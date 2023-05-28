Тур: 1. Стадион: Children's Mercy Park.
3:1
Второй тайм: 78'
0'
0:1
8' ГолБоли Франк
1:1
33' ГолТомми Эрик
47' Желтая карточкаФонтас Андреу
2:1
66' ГолСаллой Даниэль
3:1
68' Гол в свои воротаМабьяла Ларрис
72' Желтая карточкаРадоя Неманья
Ход матча
8'
0:1
33'
1:1
46'
47'
66'
2:1
68'
3:1
72'
17
Jacob
Davis
18
Нденбе
Логан
26
Томми
Эрик
10
Кинда
Гади
31
Ивачич
Альяз
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jacob DavisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинда ГадиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
-
82 Chris Rindov
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Портленд Тимберс
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
23 матча
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.7
0.69
Среднее время на гол
52
130
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.4
Среднее время на гол
65
64
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.52
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
90
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|2
|0.13
|Рассел Джонни
|2
|0.13
|Томми Эрик
|2
|0.13
|Кинда Гади
|1
|0.07
|Пулидо Алан
|1
|0.07
|Daniel Rosero
|1
|0.07
|William Agada
|1
|0.07
|Вальтер Реми
|0
|0
|Ционис Маринос
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|4 (1)
|0.27
|Боли Франк
|3
|0.2
|Juan Mosquera
|2
|0.13
|Асприлья Дайрон
|2
|0.13
|Чара Йимми
|1
|0.07
|Паредес Кристиан
|1
|0.07
|Браво Клаудио III
|1
|0.07
|Nathan Fogaca
|1
|0.07
|Жупарич Дарио
|1
|0.07
|Незгода Ярослав
|1
|0.07
|Макгро Зак
|1
|0.07
|Tega Ikoba
|1
|0.07
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонтас Андреу
|2
|1
|Томми Эрик
|3
|0
|Daniel Rosero
|3
|0
|Свит Бен
|1
|1
|Эспиноза Роджер
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|0
|1
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Кинда Гади
|1
|0
|Нденбе Логан
|1
|0
|William Agada
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгро Зак
|7
|0
|Жупарич Дарио
|5
|0
|Браво Клаудио III
|4
|0
|Чара Диего
|2
|0
|Мабьяла Ларрис
|2
|0
|Боли Франк
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Santiago Moreno
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Juan Mosquera
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
5
Спортинг Канзас-Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Портленд Тимберс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
3
11
Спортинг Канзас-Сити
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Портленд Тимберс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
4
16
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 9
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
4
57%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
40%
3
25%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
2
33%
76-90
Забито
9
19
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
4
44%
3
16%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
11%
7
37%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
5
24%
4
21%
31-45
4
19%
5
26%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
2
10%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4
Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Портленд Тимберс
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
52
14
34
14
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
52
18
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
104
212
59
113
212
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|13
|8
|1
|4
|29 - 14
|25
|4.
|14
|6
|5
|3
|17 - 14
|23
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|13 - 12
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 23
|16
|11.
|1:3
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|12.
|3:1
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|13.
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|14.
|14
|2
|3
|9
|10 - 24
|9
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|19 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|1:3
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|3:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|3:1
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|1:3
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5