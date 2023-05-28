  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 28345
Рапид Вена
3:2
Конец матча
Штурм
0'
0:1
10' Гол
Саркария Манприт
0:2
33' Гол
Китеишвили Отар
1:2
40' Гол
Бургшталлер Гвидо
43' Желтая карточка
Эмега Эмануэль
2:2
45' Гол
Кершбаум Роман
59' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
3:2
66' Гол
Грюлль Марко
71' Желтая карточка
Шик Торстен
77' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
90'+6
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
19
Золльбауэр
Михаэль
6
Виммер
Кевин
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
5
Кершбаум
Роман
7
Кюн
Николас
28
Освальд
Мориц
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Оконкво
Артур
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
20
Эмега
Эмануэль
Рапид Вена
4-2-3-1
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Штурм

33 матча

72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
22 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.6%
42.4%
20 побед 14 ничьих 0 побед

31 матч

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

45.2%
54.8%
0 побед 14 ничьих 16 побед

64 матча

37.5%
31.3%
31.2%
24 победы 20 ничьих 20 побед

Первый тайм

34.4%
35.9%
29.7%
22 победы 23 ничьи 19 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
20 побед 28 ничьих 16 побед

История матчей

К
0:2
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:1
БОМВЛЕ
0:1
БОМВЛЕ
1:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
4:2
К
3:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
КА
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
1:0
Б(M
0:2
Б(M
3:3
Б(M
3:1
Б(M
0:2
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
2:2
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:1
Б(M
0:2

Голы

Всего голов

48
46

Голов в среднем за матч

1.5
1.44

Среднее время на гол

60
62

Всего голов

49
33

Голов в среднем за матч

1.53
1.03

Среднее время на гол

58
87

Всего голов

97
79

Голов в среднем за матч

1.52
1.23

Тотал матчей

2.5
60
Больше 94%
Меньше 6%
4
51
Больше 80%
Меньше 20%
13
33
Больше 52%
Меньше 48%
31
20
Больше 31%
Меньше 69%
44
9
Больше 14%
Меньше 86%
55
3
Больше 5%
Меньше 95%
61

Среднее время на гол

59
72

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 21 (3) 0.68
Циммерманн Бернхард 7 0.23
Грюлль Марко 6 0.19
Штрунц Оливер 4 0.13
Кюн Николас 3 0.1
Дрёйф Ферди 2 0.06
Кершбаум Роман 2 0.06
Грайль Патрик 1 0.03
Байич Анте 1 0.03
Демир Юсуф 1 0.03
Кверфельд Леопольд 1 0.03
Ауэр Йонас 0 0
Шик Торстен 0 0
Касиус Денсо 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Освальд Мориц 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркария Манприт 9 (2) 0.29
Эмега Эмануэль 9 0.29
Китеишвили Отар 6 (1) 0.19
Аффенгрубер Давид 4 0.13
Хорват Томи 4 (1) 0.13
Шнегг Давид 3 0.1
Хёйлунн Расмус 3 0.1
Айети Альбиан 3 0.1
Прасс Александр 2 0.06
Фусейни Мохаммед II 2 0.06
Горенц-Станкович Йон 2 0.06
Газибегович Юсуф 1 0.03
Вютрих Грегори 1 0.03
Боркович Александар 1 0.03
Бовинг Виллиам 1 0.03
Любич Иван 1 0.03
Ланг Кристоф 1 0.03
Вельс Моритц 1 0.03
Янтшер Якоб 1 (1) 0.03
Данте Амаду 0 0
Демаку Весель 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кершбаум Роман 8 0
Шик Торстен 7 0
Ауэр Йонас 7 0
Пеич Алекса 7 0
Байич Анте 5 1
Грюлль Марко 6 0
Бургшталлер Гвидо 5 0
Циммерманн Бернхард 4 0
Золльбауэр Михаэль 2 1
Касиус Денсо 2 1
Martin Moormann 2 1
Виммер Кевин 3 0
Штрунц Оливер 3 0
Кверфельд Леопольд 1 1
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Грайль Патрик 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Петрович Деян 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Кюн Николас 1 0
Освальд Мориц 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 7 1
Горенц-Станкович Йон 8 0
Газибегович Юсуф 7 0
Шнегг Давид 6 0
Эмега Эмануэль 6 0
Хирлендер Штефан 4 0
Айети Альбиан 3 0
Прасс Александр 3 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Саркария Манприт 2 0
Демаку Весель 2 0
Тейшейра Брайан 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Боркович Александар 1 0
Christian Ilzer 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Штурм
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

