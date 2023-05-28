Тур: 29. Стадион: Ростов Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
15
Глебов
Данил
88
Шелия
Гиорги
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
-
62 Комаров ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Черняк ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
История личных встреч
Ростов
Ахмат
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед
34 матча
35.3%
20.6%
44.1%
12 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.4%
26.5%
44.1%
10 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
0.94
0.94
Среднее время на гол
95
96
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.38
0.83
Среднее время на гол
65
108
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
1.15
0.88
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
78
102
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|11 (1)
|0.39
|Полоз Дмитрий
|8 (6)
|0.29
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.21
|Глебов Данил
|4
|0.14
|Уткин Даниил
|3
|0.11
|Сильянов Александр
|2
|0.07
|Лангович Андрей
|2
|0.07
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|Щетинин Кирилл
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|1
|0.04
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|Селява Александр
|1
|0.04
|Голенков Егор
|1
|0.04
|Мельников Степан
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.04
|Комаров Иван
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|11
|0.39
|Тимофеев Артём
|8
|0.29
|Харин Евгений
|5
|0.18
|Бериша Бернард
|5 (2)
|0.18
|Ильин Владимир
|4
|0.14
|Трошечкин Александр
|2
|0.07
|Садулаев Лечи
|2
|0.07
|Швец Антон
|2
|0.07
|Агаларов Гамид
|2
|0.07
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Тодорович Дарко
|1
|0.04
|Карапузов Владислав
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Гбамбле Нене
|1
|0.04
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Семёнов Андрей
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миронов Алексей
|8
|0
|Мелёхин Виктор
|5
|1
|Байрамян Хорен
|5
|0
|Глебов Данил
|3
|1
|Прохин Данила
|3
|1
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Чернов Евгений
|4
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Голенков Егор
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Песьяков Сергей
|3
|0
|Тугарев Роман
|3
|0
|Лангович Андрей
|3
|0
|Валерий Карпин
|1
|1
|Осипенко Максим
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Комаров Иван
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|10
|0
|Садулаев Лечи
|5
|1
|Бериша Бернард
|6
|0
|Тимофеев Артём
|5
|0
|Конате Мохамед II
|3
|1
|Семёнов Андрей
|4
|0
|Шелия Гиорги
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Тодорович Дарко
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
|Якуев Магомед
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ахмат
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
4
7
Ростов
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Ахмат
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
21
15
Ростов
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Ахмат
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
18
Волевые поражения
25
22
Голы по времени матча
Забито
22
28
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
5%
6
21%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
6
27%
4
14%
46-60
4
18%
3
11%
61-75
5
23%
6
21%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
6
33%
5
26%
61-75
2
11%
2
11%
76-90
Забито
22
19
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
2
9%
4
21%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
7
32%
3
16%
76-90
Пропущено
20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
25%
2
13%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
15%
4
27%
61-75
7
35%
4
27%
76-90
Забито
44
47
14 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 19
5 Не забивали 3
3
7%
10
21%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
6
14%
11
23%
31-45
10
23%
7
15%
46-60
8
18%
5
11%
61-75
12
27%
9
19%
76-90
Пропущено
38
34
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 20
7
18%
2
6%
1-15
5
13%
8
24%
16-30
5
13%
4
12%
31-45
3
8%
5
15%
46-60
9
24%
9
26%
61-75
9
24%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1
Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0
Ахмат
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3
Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1
Результаты матчей
Ростов
Ахмат
Точный счет
2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
1:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ростов
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
86
59
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
68
95
311
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
253
1414
1414
523
622
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|73 - 20
|67
|2.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|52 - 26
|55
|3.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|60 - 37
|54
|4.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 38
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|47 - 34
|49
|6.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|60 - 44
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|49 - 42
|45
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|55 - 55
|43
|9.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|51 - 45
|42
|10.
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|37 - 53
|38
|11.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|36 - 47
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|31 - 45
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|31 - 50
|27
|15.
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 65
|18
|16.
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|21 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 17
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 9
|30
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 22
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 28
|14
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 36
|13
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|2 10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Ахмат
Исход игры
Ростов
53.6% (67)
Ничья
31.2% (39)
Ахмат
15.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (49)
Меньше
55.45% (61)
Обе команды забьют
Да
75.45% (83)
Нет
24.55% (27)
Популярный счёт
2:1 Ростов
28.8% (36)
1:1 Ничья
27.2% (34)
1:0 Ростов
14.4% (18)
1:2 Ахмат
9.6% (12)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:0 Ростов
2.4% (3)
0:1 Ахмат
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!