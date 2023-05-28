  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Плей-офф за чемпионский титул 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Брюгге
0:1
Второй тайм: 49'
Генк
0'
0:1
12' Гол
Пейнтсил Джозеф
20' Желтая карточка
Одои Денис
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
5
Хендри
Джек
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
32
Нуса
Антонио
76
Верман
Ромео
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
11
Ндайишимий
Майк
14
Сор
Коллинс
99
Арокодаре
Толуваласе
Брюгге
4-2-3-1
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Брюгге
Генк

29 матчей

79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 18 побед

51 матч

45.1%
17.6%
37.3%
23 победы 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

19.6%
54.9%
25.5%
10 побед 28 ничьих 13 побед

Второй тайм

39.2%
25.5%
35.3%
20 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
3:2
ПДА
3:1
К
3:3
ПДА
2:3
С
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
4:2
ЛП
3:2
ЛП
1:0
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:5
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:6
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

2
1.35

Среднее время на гол

45
66

Всего голов

52
37

Голов в среднем за матч

2
1.48

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

102
72

Голов в среднем за матч

2
1.41

Тотал матчей

2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
32
Больше 63%
Меньше 37%
19
23
Больше 45%
Меньше 55%
28
13
Больше 25%
Меньше 75%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 3 0.6
Нильсен Каспер 2 0.4
Мата Клинтон 1 0.2
Ланг Ноа 0 0
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Верман Ромео 0 0
Мейер Бьорн 0 0
Абакар Силла 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккензи Марк 3 0.6
Пейнтсил Джозеф 2 0.4
Муньос Даниэль 1 0.2
Ндайишимий Майк 0 0
Хейнен Бриан 0 0
Артеага Херардо 0 0
Арокодаре Толуваласе 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 3 0
Ланг Ноа 3 0
Рафаэль Онедика 2 0
Сков-Ольсен Андреас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Верман Ромео 1 0
Мейер Бьорн 1 0
Абакар Силла 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 1 1
Хейнен Бриан 2 0
Артеага Херардо 2 0
Муньос Даниэль 2 0
Ндайишимий Майк 0 1
Куэста Карлос 1 0
Маккензи Марк 1 0
Эль-Ханнус Билаль 1 0

Результаты матчей

Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
4
Брюгге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
67%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1
Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1
Генк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1
Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0 Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3

Результаты матчей

Брюгге
Генк

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 2 2 1 7 - 5 8
3.
Генк
 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
4.
Брюгге
 0:1 5 1 0 4 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
Генк
 1:0 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Брюгге
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Генк
 1:0 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Брюгге
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0

Топ бомбардиров
Брюгге Ванакен Ханс 3
Генк Маккензи Марк 3
Брюгге Нильсен Каспер 2
Антверпен Янссен Винсент 2
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Брюгге Одои Денис 3
Антверпен Стенгс Келвин 3
Брюгге Ланг Ноа 3
Генк Мохаммед Азиз 1 1
Антверпен Янссен Винсент 2
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Генк
6.40
4.50
2.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брюгге 0:1 Генк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Брюгге
Генк
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 