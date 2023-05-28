Тур: 31. Стадион: Raiffeisen Arena.
1:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
4' ГолНакамура Кейто
9' Желтая карточкаМихорль Петер
16' Желтая карточкаМартинс Марвин
17' Желтая карточкаХорват Саша
38' Желтая карточкаМюль Лукас
Ход матча
4'
16'
17'
38'
45'
30
Хорват
Саша
10
Цуль
Роберт
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
ЛАСК
Аустрия Вена
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
35 матчей
42.9%
20%
37.1%
15 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.7%
48.6%
25.7%
9 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.89
1.18
Среднее время на гол
47
76
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.39
Среднее время на гол
46
64
Всего голов
67
45
Голов в среднем за матч
1.91
1.29
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
47
70
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|14
|0.45
|Цуль Роберт
|11 (1)
|0.35
|Любичич Марин
|11 (1)
|0.35
|Гойгингер Томас
|4
|0.13
|Мустафа Ибрагим
|3
|0.1
|Хорват Саша
|2
|0.06
|Флеккер Флориан
|2
|0.06
|Стойкович Филип
|1
|0.03
|Реннер Рене
|1
|0.03
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.03
|Цирайс Филипп
|1
|0.03
|Йовичич Бранко
|1
|0.03
|Михорль Петер
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|17 (2)
|0.55
|Грубер Андреас
|7
|0.23
|Фитц Доминик
|6 (2)
|0.19
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.13
|Джукич Александар
|3
|0.1
|Келес Джан
|3
|0.1
|Браунёдер Маттиас
|2
|0.06
|Фишер Манфред
|2
|0.06
|Доведан Никола
|1
|0.03
|Польстер Мануэль
|1
|0.03
|Мартинс Марвин
|1
|0.03
|Хускович Муарем
|1
|0.03
|Лайднер Дорон
|1
|0.03
|Джуричин Марко
|1
|0.03
|Балтакса Матан
|1
|0.03
|Тейгль Георг
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|9
|1
|Стойкович Филип
|7
|1
|Любичич Марин
|4
|1
|Цуль Роберт
|4
|1
|Михорль Петер
|4
|1
|Реннер Рене
|5
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|1
|Хорват Саша
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|6
|0
|Фитц Доминик
|6
|0
|Табакович Харис
|4
|1
|Мартинс Марвин
|4
|0
|Браунёдер Маттиас
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Польстер Мануэль
|3
|0
|Холланд Джеймс
|2
|0
|Доведан Никола
|2
|0
|Грубер Андреас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Ibrahima Drame2
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
|Лайднер Дорон
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Аустрия Вена
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
5
18
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Аустрия Вена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
11
Волевые поражения
23
23
ЛАСК
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Аустрия Вена
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
16
Волевые поражения
28
41
Голы по времени матча
Забито
28
26
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
4
14%
6
23%
31-45
5
18%
4
15%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
8
29%
7
27%
76-90
Пропущено
20
29
3 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
6
30%
7
24%
61-75
7
35%
7
24%
76-90
Забито
23
26
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
17%
1
4%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
1
4%
10
38%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
7
30%
4
15%
76-90
Пропущено
15
20
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
4
27%
3
15%
61-75
3
20%
6
30%
76-90
Забито
51
52
22 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
9
18%
3
6%
1-15
6
12%
8
15%
16-30
7
14%
10
19%
31-45
6
12%
14
27%
46-60
8
16%
6
12%
61-75
15
29%
29%
11
21%
76-90
Пропущено
35
49
9 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 26
2
6%
4
8%
1-15
2
6%
6
12%
16-30
5
14%
9
18%
31-45
6
17%
7
14%
46-60
10
29%
10
20%
61-75
10
29%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0
ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0
Результаты матчей
ЛАСК
Аустрия Вена
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 40%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
Точный счет
1:1
8 раз 27%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
10 раз 33%
3
9 раз 30%
1
6 раз 20%
0
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
87
96
510
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
510
105
312
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
255
1317
1911
822
921
426
129
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|31
|22
|7
|2
|63 - 21
|45
|2.
|2:1
|31
|20
|6
|5
|55 - 27
|42
|3.
|1:0
|31
|14
|12
|5
|52 - 35
|35
|4.
|0:1
|31
|11
|9
|11
|53 - 49
|23
|5.
|2:0
|31
|11
|5
|15
|43 - 59
|23
|6.
|1:2
|31
|11
|6
|14
|47 - 45
|22
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|11
|6
|14
|49 - 50
|28
|2.
|31
|10
|10
|11
|45 - 53
|26
|3.
|31
|9
|6
|16
|38 - 51
|24
|4.
|31
|10
|7
|14
|43 - 52
|23
|5.
|31
|6
|9
|16
|28 - 52
|18
|6.
|31
|4
|11
|16
|26 - 48
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|16
|9
|6
|1
|26 - 11
|33
|2.
|1:0
|16
|9
|3
|4
|29 - 20
|30
|3.
|1:2
|16
|6
|4
|6
|27 - 22
|22
|4.
|2:1
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|0:1
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|2:0
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|5
|3
|8
|23 - 27
|18
|2.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|3.
|16
|3
|4
|9
|22 - 29
|13
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 28
|8
|5.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
|6.
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|16
|9
|5
|2
|25 - 12
|32
|2.
|2:0
|16
|7
|2
|7
|28 - 35
|23
|3.
|0:1
|16
|4
|6
|6
|27 - 29
|18
|4.
|0:2
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|1:0
|15
|5
|9
|1
|23 - 15
|5
|6.
|1:2
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|2.
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|3.
|15
|8
|2
|5
|27 - 21
|15
|4.
|16
|2
|5
|9
|10 - 23
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|15
|3
|4
|8
|13 - 29
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|21 (1)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|15 (3)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|14 (4)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1 7