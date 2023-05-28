Тур: 10. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 13580
0'
1:0
32' ГолГудьонсен Свейнн
2:0
36' ГолЛагербильке Густав
3:0
54' ГолОккельс Йеппе
59' Желтая карточкаЛарссон Хуго
70' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
71' Желтая карточкаГабриэль Даль Тое Бусанелло
73' Желтая карточкаРёмер Андре
90' Желтая карточкаОндрейка Якоб
90'+7
Ход матча
32'
1:0
36'
54'
3:0
59'
70'
73'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
26 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
-
16 Timothy Ouma
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Hugo Bolin
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Эльфсборг
Мальмё
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
40 матчей
30%
17.5%
52.5%
12 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
17.5%
45%
37.5%
7 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
12 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.75
0.95
Среднее время на гол
51
94
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.95
1.3
Среднее время на гол
46
69
Всего голов
74
45
Голов в среднем за матч
1.85
1.13
Тотал матчей
2.5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|6
|0.6
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0.4
|Бернхардссон Александер
|4
|0.4
|Оккельс Йеппе
|3
|0.3
|Лагербильке Густав
|2
|0.2
|Ларссон Йохан
|1
|0.1
|Michael Baidoo
|1
|0.1
|Лав Джек Купер
|1
|0.1
|Рёмер Андре
|1
|0.1
|Седерберг Ноа
|1
|0.1
|Хульт Никлас
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
|Фрик Пер
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|8 (1)
|0.8
|Веккья Стефано
|4
|0.4
|Нанаси Себастьян
|4 (1)
|0.4
|Али Таха Абди
|2
|0.2
|Рикс Сёрен
|1
|0.1
|Кристиансен Андерс
|1
|0.1
|Сейдиу Патриот
|1
|0.1
|Ларссон Хуго
|1
|0.1
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|3
|0
|Рёмер Андре
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Хольмен Себастьян
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Ондрейка Якоб
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Ларссон Хуго
|2
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мальмё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Эльфсборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Мальмё
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
12
Эльфсборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Мальмё
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
13
10
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
8%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
4
40%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
4
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
21
22
4 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
10%
7
32%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
7
33%
4
18%
46-60
7
33%
2
9%
61-75
3
14%
5
23%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1
Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0
Мальмё
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6
Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5
Результаты матчей
Эльфсборг
Мальмё
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
41
22
32
22
14
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
22
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
63
36
45
36
27
27
18
18
18
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|5
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|4
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4