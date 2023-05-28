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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 13580
Эльфсборг
3:0
Конец матча
Мальмё
0'
1:0
32' Гол
Гудьонсен Свейнн
2:0
36' Гол
Лагербильке Густав
3:0
54' Гол
Оккельс Йеппе
59' Желтая карточка
Ларссон Хуго
70' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
71' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло
73' Желтая карточка
Рёмер Андре
90' Желтая карточка
Ондрейка Якоб
90'+7
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
8
Пенья
Серхио
5
Рикс
Сёрен
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
21
Веккья
Стефано
Эльфсборг
4-3-3
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Эльфсборг
Мальмё

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

40 матчей

30%
17.5%
52.5%
12 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.5%
45%
37.5%
7 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
12 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

А
3:2
А
1:1
А
0:1
ТМК
2:0
А
2:1
ТМК
1:3
ТМК
4:0
А
1:1
А
1:0
А
0:3
А
4:1
А
2:0
А
1:2
А
6:0
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
2:2
С
2:2
А
1:2
А
0:1
А
0:2
А
2:1
А
4:1
А
1:0
ТМС
2:3
А
2:1
ТМС
2:2
А
3:0
А
1:0
ТМС
2:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
5:0
А
1:0
ТМС
4:0
А
4:0
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.75
0.95

Среднее время на гол

51
94

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.95
1.3

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

74
45

Голов в среднем за матч

1.85
1.13

Тотал матчей

2.5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 6 0.6
Гудьонсен Свейнн 4 0.4
Бернхардссон Александер 4 0.4
Оккельс Йеппе 3 0.3
Лагербильке Густав 2 0.2
Ларссон Йохан 1 0.1
Michael Baidoo 1 0.1
Лав Джек Купер 1 0.1
Рёмер Андре 1 0.1
Седерберг Ноа 1 0.1
Хульт Никлас 0 0
Касем Ахмед 0 0
Фрик Пер 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 8 (1) 0.8
Веккья Стефано 4 0.4
Нанаси Себастьян 4 (1) 0.4
Али Таха Абди 2 0.2
Рикс Сёрен 1 0.1
Кристиансен Андерс 1 0.1
Сейдиу Патриот 1 0.1
Ларссон Хуго 1 0.1
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Пенья Серхио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 3 0
Рёмер Андре 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Ондрейка Якоб 1 0
Касем Ахмед 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 4 0
Кристиансен Андерс 2 0
Корнелиус Дерек 2 0
Ларссон Хуго 2 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мальмё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Эльфсборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Мальмё
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
12
Эльфсборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Мальмё
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

13
10
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
8%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
4
40%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
4
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

21
22
4 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
10%
7
32%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
7
33%
4
18%
46-60
7
33%
2
9%
61-75
3
14%
5
23%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1
Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0
Мальмё
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6
Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5

Результаты матчей

Эльфсборг
Мальмё

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
4
1
2
2
2.5
3
2
2
2
3.5
1
4
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
6
3
3
6
2.5
4
5
3
6
3.5
2
7
2
7
4.5
1
8
1
8
5.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 8 1 1 25 - 8 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 10 6 1 3 25 - 12 19
4.
Юргорден
 11 6 1 4 16 - 14 19
5.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
6.
Кальмар
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
8.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
10.
Хаммарбю
 10 3 3 4 15 - 18 12
11.
Дегерфорс
 10 3 1 6 12 - 26 10
12.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
15.
АИК
 10 1 3 6 7 - 14 6
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Эльфсборг
 5 4 0 1 16 - 3 12
4.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
5.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
6.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Дегерфорс
 6 3 1 2 10 - 9 10
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
8.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
9.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
10.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
13.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 5
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 4
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    • Описание гола
      54'
      Г О О О О Л - Оккельс Йеппе бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Эльфсборг 3:0 Мальмё онлайн

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