Тур: 31. Стадион: Альянц. Зрители: 28345
3:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолСаркария Манприт
0:2
33' ГолКитеишвили Отар
1:2
40' ГолБургшталлер Гвидо
43' Желтая карточкаЭмега Эмануэль
2:2
45' ГолКершбаум Роман
59' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
3:2
66' ГолГрюлль Марко
71' Желтая карточкаШик Торстен
77' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
90'+6
Ход матча
10'
33'
40'
43'
45'
2:2
59'
66'
71'
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
-
38 Leon Grgic
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Рапид Вена
Штурм
33 матча
72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
22 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.6%
42.4%
20 побед 14 ничьих 0 побед
31 матч
35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 19 побед
Второй тайм
45.2%
54.8%
0 побед 14 ничьих 16 побед
64 матча
37.5%
31.3%
31.2%
24 победы 20 ничьих 20 побед
Первый тайм
34.4%
35.9%
29.7%
22 победы 23 ничьи 19 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
20 побед 28 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
46
Голов в среднем за матч
1.5
1.44
Среднее время на гол
60
62
Всего голов
49
33
Голов в среднем за матч
1.53
1.03
Среднее время на гол
58
87
Всего голов
97
79
Голов в среднем за матч
1.52
1.23
Тотал матчей
2.5
60
Больше 94%
Меньше 6%
4
51
Больше 80%
Меньше 20%
13
33
Больше 52%
Меньше 48%
31
20
Больше 31%
Меньше 69%
44
9
Больше 14%
Меньше 86%
55
3
Больше 5%
Меньше 95%
61
Среднее время на гол
59
72
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|21 (3)
|0.68
|Циммерманн Бернхард
|7
|0.23
|Грюлль Марко
|6
|0.19
|Штрунц Оливер
|4
|0.13
|Кюн Николас
|3
|0.1
|Дрёйф Ферди
|2
|0.06
|Кершбаум Роман
|2
|0.06
|Грайль Патрик
|1
|0.03
|Байич Анте
|1
|0.03
|Демир Юсуф
|1
|0.03
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.03
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркария Манприт
|9 (2)
|0.29
|Эмега Эмануэль
|9
|0.29
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|0.19
|Аффенгрубер Давид
|4
|0.13
|Хорват Томи
|4 (1)
|0.13
|Шнегг Давид
|3
|0.1
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.1
|Айети Альбиан
|3
|0.1
|Прасс Александр
|2
|0.06
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.06
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.06
|Газибегович Юсуф
|1
|0.03
|Вютрих Грегори
|1
|0.03
|Боркович Александар
|1
|0.03
|Бовинг Виллиам
|1
|0.03
|Любич Иван
|1
|0.03
|Ланг Кристоф
|1
|0.03
|Вельс Моритц
|1
|0.03
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.03
|Данте Амаду
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кершбаум Роман
|8
|0
|Шик Торстен
|7
|0
|Ауэр Йонас
|7
|0
|Пеич Алекса
|7
|0
|Байич Анте
|5
|1
|Грюлль Марко
|6
|0
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|1
|Касиус Денсо
|2
|1
|Martin Moormann
|2
|1
|Виммер Кевин
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Кверфельд Леопольд
|1
|1
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Грайль Патрик
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|7
|1
|Горенц-Станкович Йон
|8
|0
|Газибегович Юсуф
|7
|0
|Шнегг Давид
|6
|0
|Эмега Эмануэль
|6
|0
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|Айети Альбиан
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Саркария Манприт
|2
|0
|Демаку Весель
|2
|0
|Тейшейра Брайан
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Боркович Александар
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Штурм
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
11
8
Рапид Вена
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Штурм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
69% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
15
29
Рапид Вена
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Штурм
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
55% (17)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
21
7
Волевые поражения
26
37
Голы по времени матча
Забито
29
25
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
16 Не забивали 16
4
14%
5
20%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
10
34%
7
28%
76-90
Пропущено
22
14
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
7
32%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
6
27%
3
21%
76-90
Забито
20
31
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
1
5%
6
19%
1-15
4
20%
5
16%
16-30
3
15%
3
10%
31-45
4
20%
5
16%
46-60
2
10%
8
26%
61-75
6
30%
4
13%
76-90
Пропущено
23
14
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
17%
2
14%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
6
26%
2
14%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
4
17%
2
14%
76-90
Забито
49
56
20 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 22
4 Не забивали 4
5
10%
11
20%
1-15
6
12%
7
13%
16-30
9
18%
8
14%
31-45
6
12%
8
14%
46-60
7
14%
11
20%
61-75
16
33%
11
20%
76-90
Пропущено
45
28
26 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 21
11
24%
4
14%
1-15
6
13%
4
14%
16-30
9
20%
4
14%
31-45
4
9%
6
21%
46-60
5
11%
5
18%
61-75
10
22%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм 0:2
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4
Штурм
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Штурм 2:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Штурм 0:2
Штурм - Аустрия Вена 3:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Штурм
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
8 раз 50%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 52%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
2
12 раз 39%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Штурм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
123
79
105
511
69
115
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
151
411
97
213
115
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
274
1120
1912
724
724
229
229
229
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|7
|1
|66 - 21
|48
|2.
|31
|19
|6
|6
|55 - 29
|39
|3.
|31
|14
|12
|5
|54 - 36
|35
|4.
|31
|12
|6
|13
|49 - 45
|25
|5.
|31
|11
|9
|11
|54 - 51
|23
|6.
|31
|10
|5
|16
|43 - 62
|20
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|11
|6
|14
|49 - 50
|28
|2.
|31
|10
|10
|11
|45 - 53
|26
|3.
|31
|9
|6
|16
|38 - 51
|24
|4.
|31
|10
|7
|14
|43 - 52
|23
|5.
|31
|6
|9
|16
|28 - 52
|18
|6.
|31
|4
|11
|16
|26 - 48
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|2.
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|3.
|16
|7
|4
|5
|29 - 22
|25
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|5
|3
|8
|23 - 27
|18
|2.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|3.
|16
|3
|4
|9
|22 - 29
|13
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 28
|8
|5.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
|6.
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|25 - 14
|29
|2.
|16
|6
|2
|8
|28 - 38
|20
|3.
|16
|4
|6
|6
|28 - 31
|18
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|15
|5
|9
|1
|23 - 15
|5
|6.
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|2.
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|3.
|15
|8
|2
|5
|27 - 21
|15
|4.
|16
|2
|5
|9
|10 - 23
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|15
|3
|4
|8
|13 - 29
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|21 (2)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|16 (4)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|14 (4)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1 7