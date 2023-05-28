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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
4:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
0:1
8' Гол
Боли Франк
1:1
33' Гол
Томми Эрик
47' Желтая карточка
Фонтас Андреу
2:1
66' Гол
Саллой Даниэль
3:1
68' Гол в свои ворота
Мабьяла Ларрис
72' Желтая карточка
Радоя Неманья
85' Желтая карточка
Шелтон Кири
89' Желтая карточка
Лориа Марвин
4:1
90' Гол
Эрнандес Фелипе
90'+7
22
Макинтош
Кендолл
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
26
Томми
Эрик
6
Радоя
Неманья
10
Кинда
Гади
77
Ционис
Маринос
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
31
Ивачич
Альяз
29
Juan
Mosquera
33
Мабьяла
Ларрис
18
Макгро
Зак
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
30
Santiago
Moreno
20
Феррейра
Эвандер
27
Асприлья
Дайрон
7
Боли
Франк
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Портленд Тимберс

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:0
ТМК
1:0
М
4:1
М
7:2
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
2:1
М
2:3
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:1
М
0:1
М
3:0
М
1:0
М
2:2
М
0:1
М
0:0
М
0:0
М
0:1
ОК
1:3
М
2:3

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
0.69

Среднее время на гол

52
130

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.4

Среднее время на гол

65
64

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.52
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 3 0.2
Рассел Джонни 2 0.13
Томми Эрик 2 0.13
Кинда Гади 1 0.07
Пулидо Алан 1 0.07
Daniel Rosero 1 0.07
Эрнандес Фелипе 1 0.07
William Agada 1 0.07
Вальтер Реми 0 0
Эспиноза Роджер 0 0
Зуси Грэм 0 0
Ционис Маринос 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.27
Боли Франк 3 0.2
Juan Mosquera 2 0.13
Асприлья Дайрон 2 0.13
Чара Йимми 1 0.07
Паредес Кристиан 1 0.07
Браво Клаудио III 1 0.07
Nathan Fogaca 1 0.07
Жупарич Дарио 1 0.07
Незгода Ярослав 1 0.07
Макгро Зак 1 0.07
Tega Ikoba 1 0.07
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Уильямсон Эрик 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтас Андреу 2 1
Томми Эрик 3 0
Daniel Rosero 3 0
Свит Бен 1 1
Эспиноза Роджер 2 0
Вальтер Реми 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Володер Роберт 2 0
Кастелланос Роберт 0 1
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Радоя Неманья 1 0
Шелтон Кири 1 0
Кинда Гади 1 0
Нденбе Логан 1 0
William Agada 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгро Зак 7 0
Жупарич Дарио 5 0
Браво Клаудио III 4 0
Чара Диего 2 0
Мабьяла Ларрис 2 0
Боли Франк 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Santiago Moreno 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Juan Mosquera 1 0
Лориа Марвин 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
7
Спортинг Канзас-Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Портленд Тимберс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

3
11
Спортинг Канзас-Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

4
18

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
1
11%
3
19%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
40%
3
25%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
2
33%
76-90

Забито

12
21
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
4
33%
4
19%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
2
17%
7
33%
76-90

Пропущено

23
22
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
22%
5
23%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
5
22%
5
23%
61-75
2
9%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4
Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Портленд Тимберс

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
2
4
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 14 6 5 3 17 - 14 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 14 5 4 5 18 - 19 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
10.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
11.
Портленд Тимберс
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 15 3 4 8 13 - 22 13
13.
Колорадо Рэпидс
 15 2 6 7 12 - 22 12
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 14 2 3 9 10 - 24 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 14 10 3 1 22 - 14 33
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 14 7 4 3 22 - 17 25
4.
Филадельфия Юнион
 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Атланта Юнайтед
 15 6 5 4 29 - 25 23
6.
Шарлотт
 15 6 3 6 20 - 25 21
7.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
8.
Ди Си Юнайтед
 15 5 4 6 20 - 18 19
9.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
10.
Клёб де Фут Монреаль
 14 6 0 8 13 - 22 18
11.
Нью-Йорк Сити
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Чикаго Файр
 14 3 7 4 21 - 24 16
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 15 3 7 5 10 - 13 16
14.
Торонто
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Интер Майами
 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 8 3 4 1 10 - 8 13
10.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 8 1 2 5 8 - 17 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Шарлотт
 7 3 1 3 10 - 13 10
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
5.
Цинциннати
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 6 1 1 4 8 - 13 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 0 4 4 3 - 8 4
12.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Саллой Даниэль бьет в цель!
    • 33'
      Ционис Маринос сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Томми Эрик бьет в цель!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 4:1 Портленд Тимберс онлайн

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