
|Захарян Арсен
|6
|1
|Скопинцев Дмитрий
|6
|0
|Макаров Денис
|6
|0
|Фомин Даниил
|5
|0
|Гладышев Ярослав
|3
|1
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Даса Элазар
|3
|0
|Норманн Матиас
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Маричаль Николас
|2
|0
|Майсторович Милан
|2
|0
|Нгамалё Николя
|0
|1
|Шунин Антон
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|8
|1
|Магкеев Станислав
|6
|1
|Ненахов Максим
|4
|2
|Тикнизян Наир
|6
|0
|Карпукас Артём
|5
|0
|Миранчук Антон
|4
|0
|Погостнов Егор
|4
|0
|Смольников Игорь
|2
|1
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Камано Франсуа
|3
|0
|Игнатьев Иван
|3
|0
|Марадишвили Константин
|3
|0
|Изидор Вильсон
|3
|0
|Митай Марио
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Глушенков Максим
|2
|0
|Кузьмичёв Иван
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Щетинин Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
1
3
Динамо Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
17
20
Динамо Москва
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
18
15
Волевые поражения
18
23
Голы по времени матча
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
9%
3
16%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
6
26%
3
16%
31-45
1
4%
4
21%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
8
35%
3
16%
76-90
Пропущено
16
22
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
5
23%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
7
44%
3
14%
61-75
2
13%
12
55%
76-90
Забито
22
27
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
9%
3
11%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
6
27%
4
15%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
6
27%
9
33%
76-90
Пропущено
24
22
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
5
21%
4
18%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
5
21%
6
27%
61-75
5
21%
2
9%
76-90
Забито
45
46
23 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
4
9%
6
13%
1-15
7
16%
8
17%
16-30
12
27%
7
15%
31-45
3
7%
8
17%
46-60
5
11%
5
11%
61-75
14
31%
12
26%
76-90
Пропущено
40
44
15 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
5
13%
4
9%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
7
18%
9
20%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
12
30%
9
20%
61-75
7
18%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2
Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1
Результаты матчей
Динамо Москва
Локомотив Москва
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
68
68
410
410
212
212
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
59
410
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
226
1216
1117
820
820
226
424
127
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|72 - 19
|66
|2.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|52 - 26
|54
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|60 - 37
|53
|4.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 38
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|47 - 34
|49
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|60 - 44
|46
|7.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 38
|45
|8.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|52 - 54
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 43
|39
|10.
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|36 - 52
|37
|11.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|29 - 45
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|30 - 43
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|34 - 46
|27
|14.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 50
|26
|15.
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 62
|18
|16.
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|20 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|35 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 18
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|8 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 8
|29
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 22
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогнозы на матч Динамо Москва - Локомотив Москва
Исход игры
Динамо Москва
25% (13)
Ничья
46.2% (24)
Локомотив Москва
28.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
91.84% (45)
Нет
8.16% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (20)
1:2 Локомотив Москва
19.2% (10)
2:1 Динамо Москва
15.4% (8)
2:2 Ничья
7.7% (4)
2:3 Локомотив Москва
3.8% (2)
1:0 Динамо Москва
3.8% (2)
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