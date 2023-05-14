Вышел из ворот Терновский, выбил мяч подальше. И снова борьба в центре поля.

"Кубань" на коротке на правом фланге разыграла комбинацию. Перевод налево на Лаука, тот на Архипова сыграл.

Перехватил мяч БОженов, ускорился по правому краю, о тдал на Исаева, который прошёл двоих, но с передачей неудачно вышло.

Аут на левом фланге бросает Шумахов, перевод в центр пошёл. Пытались за мяч зацепиться хозяева, но не вышло.

25' Середина первого тайма. Лаук принял мяч на левом фланге, выполнил прострел в центр, скидка на Абдокова, который к мячу не успел.

23' Не получается у "Кубани" выйти со своей половины поля. Атабаев получил по ногам в борьбе. Рефери показал, что нужно играть.

21' Подача с левого фланга в штрафную площадь "Кубани", уверенно вышел из ворот Нестеренко и кулаками выбил мяч подальше.

20' Сильный, слишком сильный навес с левого край на дальнюю штангу от Исаева. Боженов не успел за мячом.

19' Кагермазов и Алибеков с мячом в районе центрального круга. Перевод на правый край последовал. Мяч до цели не дошёл.

18' Терновский вышел из ворот за переделы штрафной площади, пытаясь подстраховать своих защитников, выбил немного в сторону. Прострел с левого фланга Архипова, отскок и удар Родина! Выше цели! А комбинация получилась у "Кубани" весьма неплохая. Засчитает за опасный момент.

17' Через правый край развивает атаку Боженов, но партнёры его не поддержали. Пришлось играть через оборону. Махачкалинцы уверенно держат мяч. Правда, на своей половине поля.