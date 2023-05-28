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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 19080
ЛАСК
3:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
1:0
4' Гол
Накамура Кейто
9' Желтая карточка
Михорль Петер
16' Желтая карточка
Мартинс Марвин
17' Желтая карточка
Хорват Саша
38' Желтая карточка
Мюль Лукас
45' Желтая карточка
Холланд Джеймс
1:1
48' Гол
Фитц Доминик
59' Желтая карточка
Цуль Роберт
2:1
81' Гол
Любичич Марин
3:1
90' Гол
Усор Мозес
90' Желтая карточка
Фишер Манфред
90' Желтая карточка
Гойгингер Томас
90'+5
24
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
19
Поцманн
Марвин
8
Михорль
Петер
30
Хорват
Саша
29
Флеккер
Флориан
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
23
Мустафа
Ибрагим
1
Фрюхтль
Кристиан
20
Мюль
Лукас
66
Мартинс
Марвин
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
77
Джукич
Александар
8
Холланд
Джеймс
16
Лайднер
Дорон
30
Фишер
Манфред
25
Табакович
Харис
36
Фитц
Доминик
ЛАСК
4-2-3-1
Аустрия Вена
3-4-3

История личных встреч

ЛАСК
Аустрия Вена

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

35 матчей

42.9%
20%
37.1%
15 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.7%
48.6%
25.7%
9 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
0:2
ТМК
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
5:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
К
1:0
ТМС
2:0
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
4:1
Б(M
3:4
Б(M
0:1
К
1:0
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
4:5
Б(M
4:0
Б(M
4:0
Б(M
5:0
Б(M
0:1
Б(M
2:1
Б(M
0:0

Голы

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.89
1.18

Среднее время на гол

47
76

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.39

Среднее время на гол

46
64

Всего голов

67
45

Голов в среднем за матч

1.91
1.29

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

47
70

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 14 0.45
Любичич Марин 12 (1) 0.39
Цуль Роберт 11 (1) 0.35
Гойгингер Томас 4 0.13
Мустафа Ибрагим 3 0.1
Хорват Саша 2 0.06
Флеккер Флориан 2 0.06
Стойкович Филип 1 0.03
Реннер Рене 1 0.03
Кулурис Эфтимос 1 0.03
Усор Мозес 1 0.03
Цирайс Филипп 1 0.03
Йовичич Бранко 1 0.03
Михорль Петер 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 17 (2) 0.55
Фитц Доминик 7 (2) 0.23
Грубер Андреас 7 0.23
Ранфтль Райнхольд 4 0.13
Джукич Александар 3 0.1
Келес Джан 3 0.1
Браунёдер Маттиас 2 0.06
Фишер Манфред 2 0.06
Доведан Никола 1 0.03
Польстер Мануэль 1 0.03
Мартинс Марвин 1 0.03
Хускович Муарем 1 0.03
Лайднер Дорон 1 0.03
Джуричин Марко 1 0.03
Балтакса Матан 1 0.03
Тейгль Георг 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 9 1
Стойкович Филип 7 1
Цуль Роберт 5 1
Любичич Марин 4 1
Михорль Петер 4 1
Реннер Рене 5 0
Гойгингер Томас 4 0
Цирайс Филипп 3 0
Люкенедер Феликс 1 1
Хорват Саша 2 0
Шлагер Александер 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Накамура Кейто 1 0
Челич Неманя 1 0
Тауи Адиль 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 1
Ранфтль Райнхольд 6 0
Фитц Доминик 6 0
Табакович Харис 4 1
Мартинс Марвин 4 0
Фишер Манфред 4 0
Браунёдер Маттиас 4 0
Холланд Джеймс 3 0
Тейгль Георг 3 0
Мюль Лукас 3 0
Польстер Мануэль 3 0
Доведан Никола 2 0
Грубер Андреас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Джуричин Марко 1 0
Балтакса Матан 1 0
Джукич Александар 1 0
Ibrahima Drame2 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0
Лайднер Дорон 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Аустрия Вена
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

