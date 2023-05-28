Тур: 31. Стадион: Raiffeisen Arena. Зрители: 19080
3:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолНакамура Кейто
9' Желтая карточкаМихорль Петер
16' Желтая карточкаМартинс Марвин
17' Желтая карточкаХорват Саша
38' Желтая карточкаМюль Лукас
45' Желтая карточкаХолланд Джеймс
1:1
48' ГолФитц Доминик
59' Желтая карточкаЦуль Роберт
2:1
81' ГолЛюбичич Марин
3:1
90' ГолУсор Мозес
90' Желтая карточкаФишер Манфред
90' Желтая карточкаГойгингер Томас
90'+5
Ход матча
4'
16'
17'
38'
45'
48'
1:1
59'
81'
2:1
90'
3:1
90'
90'
30
Хорват
Саша
10
Цуль
Роберт
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
ЛАСК
Аустрия Вена
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
35 матчей
42.9%
20%
37.1%
15 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.7%
48.6%
25.7%
9 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.89
1.18
Среднее время на гол
47
76
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.39
Среднее время на гол
46
64
Всего голов
67
45
Голов в среднем за матч
1.91
1.29
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
47
70
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|14
|0.45
|Любичич Марин
|12 (1)
|0.39
|Цуль Роберт
|11 (1)
|0.35
|Гойгингер Томас
|4
|0.13
|Мустафа Ибрагим
|3
|0.1
|Хорват Саша
|2
|0.06
|Флеккер Флориан
|2
|0.06
|Стойкович Филип
|1
|0.03
|Реннер Рене
|1
|0.03
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.03
|Усор Мозес
|1
|0.03
|Цирайс Филипп
|1
|0.03
|Йовичич Бранко
|1
|0.03
|Михорль Петер
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|17 (2)
|0.55
|Фитц Доминик
|7 (2)
|0.23
|Грубер Андреас
|7
|0.23
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.13
|Джукич Александар
|3
|0.1
|Келес Джан
|3
|0.1
|Браунёдер Маттиас
|2
|0.06
|Фишер Манфред
|2
|0.06
|Доведан Никола
|1
|0.03
|Польстер Мануэль
|1
|0.03
|Мартинс Марвин
|1
|0.03
|Хускович Муарем
|1
|0.03
|Лайднер Дорон
|1
|0.03
|Джуричин Марко
|1
|0.03
|Балтакса Матан
|1
|0.03
|Тейгль Георг
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|9
|1
|Стойкович Филип
|7
|1
|Цуль Роберт
|5
|1
|Любичич Марин
|4
|1
|Михорль Петер
|4
|1
|Реннер Рене
|5
|0
|Гойгингер Томас
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|1
|Хорват Саша
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|6
|0
|Фитц Доминик
|6
|0
|Табакович Харис
|4
|1
|Мартинс Марвин
|4
|0
|Фишер Манфред
|4
|0
|Браунёдер Маттиас
|4
|0
|Холланд Джеймс
|3
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Польстер Мануэль
|3
|0
|Доведан Никола
|2
|0
|Грубер Андреас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Ibrahima Drame2
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
|Лайднер Дорон
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Аустрия Вена
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
5
19
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Аустрия Вена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
11
Волевые поражения
23
23
ЛАСК
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Аустрия Вена
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
8
16
Волевые поражения
28
42
Голы по времени матча
Забито
31
27
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
6
19%
2
7%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
4
13%
6
22%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
10
32%
7
26%
76-90
Пропущено
21
32
3 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
1
5%
3
9%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
6
29%
7
22%
61-75
7
33%
9
28%
76-90
Забито
23
26
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
4
17%
1
4%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
1
4%
10
38%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
7
30%
4
15%
76-90
Пропущено
15
20
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
4
27%
3
15%
61-75
3
20%
6
30%
76-90
Забито
54
53
23 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
10
19%
3
6%
1-15
6
11%
8
15%
16-30
7
13%
10
19%
31-45
6
11%
15
28%
46-60
8
15%
6
11%
61-75
17
31%
11
21%
76-90
Пропущено
36
52
9 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 27
2
6%
5
10%
1-15
2
6%
6
12%
16-30
5
14%
9
17%
31-45
7
19%
7
13%
46-60
10
28%
10
19%
61-75
10
28%
15
29%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0
ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0
Результаты матчей
ЛАСК
Аустрия Вена
Точный счет
3:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 40%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
3
9 раз 29%
1
7 раз 23%
0
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
132
97
96
610
411
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
133
510
106
312
511
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
265
1417
1912
922
922
427
130
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|7
|1
|66 - 21
|48
|2.
|31
|19
|6
|6
|55 - 29
|39
|3.
|31
|14
|12
|5
|54 - 36
|35
|4.
|31
|12
|6
|13
|49 - 45
|25
|5.
|31
|11
|9
|11
|54 - 51
|23
|6.
|31
|10
|5
|16
|43 - 62
|20
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|11
|6
|14
|49 - 50
|28
|2.
|31
|10
|10
|11
|45 - 53
|26
|3.
|31
|9
|6
|16
|38 - 51
|24
|4.
|31
|10
|7
|14
|43 - 52
|23
|5.
|31
|6
|9
|16
|28 - 52
|18
|6.
|31
|4
|11
|16
|26 - 48
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|2.
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|3.
|16
|7
|4
|5
|29 - 22
|25
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|5
|3
|8
|23 - 27
|18
|2.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|3.
|16
|3
|4
|9
|22 - 29
|13
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 28
|8
|5.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
|6.
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|25 - 14
|29
|2.
|16
|6
|2
|8
|28 - 38
|20
|3.
|16
|4
|6
|6
|28 - 31
|18
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|15
|5
|9
|1
|23 - 15
|5
|6.
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|2.
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|3.
|15
|8
|2
|5
|27 - 21
|15
|4.
|16
|2
|5
|9
|10 - 23
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|15
|3
|4
|8
|13 - 29
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|21 (2)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|16 (4)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|14 (4)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1 7