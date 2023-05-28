  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 8.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Первый тайм: 21'
Байя
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Байя
2.11
3.80
4.09
Все Коэффициенты
31
John
Victor
40
Ромуло
4
Моледо
Родриго
22
Nicolas
Hernandez2
36
Thauan
Lara
14
Де
Пена
Карлос
17
Кампаньяро
Густаво
30
Джонни
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
35
Alexandre
Zurawski
22
Маркос
Дос
Сантос
4
Кану
Рубенилсон
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
31
Уго
Витор
29
Vitor
Jacare
6
Jhoanner
Chavez
16
Thaciano
5
Rezende2
8
Соуза
Коули
9
Стум
Эвералдо
11
Gabriel
Teixeira
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Байя
3-4-1-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Байя

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
José Maurisio3 2 0.25
Вандерсон 1 0.13
Джонни 1 0.13
Де Пена Карлос 1 0.13
Патрик Алан 0 0
Jean Dias 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 2 0.25
Gabriel Teixeira 2 0.25
Thaciano 1 0.13
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.13
Ademir Santos 1 0.13
Vitor Jacare 1 0.13
Соуза Коули 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моледо Родриго 2 0
Меркадо Габриэль 2 0
Кампаньяро Густаво 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Патрик Алан 1 0
Lucca 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Ромуло 1 0
Igor Gomes 1 0
Nicolas Hernandez2 1 0
Витао 1 0
Gabriel Barros 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 2 1
Vitor Jacare 3 0
Rezende2 1 1
Ademir Santos 2 0
Асеведо Николас 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Ryan Santos 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Интернасьонал Порту Алегре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Байя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

1
3
Интернасьонал Порту Алегре
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Байя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

5
8
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0
Байя
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0
Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Байя

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Сан-Паулу
 8 4 3 1 14 - 7 15
4.
Флуминенсе
 0:0 8 4 2 2 12 - 6 14
5.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
6.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
Крузейро
 8 4 1 3 12 - 7 13
8.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
9.
Форталеза Сеара
 8 3 4 1 12 - 6 13
10.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 0 4 11 - 11 12
11.
Сантос
 7 3 2 2 8 - 5 11
12.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
13.
Байя
 0:0 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 8 2 2 4 5 - 11 8
15.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
16.
Гойяс
 8 2 1 5 7 - 15 7
17.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
18.
Коринтианс
 0:0 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Атлетико Паранаэнсе
 4 3 0 1 8 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
9.
Флуминенсе
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
12.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
13.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
14.
Крузейро
 4 2 0 2 3 - 4 6
15.
Коринтианс
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
16.
Байя
 0:0 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
2.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Флуминенсе
 0:0 5 2 1 2 7 - 5 7
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 2 0 7 - 2 5
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Байя
 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 0:0 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Байя
2.11
3.80
4.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Байя онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Интернасьонал Порту Алегре
Байя
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 