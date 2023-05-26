Тур: 29. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
Позже
История личных встреч
Факел
Крылья Советов
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.75
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
120
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|9 (5)
|0.32
|Акбашев Роман
|5 (1)
|0.18
|Максимов Максим
|4
|0.14
|Аппаев Хызыр
|3
|0.11
|Квеквескири Ираклий
|3
|0.11
|Божин Сергей
|2
|0.07
|Дашаев Аслан
|2
|0.07
|Морозов Евгений
|2
|0.07
|Альшин Ильнур
|1
|0.04
|Магаль Руслан
|1
|0.04
|Ивахнов Матвей
|1
|0.04
|Рабеи Реда
|1 (1)
|0.04
|Шляков Евгений
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Марков Евгений
|0
|0
|Якимов Вячеслав
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
|Брахими Мохамед
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|5
|0.18
|Ежов Роман
|3
|0.11
|Пиняев Сергей
|3
|0.11
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0.11
|Костанца Фернандо
|3
|0.11
|Шитов Владислав
|2
|0.07
|Бейл Гленн
|2 (1)
|0.07
|Гарре Бенжамин
|2 (1)
|0.07
|Коваленко Александр
|1
|0.04
|Евгеньев Роман
|1
|0.04
|Якуба Денис
|1
|0.04
|Рахманович Амер
|1
|0.04
|Гапонов Илья
|1
|0.04
|Бабкин Сергей
|1
|0.04
|Чиркович Александар
|1
|0.04
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
|Писарский Владимир
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|8
|0
|Акбашев Роман
|6
|0
|Мендель Андрей
|6
|0
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Божин Сергей
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|5
|0
|Дмитриев Олег
|3
|1
|Калинин Игорь
|4
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Морозов Евгений
|3
|0
|Марков Евгений
|1
|1
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Альшин Ильнур
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Свинов Илья
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
|Брахими Мохамед
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|5
|2
|Солдатенков Александр
|6
|0
|Рахманович Амер
|4
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Глушенков Максим
|4
|0
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Витюгов Максим
|3
|0
|Коваленко Александр
|2
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Костанца Фернандо
|1
|0
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Крылья Советов
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
15
7
Факел
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
8
11
Факел
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
Крылья Советов
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
15
Волевые поражения
23
18
Голы по времени матча
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
10%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
5
24%
5
28%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
4
19%
2
11%
76-90
Пропущено
20
25
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
5%
4
16%
1-15
7
35%
3
12%
16-30
3
15%
5
20%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
3
15%
6
24%
61-75
3
15%
6
24%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
1
7%
2
15%
76-90
Пропущено
25
17
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
4%
1
6%
1-15
2
8%
5
29%
29%
16-30
7
28%
2
12%
31-45
3
12%
4
24%
46-60
6
24%
4
24%
61-75
6
24%
1
6%
76-90
Забито
35
31
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
5
14%
4
13%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
9
26%
5
16%
31-45
8
23%
7
23%
46-60
6
17%
7
23%
61-75
5
14%
4
13%
76-90
Пропущено
45
42
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 22
2
4%
5
12%
1-15
9
20%
8
19%
16-30
10
22%
7
17%
31-45
6
13%
5
12%
46-60
9
20%
10
24%
61-75
9
20%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2
Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5
Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3
Результаты матчей
Факел
Крылья Советов
Точный счет
1:1
4 раза 29%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Факел
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
59
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
410
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
199
919
820
325
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|72 - 19
|66
|2.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|52 - 26
|54
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|60 - 37
|53
|4.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 38
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|47 - 34
|49
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|60 - 44
|46
|7.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 38
|45
|8.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|52 - 54
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 43
|39
|10.
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|36 - 52
|37
|11.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|29 - 45
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|30 - 43
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|34 - 46
|27
|14.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 50
|26
|15.
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 62
|18
|16.
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|20 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|35 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 18
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|8 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 8
|29
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 22
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогнозы на матч Факел - Крылья Советов
Исход игры
Факел
43.9% (25)
Ничья
35.1% (20)
Крылья Советов
21.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (21)
Меньше
57.14% (28)
Обе команды забьют
Да
81.63% (40)
Нет
18.37% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (19)
2:1 Факел
24.6% (14)
1:0 Факел
8.8% (5)
1:2 Крылья Советов
8.8% (5)
0:2 Крылья Советов
5.3% (3)
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