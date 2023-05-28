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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 127
Ростов 52.8% (67)
X 31.5% (40)
Ахмат 15.7% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Ахмат
2.72
3.62
2.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
18
Прохин
Данила
28
Чернов
Евгений
45
Сильянов
Александр
88
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
8
Миронов
Алексей
23
Тугарев
Роман
69
Голенков
Егор
19
Байрамян
Хорен
88
Шелия
Гиорги
4
Тодорович
Дарко
15
Семёнов
Андрей
96
Быстров
Марат
8
Богосавац
Мирослав
17
Карапузов
Владислав
18
Камилов
Владислав
59
Харин
Евгений
94
Тимофеев
Артём
29
Ильин
Владимир
77
Агаларов
Гамид
Ростов
4-3-3
Ахмат
4-5-1

История личных встреч

Ростов
Ахмат

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед

34 матча

35.3%
20.6%
44.1%
12 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.4%
26.5%
44.1%
10 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:2
К
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

0.94
0.94

Среднее время на гол

95
96

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.83

Среднее время на гол

65
108

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

1.15
0.88

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

78
102

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 11 (1) 0.39
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.29
Осипенко Максим 6 (4) 0.21
Глебов Данил 4 0.14
Уткин Даниил 3 0.11
Сильянов Александр 2 0.07
Лангович Андрей 2 0.07
Миронов Алексей 1 0.04
Щетинин Кирилл 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Чернов Евгений 1 0.04
Селява Александр 1 0.04
Голенков Егор 1 0.04
Мельников Степан 1 0.04
Тугарев Роман 1 (1) 0.04
Комаров Иван 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 11 0.39
Тимофеев Артём 8 0.29
Харин Евгений 5 0.18
Бериша Бернард 5 (2) 0.18
Ильин Владимир 4 0.14
Трошечкин Александр 2 0.07
Садулаев Лечи 2 0.07
Швец Антон 2 0.07
Агаларов Гамид 2 0.07
Олейников Иван 1 0.04
Тодорович Дарко 1 0.04
Карапузов Владислав 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Камилов Владислав 1 0.04
Гбамбле Нене 1 0.04
Богосавац Мирослав 0 0
Семёнов Андрей 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 8 0
Мелёхин Виктор 5 1
Байрамян Хорен 5 0
Глебов Данил 3 1
Прохин Данила 3 1
Полоз Дмитрий 4 0
Чернов Евгений 4 0
Комличенко Николай 4 0
Голенков Егор 4 0
Уткин Даниил 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Тугарев Роман 3 0
Лангович Андрей 3 0
Валерий Карпин 1 1
Осипенко Максим 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Комаров Иван 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 10 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 6 0
Тимофеев Артём 5 0
Конате Мохамед II 3 1
Семёнов Андрей 4 0
Шелия Гиорги 3 0
Камилов Владислав 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Тодорович Дарко 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Нижич Зоран 2 0
Ильин Владимир 2 0
Опарин Михаил 0 1
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0
Якуев Магомед 1 0

Результаты матчей

Ростов
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ахмат
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

4
7
Ростов
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Ахмат
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

21
15
Ростов
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Ахмат
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
18

Волевые поражения

25
22

Голы по времени матча

Забито

22
28
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
5%
6
21%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
6
27%
4
14%
46-60
4
18%
3
11%
61-75
5
23%
6
21%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
6
33%
5
26%
61-75
2
11%
2
11%
76-90

Забито

22
19
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
2
9%
4
21%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
7
32%
3
16%
76-90

Пропущено

20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
25%
2
13%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
15%
4
27%
61-75
7
35%
4
27%
76-90

Забито

44
47
14 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 19
5 Не забивали 3
3
7%
10
21%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
6
14%
11
23%
31-45
10
23%
7
15%
46-60
8
18%
5
11%
61-75
12
27%
9
19%
76-90

Пропущено

38
34
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 20
7
18%
2
6%
1-15
5
13%
8
24%
16-30
5
13%
4
12%
31-45
3
8%
5
15%
46-60
9
24%
9
26%
61-75
9
24%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1
Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0
Ахмат
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3
Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1

Результаты матчей

Ростов
Ахмат

Точный счет

2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
1:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ростов
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
9
5
3
11
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
25
3
14
14
1.5
14
14
5
23
2.5
6
22
2
26
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 29 20 7 2 73 - 20 67
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 16 7 6 52 - 26 55
3.
Спартак Москва
 Заявка 29 15 9 5 60 - 37 54
4.
Ростов
 Заявка 28 14 8 6 44 - 38 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 Заявка 29 13 8 8 60 - 44 47
7.
Динамо Москва
 Заявка 29 13 6 10 49 - 42 45
8.
Оренбург
 Заявка 29 13 4 12 55 - 55 43
9.
Локомотив Москва
 Заявка 29 12 6 11 51 - 45 42
10.
Сочи
 Заявка 29 11 5 13 37 - 53 38
11.
Урал
 Заявка 29 9 6 14 32 - 45 33
12.
Факел
 Заявка 29 6 12 11 36 - 47 30
13.
Крылья Советов
 Заявка 29 7 8 14 31 - 45 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
15.
Химки
 Заявка 29 4 6 19 25 - 65 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 29 3 4 22 21 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
4.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Краснодар
 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
6.
Сочи
 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
7.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Факел
 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Официальные лица матча:

    Судья: Мешков Виталий Петрович (Дмитров).
    Помощник судьи: Богданов Александр Игоревич (Верея).
    Помощник судьи: Ковалёв Максим Александрович (Реутов).
    Резервный судья: Чебан Сергей Сергеевич (Москва).
    Делегат: Нечай Сергей Васильевич (Ростов-на-Дону).
    Инспектор: Левников Николай Владиславович (Сочи).
    ВАР: Казарцев Василий Анатольевич (Санкт-Петербург).
    АВАР: Сафьян Дмитрий Сергеевич (Москва).
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В последнем матче предпоследнего тура чемпионата России "Ростов" встретится на своём стадионе с грозненским "Ахматом". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 9 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 28.8% пользователей.
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Прогнозы 127
Ростов 52.8% (67)
X 31.5% (40)
Ахмат 15.7% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Ахмат
2.72
3.62
2.95
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ростов - Ахмат

Исход игры
Ростов
53.6% (67)
Ничья
31.2% (39)
Ахмат
15.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (49)
Меньше
55.45% (61)
Обе команды забьют
Да
75.45% (83)
Нет
24.55% (27)
Популярный счёт
2:1 Ростов
28.8% (36)
1:1 Ничья
27.2% (34)
1:0 Ростов
14.4% (18)
1:2 Ахмат
9.6% (12)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:0 Ростов
2.4% (3)
0:1 Ахмат
1.6% (2)
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