Тур: 5. Стадион: Ян Брейдель.
Ход матча
12'
20'
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
32
Нуса
Антонио
76
Верман
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
76 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
-
19 Сова КамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Сандра СиссеПолузащитник
-
62 Shion Homma
-
Главный тренер: Rik De Mil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Брюгге
Генк
29 матчей
79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 18 побед
51 матч
45.1%
17.6%
37.3%
23 победы 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
19.6%
54.9%
25.5%
10 побед 28 ничьих 13 побед
Второй тайм
39.2%
25.5%
35.3%
20 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
2
1.35
Среднее время на гол
45
66
Всего голов
52
37
Голов в среднем за матч
2
1.48
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
102
72
Голов в среднем за матч
2
1.41
Тотал матчей
2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
32
Больше 63%
Меньше 37%
19
23
Больше 45%
Меньше 55%
28
13
Больше 25%
Меньше 75%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванакен Ханс
|3
|0.6
|Нильсен Каспер
|2
|0.4
|Мата Клинтон
|1
|0.2
|Ланг Ноа
|0
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Мейер Бьорн
|0
|0
|Абакар Силла
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маккензи Марк
|3
|0.6
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.4
|Муньос Даниэль
|1
|0.2
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Хейнен Бриан
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Арокодаре Толуваласе
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|3
|0
|Ланг Ноа
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Мейер Бьорн
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|1
|1
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Муньос Даниэль
|2
|0
|Ндайишимий Майк
|0
|1
|Куэста Карлос
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
4
Брюгге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
67%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1
Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1
Генк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1
Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0 Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3
Результаты матчей
Брюгге
Генк
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|Генк
|Маккензи Марк
|3
|Брюгге
|Нильсен Каспер
|2
|Антверпен
|Янссен Винсент
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|2
|Брюгге
|Одои Денис
|3
|Антверпен
|Стенгс Келвин
|3
|Брюгге
|Ланг Ноа
|3
|Генк
|Мохаммед Азиз
|1 1
|Антверпен
|Янссен Винсент
|2