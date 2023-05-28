Тур: 8.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
31
John
Victor
40
Ромуло
36
Thauan
Lara
30
Джонни
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
-
40 РомулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Thauan LaraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
28 Энрике ПедроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
-
43 Motta Felipe
-
-
-
41 Matheus Dias
-
21 Igor Gomes
-
38 Jean Dias
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
29 Vitor JacareЗащитник
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
5 Rezende2Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Mateus Claus
-
14 Arthur Sales
-
-
-
66 Ryan Santos
-
Главный тренер: Renato Paiva
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Байя
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|José Maurisio3
|2
|0.25
|Вандерсон
|1
|0.13
|Джонни
|1
|0.13
|Де Пена Карлос
|1
|0.13
|Патрик Алан
|0
|0
|Jean Dias
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|2
|0.25
|Gabriel Teixeira
|2
|0.25
|Thaciano
|1
|0.13
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.13
|Ademir Santos
|1
|0.13
|Vitor Jacare
|1
|0.13
|Соуза Коули
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моледо Родриго
|2
|0
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Кампаньяро Густаво
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Lucca
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Nicolas Hernandez2
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|2
|1
|Vitor Jacare
|3
|0
|Rezende2
|1
|1
|Ademir Santos
|2
|0
|Асеведо Николас
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Matheus Bahia
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Ryan Santos
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Интернасьонал Порту Алегре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Байя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
1
3
Интернасьонал Порту Алегре
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Байя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
5
8
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0
Байя
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0
Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Байя
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|10.
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|12.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|13.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|16.
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|18.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|9.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|15.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|16.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
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|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
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