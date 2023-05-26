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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 52
Динамо Москва 25% (13)
X 46.2% (24)
Локомотив Москва 28.8% (15)
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Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Локомотив Москва
3.35
3.94
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Москва
Локомотив Москва

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.3%
51.6%
16.1%
10 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ТМК
3:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.86
1.59

Среднее время на гол

48
56

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.65
1.64

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

54
50

Голов в среднем за матч

1.74
1.61

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26

Среднее время на гол

51
55

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 9 0.32
Смолов Фёдор 9 (5) 0.32
Гладышев Ярослав 5 0.18
Фомин Даниил 5 (3) 0.18
Захарян Арсен 4 0.14
Макаров Денис 4 0.14
Грулёв Вячеслав 3 0.11
Нгамалё Николя 2 0.07
Фернандес Роберто 2 0.07
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Паршивлюк Сергей 1 0.04
Даса Элазар 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 8 0.29
Миранчук Антон 8 (5) 0.29
Изидор Вильсон 6 0.21
Игнатьев Иван 5 0.18
Камано Франсуа 3 0.11
Баринов Дмитрий 2 0.07
Тикнизян Наир 2 0.07
Марадишвили Константин 2 0.07
Карпукас Артём 2 0.07
Керк Джирано 2 0.07
Пиняев Сергей 1 0.04
Живоглядов Дмитрий 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Ненахов Максим 0 0
Магкеев Станислав 0 0
Худяков Даниил 0 0
Раков Вадим 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 6 2
Сазонов Саба 9 0
Захарян Арсен 6 1
Скопинцев Дмитрий 6 0
Макаров Денис 6 0
Фомин Даниил 5 0
Гладышев Ярослав 3 1
Лаксальт Диего 4 0
Даса Элазар 3 0
Норманн Матиас 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Смолов Фёдор 2 0
Маричаль Николас 2 0
Майсторович Милан 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 1
Магкеев Станислав 6 1
Ненахов Максим 4 2
Тикнизян Наир 6 0
Карпукас Артём 5 0
Миранчук Антон 4 0
Погостнов Егор 4 0
Смольников Игорь 2 1
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Камано Франсуа 3 0
Игнатьев Иван 3 0
Марадишвили Константин 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Митай Марио 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Глушенков Максим 2 0
Кузьмичёв Иван 2 0
Дзюба Артём 1 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Куликов Даниил 1 0
Щетинин Михаил 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

1
3
Динамо Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

17
20
Динамо Москва
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

18
23

Голы по времени матча

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
9%
3
16%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
6
26%
3
16%
31-45
1
4%
4
21%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
8
35%
3
16%
76-90

Пропущено

16
22
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
5
23%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
7
44%
3
14%
61-75
2
13%
12
55%
76-90

Забито

22
27
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
9%
3
11%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
6
27%
4
15%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
6
27%
9
33%
76-90

Пропущено

24
22
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
5
21%
4
18%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
5
21%
6
27%
61-75
5
21%
2
9%
76-90

Забито

45
46
23 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
4
9%
6
13%
1-15
7
16%
8
17%
16-30
12
27%
7
15%
31-45
3
7%
8
17%
46-60
5
11%
5
11%
61-75
14
31%
12
26%
76-90

Пропущено

40
44
15 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
5
13%
4
9%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
7
18%
9
20%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
12
30%
9
20%
61-75
7
18%
14
32%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2
Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Локомотив Москва

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
6
8
4
10
2.5
4
10
2
12
3.5
2
12
1
13
4.5
2
12
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
1.5
Больше Меньше
5
9
4
10
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
12
16
1.5
11
17
8
20
2.5
8
20
2
26
3.5
4
24
1
27
4.5
2
26
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 28 20 6 2 72 - 19 66
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 16 6 6 52 - 26 54
3.
Спартак Москва
 Заявка 28 15 8 5 60 - 37 53
4.
Ростов
 Заявка 28 14 8 6 44 - 38 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 Заявка 28 13 7 8 60 - 44 46
7.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
8.
Оренбург
 Заявка 28 12 4 12 52 - 54 40
9.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
10.
Сочи
 Заявка 28 11 4 13 36 - 52 37
11.
Урал
 Заявка 28 8 6 14 29 - 45 30
12.
Крылья Советов
 Заявка 28 7 8 13 30 - 43 29
13.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
14.
Пари НН
 Заявка 28 7 5 16 31 - 50 26
15.
Химки
 Заявка 28 4 6 18 25 - 62 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 28 3 4 21 20 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 4 1 35 - 17 31
4.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Краснодар
 Заявка 14 8 3 3 29 - 18 27
6.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
7.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 14 2 1 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 8 5 1 25 - 8 29
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
10.
Урал
 Заявка 14 3 5 6 13 - 22 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 37 минут.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Динамо Москва 25% (13)
    X 46.2% (24)
    Локомотив Москва 28.8% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.35
    3.94
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Динамо Москва - Локомотив Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Локомотив Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    25% (13)
    Ничья
    46.2% (24)
    Локомотив Москва
    28.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.1% (27)
    Меньше
    44.9% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    91.84% (45)
    Нет
    8.16% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (20)
    1:2 Локомотив Москва
    19.2% (10)
    2:1 Динамо Москва
    15.4% (8)
    2:2 Ничья
    7.7% (4)
    2:3 Локомотив Москва
    3.8% (2)
    1:0 Динамо Москва
    3.8% (2)
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