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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 8.
Интернасьонал Порту Алегре
2:0
Конец матча
Байя
0'
1:0
49' Гол
Джонни
63' Желтая карточка
Стум Эвералдо
68' Желтая карточка
Ryan Santos
90' Желтая карточка
Кампаньяро Густаво
2:0
90' Гол
Вандерсон
90'+11
31
John
Victor
40
Ромуло
4
Моледо
Родриго
22
Nicolas
Hernandez2
36
Thauan
Lara
14
Де
Пена
Карлос
17
Кампаньяро
Густаво
30
Джонни
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
35
Alexandre
Zurawski
22
Маркос
Дос
Сантос
4
Кану
Рубенилсон
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
31
Уго
Витор
29
Vitor
Jacare
6
Jhoanner
Chavez
16
Thaciano
5
Rezende2
8
Соуза
Коули
9
Стум
Эвералдо
11
Gabriel
Teixeira
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Байя
3-4-1-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Байя

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 2 0.25
Джонни 2 0.25
José Maurisio3 2 0.25
Де Пена Карлос 1 0.13
Патрик Алан 0 0
Энрике Педро 0 0
Jean Dias 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 2 0.25
Gabriel Teixeira 2 0.25
Thaciano 1 0.13
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.13
Ademir Santos 1 0.13
Vitor Jacare 1 0.13
Соуза Коули 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампаньяро Густаво 3 0
Моледо Родриго 2 0
Меркадо Габриэль 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Патрик Алан 1 0
Lucca 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Ромуло 1 0
Igor Gomes 1 0
Nicolas Hernandez2 1 0
Витао 1 0
Gabriel Barros 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 2 1
Vitor Jacare 3 0
Rezende2 1 1
Ademir Santos 2 0
Асеведо Николас 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Ryan Santos 2 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Стум Эвералдо 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Интернасьонал Порту Алегре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Байя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

1
3
Интернасьонал Порту Алегре
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Байя
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

7
8
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0
Байя
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0
Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Байя

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 8 7 0 1 15 - 6 21
2.
Атлетико Минейро
 1:0 8 5 1 2 12 - 6 16
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 8 4 3 1 16 - 7 15
4.
Сан-Паулу
 8 4 3 1 14 - 7 15
5.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
6.
Крузейро
 8 4 1 3 12 - 7 13
7.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
8.
Флуминенсе
 8 4 1 3 12 - 8 13
9.
Форталеза Сеара
 8 3 4 1 12 - 6 13
10.
Ред Булл Брагантино
 1:0 8 3 4 1 12 - 11 13
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 0 4 11 - 11 12
12.
Сантос
 0:1 8 3 2 3 8 - 6 11
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 1 4 7 - 11 10
14.
Коринтианс
 8 2 2 4 8 - 12 8
15.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
16.
Байя
 8 2 1 5 9 - 14 7
17.
Гойяс
 8 2 1 5 7 - 15 7
18.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
19.
Америка Минейро
 0:1 8 1 1 6 7 - 19 4
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Ред Булл Брагантино
 1:0 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Атлетико Минейро
 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
7.
Атлетико Паранаэнсе
 4 3 0 1 8 - 5 9
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
9.
Сантос
 0:1 4 2 2 0 6 - 2 8
10.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 7 - 3 8
11.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
12.
Коринтианс
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
15.
Крузейро
 4 2 0 2 3 - 4 6
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 0:1 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
2.
Атлетико Минейро
 1:0 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
6.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 4 1 2 1 7 - 3 5
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Ред Булл Брагантино
 1:0 3 0 3 0 5 - 5 3
12.
Сантос
 0:1 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Байя
 4 1 0 3 2 - 7 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Америка Минейро
 0:1 4 0 1 3 4 - 9 1
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 4 0 0 4 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Коринтианс Roger I 5
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3 (1)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
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