11
8
Рапид Вена
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Штурм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
69% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

15
29
Рапид Вена
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Штурм
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
55% (17)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

21
7

Волевые поражения

26
37

Голы по времени матча

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
16 Не забивали 16
4
14%
5
20%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
10
34%
7
28%
76-90

Пропущено

22
14
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
7
32%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
6
27%
3
21%
76-90

Забито

20
31
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
1
5%
6
19%
1-15
4
20%
5
16%
16-30
3
15%
3
10%
31-45
4
20%
5
16%
46-60
2
10%
8
26%
61-75
6
30%
4
13%
76-90

Пропущено

23
14
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
17%
2
14%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
6
26%
2
14%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
4
17%
2
14%
76-90

Забито

49
56
20 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 22
4 Не забивали 4
5
10%
11
20%
1-15
6
12%
7
13%
16-30
9
18%
8
14%
31-45
6
12%
8
14%
46-60
7
14%
11
20%
61-75
16
33%
11
20%
76-90

Пропущено

45
28
26 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 21
11
24%
4
14%
1-15
6
13%
4
14%
16-30
9
20%
4
14%
31-45
4
9%
6
21%
46-60
5
11%
5
18%
61-75
10
22%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм 0:2
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4
Штурм
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Штурм 2:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Штурм 0:2
Штурм - Аустрия Вена 3:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Штурм

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
8 раз 50%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 52%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
2
12 раз 39%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Штурм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
10
5
5
11
2.5
6
9
1
15
3.5
2
13
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
15
1
4
11
1.5
9
7
2
13
2.5
1
15
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
27
4
11
20
1.5
19
12
7
24
2.5
7
24
2
29
3.5
2
29
2
29
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 31 23 7 1 66 - 21 48
2.
Штурм
 31 19 6 6 55 - 29 39
3.
ЛАСК
 31 14 12 5 54 - 36 35
4.
Рапид Вена
 31 12 6 13 49 - 45 25
5.
Аустрия Вена
 31 11 9 11 54 - 51 23
6.
Аустрия Клагенфурт
 31 10 5 16 43 - 62 20

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 31 11 6 14 49 - 50 28
2.
Аустрия Лустенау
 31 10 10 11 45 - 53 26
3.
Хартберг
 31 9 6 16 38 - 51 24
4.
Сваровски Тироль
 31 10 7 14 43 - 52 23
5.
Альтах
 31 6 9 16 28 - 52 18
6.
Рид
 31 4 11 16 26 - 48 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 16 10 6 0 29 - 11 36
2.
ЛАСК
 16 9 3 4 31 - 21 30
3.
Рапид Вена
 16 7 4 5 29 - 22 25
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт
 15 4 3 8 15 - 24 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 16 5 3 8 23 - 27 18
2.
Альтах
 16 3 5 8 15 - 23 14
3.
Вольфсбергер
 16 3 4 9 22 - 29 13
4.
Аустрия Лустенау
 15 6 4 5 25 - 28 8
5.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3
6.
Рид
 15 2 6 7 16 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 16 8 5 3 25 - 14 29
2.
Аустрия Клагенфурт
 16 6 2 8 28 - 38 20
3.
Аустрия Вена
 16 4 6 6 28 - 31 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 15 5 9 1 23 - 15 5
6.
Рапид Вена
 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 16 6 2 8 24 - 27 20
2.
Аустрия Лустенау
 16 4 6 6 20 - 25 18
3.
Вольфсбергер
 15 8 2 5 27 - 21 15
4.
Рид
 16 2 5 9 10 - 23 11
5.
Хартберг
 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 15 3 4 8 13 - 29 4

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 21 (2)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 16 (4)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 16
ЛАСК Накамура Кейто 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
Альтах Нухиу Атдхи 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Рапид Вена 3:2 Штурм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     