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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 31.
ФК Кубань
0:1
Первый тайм: 30'
Динамо Махачкала

Ход матча

29'
0:1
Красильниченко Олег
Прогнозы 132
ФК Кубань 40.9% (54)
X 35.6% (47)
Динамо Махачкала 23.5% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Кубань
Ничья
Динамо Махачкала
3.80
3.00
2.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
ФК Кубань
Динамо Махачкала

История личных встреч

ФК Кубань
Динамо Махачкала

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 10 (2) 0.32
Архипов Артём 3 0.1
Мосейчук Илья 3 0.1
Рыбин Алексей 2 0.06
Чуканов Андреа 2 0.06
Родин Даниил 2 0.06
Сидоров Максим 2 (1) 0.06
Байрыев Азат 1 0.03
Таказов Сослан 1 0.03
Щёткин Алексей 1 0.03
Лаук Максим 1 0.03
Махатадзе Георгий 1 0.03
Горовых Даниил 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Чуперка Валерий 1 (1) 0.03
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Ражаб 5 0.16
Дибиргаджиев Джамал 4 0.13
Юсупов Залимхан 4 0.13
Глушков Никита Сергеевич 2 0.06
Гасанов Шамиль 1 0.03
Ковачевич Владимир 1 0.03
Красильниченко Олег 1 0.03
Кагермазов Сослан 1 0.03
Агабалаев Чингиз 1 0.03
Ибрагимов Камиль 1 0.03
Шумахов Идар 1 0.03
Гаджиев Абакар 1 0.03
Зайнивов Алимхан 1 0.03

Карточки

ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 7 1
Сидоров Максим 4 2
Хомуха Иван 7 0
Родин Даниил 7 0
Таказов Сослан 6 0
Архипов Артём 5 0
Мосейчук Илья 5 0
Махатадзе Георгий 4 0
Абдоков Нури 4 0
Позняк Александр 2 1
Байрыев Азат 3 0
Ткачук Денис 2 0
Нестеренко Юрий 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Лобкарёв Владимир 1 0
Щёткин Алексей 1 0
Чуперка Валерий 1 0
Лаук Максим 1 0
Стаменкович Милош 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 10 0
Юсупов Залимхан 8 0
Кагермазов Сослан 7 0
Красильниченко Олег 6 0
Атабаев Эрбол 5 0
Ковачевич Владимир 4 0
Дибиргаджиев Джамал 4 0
Гаджиев Абакар 4 0
Хамхоев Хазбулат 3 0
Халимбеков Рустам 3 0
Гасанов Шамиль 2 0
Вагидов Арсен 2 0
Агабалаев Чингиз 2 0
Мулахусейнович Нардин 2 0
Магомедов Ражаб 2 0
Абдурагимов Рамазан 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Исаев Шамиль 2 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Лысенко Сослан 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ибрагимов Камиль 1 0
Шумахов Идар 1 0

Результаты матчей

ФК Кубань
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Динамо Махачкала
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
4
ФК Кубань
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Динамо Махачкала
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

9
13
ФК Кубань
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Динамо Махачкала
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
57% (17)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
4
21%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
6
32%
1
11%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
3
33%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
2
15%
4
31%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
1
8%
4
29%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

22
7
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
7
32%
1
14%
61-75
7
32%
1
14%
76-90

Забито

32
23
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 15
11 Не забивали 13
5
16%
6
26%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
10
31%
2
9%
46-60
1
3%
2
9%
61-75
7
22%
6
26%
76-90

Пропущено

35
20
11 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 14
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
5
14%
3
15%
31-45
4
11%
7
35%
46-60
9
26%
5
25%
61-75
11
31%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Балтика - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2
Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0
Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0

