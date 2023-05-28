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Бразилия: Серия A
2023

Тур: 8.
Коринтианс
0:0
Первый тайм: 18'
Флуминенсе
0'
14' Желтая карточка
Жил Карлос

Ход матча

14'
Жил Карлос
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Флуминенсе
2.95
3.29
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
21
Bidu
28
Adson
5
Вера
Фаусто
29
Рони
7
Майкон
Барберан
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
23
Guga3
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
45
Vinicius
Lima
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
Коринтианс
4-4-2
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Флуминенсе

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

36 матчей

38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:2
К
3:0
К
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
5:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
КС
1:1
КС
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
К
1:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
БСА
5:2
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
4:2
КБ
2:2
КБ
1:0

Голы

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.56
0.83

Среднее время на гол

57
108

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.39
0.61

Среднее время на гол

64
147

Всего голов

53
26

Голов в среднем за матч

1.47
0.72

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

61
124

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 3 (1) 0.38
Алберто Юри 1 0.13
Matheus Araujo 1 0.13
Вера Фаусто 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 2 0.25
Джон Кеннеди 2 0.25
Vinicius Lima 2 0.25
Кано Херман 2 0.25
Huan Nino2 2 0.25
Lele 1 0.13
Алан VI 1 0.13
Samuel VII 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 3 0
Жил Карлос 2 0
Roger I 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Фагнер Лемос 2 0
Рони 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Кассио Рамос 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Eduardo Queiroz 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 2 1
Fernando Diniz 2 1
Джон Кеннеди 3 0
Тьяго Сантос 2 0
Keno 2 0
Мело Фелипе 1 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Lele 1 0
Маноэл 1 0
Фабио Лопес 1 0
Samuel VII 1 0
Jhon Arias 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Huan Nino2 1 0
Gabriel Pirani 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Коринтианс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Флуминенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

0
5
Коринтианс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
10%
1
100%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
7
54%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0
Флуминенсе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0
Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5

Результаты матчей

Коринтианс
Флуминенсе

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Сан-Паулу
 8 4 3 1 14 - 7 15
4.
Флуминенсе
 0:0 8 4 2 2 12 - 6 14
5.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
6.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
Крузейро
 8 4 1 3 12 - 7 13
8.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
9.
Форталеза Сеара
 8 3 4 1 12 - 6 13
10.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 0 4 11 - 11 12
11.
Сантос
 7 3 2 2 8 - 5 11
12.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
13.
Байя
 0:0 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 8 2 2 4 5 - 11 8
15.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
16.
Гойяс
 8 2 1 5 7 - 15 7
17.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
18.
Коринтианс
 0:0 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Атлетико Паранаэнсе
 4 3 0 1 8 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
9.
Флуминенсе
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
12.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
13.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
14.
Крузейро
 4 2 0 2 3 - 4 6
15.
Коринтианс
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
16.
Байя
 0:0 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
2.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Флуминенсе
 0:0 5 2 1 2 7 - 5 7
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 2 0 7 - 2 5
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Байя
 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 0:0 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Жил Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Флуминенсе
2.95
3.29
3.10
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Коринтианс
Флуминенсе
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