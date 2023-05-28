Тур: 5. Стадион: Ян Брейдель.
0'
0:1
12' ГолПейнтсил Джозеф
20' Желтая карточкаОдои Денис
1:1
64' ГолВанакен Ханс
1:2
81' ГолГрошовски Патрик
1:3
86' ГолПейнтсил Джозеф
90' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
90'+8
Ход матча
12'
20'
64'
1:1
81'
1:2
86'
90'
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
32
Нуса
Антонио
76
Верман
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
76 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
-
19 Сова КамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Сандра СиссеПолузащитник
-
62 Shion Homma
-
Главный тренер: Rik De Mil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Брюгге
Генк
29 матчей
79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 18 побед
51 матч
45.1%
17.6%
37.3%
23 победы 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
19.6%
54.9%
25.5%
10 побед 28 ничьих 13 побед
Второй тайм
39.2%
25.5%
35.3%
20 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
2
1.35
Среднее время на гол
45
66
Всего голов
52
37
Голов в среднем за матч
2
1.48
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
102
72
Голов в среднем за матч
2
1.41
Тотал матчей
2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
32
Больше 63%
Меньше 37%
19
23
Больше 45%
Меньше 55%
28
13
Больше 25%
Меньше 75%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванакен Ханс
|4
|0.8
|Нильсен Каспер
|2
|0.4
|Мата Клинтон
|1
|0.2
|Ланг Ноа
|0
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Мейер Бьорн
|0
|0
|Абакар Силла
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0.6
|Маккензи Марк
|3
|0.6
|Грошовски Патрик
|1
|0.2
|Муньос Даниэль
|1
|0.2
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Хейнен Бриан
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Арокодаре Толуваласе
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|3
|0
|Ланг Ноа
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Мейер Бьорн
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|1
|1
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Муньос Даниэль
|2
|0
|Ндайишимий Майк
|0
|1
|Куэста Карлос
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
1
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Генк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
4
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Генк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
67%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
29%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
45%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1
Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1
Генк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1
Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0 Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3
Результаты матчей
Брюгге
Генк
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|4.
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|4
|Генк
|Пейнтсил Джозеф
|3
|Генк
|Маккензи Марк
|3
|Брюгге
|Нильсен Каспер
|2
|Антверпен
|Янссен Винсент
|2
|Брюгге
|Одои Денис
|3
|Антверпен
|Стенгс Келвин
|3
|Брюгге
|Ланг Ноа
|3
|Генк
|Мохаммед Азиз
|1 1
|Антверпен
|Янссен Винсент
|2