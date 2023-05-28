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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: .
Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 17'
Мальмё
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Мальмё
3.03
3.68
3.75
Все Коэффициенты
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
8
Пенья
Серхио
5
Рикс
Сёрен
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
21
Веккья
Стефано
Эльфсборг
4-3-3
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Эльфсборг
Мальмё

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

40 матчей

30%
17.5%
52.5%
12 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.5%
45%
37.5%
7 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
12 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

А
3:2
А
1:1
А
0:1
ТМК
2:0
А
2:1
ТМК
1:3
ТМК
4:0
А
1:1
А
1:0
А
0:3
А
4:1
А
2:0
А
1:2
А
6:0
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
2:2
С
2:2
А
1:2
А
0:1
А
0:2
А
2:1
А
4:1
А
1:0
ТМС
2:3
А
2:1
ТМС
2:2
А
3:0
А
1:0
ТМС
2:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
5:0
А
1:0
ТМС
4:0
А
4:0
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.75
0.95

Среднее время на гол

51
94

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.95
1.3

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

74
45

Голов в среднем за матч

1.85
1.13

Тотал матчей

2.5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 6 0.6
Бернхардссон Александер 4 0.4
Гудьонсен Свейнн 3 0.3
Оккельс Йеппе 2 0.2
Ларссон Йохан 1 0.1
Michael Baidoo 1 0.1
Лав Джек Купер 1 0.1
Рёмер Андре 1 0.1
Лагербильке Густав 1 0.1
Седерберг Ноа 1 0.1
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Касем Ахмед 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 8 (1) 0.8
Веккья Стефано 4 0.4
Нанаси Себастьян 4 (1) 0.4
Али Таха Абди 2 0.2
Рикс Сёрен 1 0.1
Кристиансен Андерс 1 0.1
Сейдиу Патриот 1 0.1
Ларссон Хуго 1 0.1
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Пенья Серхио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 3 0
Седерберг Ноа 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Рёмер Андре 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Ондрейка Якоб 1 0
Касем Ахмед 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ларссон Хуго 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мальмё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Эльфсборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Мальмё
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
12
Эльфсборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Мальмё
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

13
10
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
8%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
4
40%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
4
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

21
22
4 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
10%
7
32%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
7
33%
4
18%
46-60
7
33%
2
9%
61-75
3
14%
5
23%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1
Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0
Мальмё
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6
Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5

Результаты матчей

Эльфсборг
Мальмё

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
4
1
2
2
2.5
3
2
2
2
3.5
1
4
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
6
3
3
6
2.5
4
5
3
6
3.5
2
7
2
7
4.5
1
8
1
8
5.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 10 8 2 0 23 - 6 26
2.
Эльфсборг
 0:0 10 7 2 1 22 - 8 23
3.
Хеккен
 10 6 1 3 25 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Кальмар
 10 5 2 3 14 - 11 17
6.
Юргорден
 10 5 1 4 16 - 14 16
7.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
8.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
10.
Хаммарбю
 10 3 3 4 15 - 18 12
11.
Дегерфорс
 10 3 1 6 12 - 26 10
12.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
15.
АИК
 9 1 3 5 7 - 14 6
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Мальмё
 0:0 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Эльфсборг
 0:0 5 3 1 1 13 - 3 10
6.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Дегерфорс
 6 3 1 2 10 - 9 10
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 5 4 1 0 10 - 1 13
2.
Эльфсборг
 0:0 5 4 1 0 9 - 5 13
3.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
8.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
9.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
10.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
13.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
АИК
 5 0 1 4 3 - 9 1
15.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 5
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Мальмё
3.03
3.68
3.75
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Где смотреть матч Эльфсборг 0:0 Мальмё онлайн

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Эльфсборг
Мальмё
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