5
19
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Аустрия Вена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
11

Волевые поражения

23
23
ЛАСК
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Аустрия Вена
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

8
16

Волевые поражения

28
42

Голы по времени матча

Забито

31
27
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
6
19%
2
7%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
4
13%
6
22%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
10
32%
7
26%
76-90

Пропущено

21
32
3 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
1
5%
3
9%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
6
29%
7
22%
61-75
7
33%
9
28%
76-90

Забито

23
26
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
4
17%
1
4%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
1
4%
10
38%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
7
30%
4
15%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
4
27%
3
15%
61-75
3
20%
6
30%
76-90

Забито

54
53
23 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
10
19%
3
6%
1-15
6
11%
8
15%
16-30
7
13%
10
19%
31-45
6
11%
15
28%
46-60
8
15%
6
11%
61-75
17
31%
11
21%
76-90

Пропущено

36
52
9 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 27
2
6%
5
10%
1-15
2
6%
6
12%
16-30
5
14%
9
17%
31-45
7
19%
7
13%
46-60
10
28%
10
19%
61-75
10
28%
15
29%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0
ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0

Результаты матчей

ЛАСК
Аустрия Вена

Точный счет

3:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 40%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%

Точный счет

1:1
8 раз 26%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
3
9 раз 29%
1
7 раз 23%
0
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
2
9
7
1.5
9
6
6
10
2.5
4
11
3
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
3
5
10
1.5
10
6
3
12
2.5
5
11
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
26
5
14
17
1.5
19
12
9
22
2.5
9
22
4
27
3.5
1
30
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 31 23 7 1 66 - 21 48
2.
Штурм
 31 19 6 6 55 - 29 39
3.
ЛАСК
 31 14 12 5 54 - 36 35
4.
Рапид Вена
 31 12 6 13 49 - 45 25
5.
Аустрия Вена
 31 11 9 11 54 - 51 23
6.
Аустрия Клагенфурт
 31 10 5 16 43 - 62 20

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 31 11 6 14 49 - 50 28
2.
Аустрия Лустенау
 31 10 10 11 45 - 53 26
3.
Хартберг
 31 9 6 16 38 - 51 24
4.
Сваровски Тироль
 31 10 7 14 43 - 52 23
5.
Альтах
 31 6 9 16 28 - 52 18
6.
Рид
 31 4 11 16 26 - 48 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 16 10 6 0 29 - 11 36
2.
ЛАСК
 16 9 3 4 31 - 21 30
3.
Рапид Вена
 16 7 4 5 29 - 22 25
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт
 15 4 3 8 15 - 24 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 16 5 3 8 23 - 27 18
2.
Альтах
 16 3 5 8 15 - 23 14
3.
Вольфсбергер
 16 3 4 9 22 - 29 13
4.
Аустрия Лустенау
 15 6 4 5 25 - 28 8
5.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3
6.
Рид
 15 2 6 7 16 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 16 8 5 3 25 - 14 29
2.
Аустрия Клагенфурт
 16 6 2 8 28 - 38 20
3.
Аустрия Вена
 16 4 6 6 28 - 31 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 15 5 9 1 23 - 15 5
6.
Рапид Вена
 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 16 6 2 8 24 - 27 20
2.
Аустрия Лустенау
 16 4 6 6 20 - 25 18
3.
Вольфсбергер
 15 8 2 5 27 - 21 15
4.
Рид
 16 2 5 9 10 - 23 11
5.
Хартберг
 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 15 3 4 8 13 - 29 4

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 21 (2)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 16 (4)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 16
ЛАСК Накамура Кейто 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
Альтах Нухиу Атдхи 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      47'
      Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      38'
      Мюль Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Дорон Лейднер уходит с поля. Manuel Polster выходит вместо него
    • Желтая карточка
      17'
      Хорват Саша получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Мартинс Марвин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Михорль Петер получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч ЛАСК 3:1 Аустрия Вена онлайн

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