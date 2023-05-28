Тур: 8.
0:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
14'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
21
Bidu
28
Adson
29
Рони
10
Roger
I
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
23
Guga3
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 BiduЗащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Joao Caetano
-
-
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
23 Guga3Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
-
18 АланПолузащитник
- Полузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
99 LeleНападающий
-
22 Pedro Rangel
-
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Коринтианс
Флуминенсе
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
36 матчей
38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.56
0.83
Среднее время на гол
57
108
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.39
0.61
Среднее время на гол
64
147
Всего голов
53
26
Голов в среднем за матч
1.47
0.72
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
61
124
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|3 (1)
|0.38
|Алберто Юри
|1
|0.13
|Matheus Araujo
|1
|0.13
|Вера Фаусто
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|2
|0.25
|Джон Кеннеди
|2
|0.25
|Vinicius Lima
|2
|0.25
|Кано Херман
|2
|0.25
|Huan Nino2
|2
|0.25
|Lele
|1
|0.13
|Алан VI
|1
|0.13
|Samuel VII
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Фаусто
|3
|0
|Жил Карлос
|2
|0
|Roger I
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Кассио Рамос
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|2
|1
|Fernando Diniz
|2
|1
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Мело Фелипе
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Jhon Arias
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Huan Nino2
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Коринтианс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Флуминенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
0
5
Коринтианс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
10%
1
100%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
7
54%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0
Флуминенсе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0
Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5
Результаты матчей
Коринтианс
Флуминенсе
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|10.
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|12.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|13.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|16.
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|18.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|9.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|15.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|16.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3