Результаты матчей

ФК Кубань
Динамо Махачкала

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
7 раз 23%
0:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
12 раз 40%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФК Кубань
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
2
13
1.5
1
14
1
14
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
17
13
8
22
1.5
5
25
3
27
2.5
1
29
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 31 17 13 1 53 - 25 64
2.
Рубин
 Заявка 31 17 11 3 50 - 27 62
3.
Алания
 Заявка 31 15 10 6 51 - 33 55
4.
Енисей
 Заявка 31 12 13 6 39 - 33 49
5.
Родина Москва
 Заявка 31 12 9 10 39 - 36 45
6.
Волгарь
 Заявка 31 11 11 9 37 - 32 44
7.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 31 11 11 9 23 - 23 44
8.
Арсенал Тула
 Заявка 31 11 8 12 37 - 38 41
9.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 34 - 33 41
10.
Шинник
 Заявка 31 11 7 13 34 - 37 40
11.
Нефтехимик
 Заявка 31 10 10 11 28 - 31 40
12.
Акрон
 Заявка 31 8 15 8 32 - 35 39
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 9 11 11 42 - 38 38
14.
ФК Кубань
 0:0 Заявка 31 8 10 13 32 - 35 34
15.
Велес Москва
 Заявка 31 9 6 16 31 - 46 33
16.
Уфа
 Заявка 31 7 8 16 33 - 42 29
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 31 5 11 15 21 - 40 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 31 5 7 19 20 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Рубин
 Заявка 16 9 6 1 33 - 16 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 Заявка 16 8 6 2 31 - 20 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
7.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
8.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 0:0 Заявка 16 6 5 5 19 - 13 23
12.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 15 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 7 8 1 27 - 12 29
2.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
3.
Родина Москва
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
4.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 Заявка 16 4 7 5 16 - 21 19
7.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
8.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
9.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 16 4 6 6 9 - 16 18
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
15.
ФК Кубань
 0:0 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 15 2 2 11 12 - 26 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Акрон Савичев Константин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Аут на левом фланге бросает  Шумахов, перевод в центр пошёл. Пытались за мяч зацепиться хозяева, но не вышло.
  • Описание гола
    31'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!!  Красильниченко!!! Очередной угловой приносит результат Махачкалинцам, передача низом на ближнюю штангу,  Красильниченко переправляет игровой снаряд в ворота!
  • 30'
    Угловой удар разыграли гости, подача на дальнюю штангу, отбились хозяева.
  • 29'
    Перехватил мяч БОженов, ускорился по правому краю, отдал на  Исаева, который прошёл двоих, но с передачей неудачно вышло.
  • 28'
    "Кубань" на коротке на правом фланге разыграла комбинацию. Перевод налево на Лаука, тот на Архипова сыграл. 
  • 27'
    Вышел из ворот  Терновский, выбил мяч подальше. И снова борьба в центре поля.
  • 26'
    Преимущество на стороне "Динамо" Махачкалы, но опасные моменты создают краснодарцы. 
  • 25'
    Середина первого тайма. Лаук принял мяч на левом фланге, выполнил прострел в центр, скидка на  Абдокова, который к мячу не успел.
  • 23'
    Не получается у "Кубани" выйти со своей половины поля. Атабаев получил по ногам в борьбе. Рефери показал, что нужно играть.
  • 21'
    Подача с левого фланга в штрафную площадь "Кубани", уверенно вышел из ворот  Нестеренко и кулаками выбил мяч подальше.
  • 20'
    Сильный, слишком сильный навес с левого край на дальнюю штангу от Исаева. Боженов не успел за мячом. 
  • 19'
    Кагермазов и  Алибеков с мячом в районе центрального круга. Перевод на правый край последовал. Мяч до цели не дошёл. 
  • Опасный момент
    18'
     Терновский вышел из ворот за переделы штрафной площади, пытаясь подстраховать своих защитников, выбил немного в сторону. Прострел с левого фланга  Архипова, отскок и удар Родина! Выше цели! А комбинация получилась у "Кубани" весьма неплохая. Засчитает за опасный момент. 
  • 17'
    Через правый край развивает атаку  Боженов, но партнёры его не поддержали. Пришлось играть через оборону. Махачкалинцы уверенно держат мяч. Правда, на своей половине поля.
  • 16'
     Кагермазов не спеша выдвигается в атаку. Никто его не прессингует. Но атаку не удалось ему начать. Передача вышла неточной. 
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    • 15'
      В районе центрального круга с мячом игроки "Динамо", передача на правый край на  Исаева, но тот до мяча не добрался.
    • 14'
      Дотянулся до мяча Архипов, но сложно было ему исполнить удар по воротам. А выглядело бы очень эффектно. В стиле Ибрагимовича.
    • 13'
      На газоне  Смирнов. Досталось ему в борьбе за мяч в центре поля. Без карточек пока что обошёлся рефери. Разыграл стандарт Таказов.
    • 12'
      Штрайной удар в центре поля заработали махачкалинцы. Забросо во владения "Кубани". Нестеренко вышел из ворот и забрал мяч.
    • 11'
      Очень активно начали встречу игроки махачкалинского "Динамо". Не позволяют они сопернику развернуться. 
    • 9'
      Юсупов исполнил стандарт, прострел низом на ближний угол вратарской последовал.  Шумахов выскочил из-под защитника соперника, но немного по воротам не попал. Домашняя заготовка. 
    • Угловой
      8'
      Подача в район 11-метровой отметки. Удар Юсупова, его же подбор, попытка подачи, мяч попал в руку сопернику. Ушёл за лицевую. Рука прижата была.
    • 7'
      Подключался к атаке Боженов, но последовал удар по воротам Нестеренко, мяч задел защитника "Кубани", ушёл на угловой.
    • 6'
       Терновский от ворот разыграли. Борьба за игровой снаряд в центре поля. 
    • 5'
      В атаке махачкалинский клуб.  Боженов получил передачу на правом фланге, разобрался с соперником, но перевод неудачно выполнил. 
    • 4'
      Очень резво начали команды. "Кубань" свою атаку провела по левому краю, передача в центр... Даже до удара довели краснодарцы. Выше цели. От ворот пробил Нестеренко. 
    • 2'
      Сразу же в атаку побежали игроки гостей, Первый удар по воротам на 15-й секунде, Исаев пробил! Но на удар это тянет с трудом. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли 
    • До матча

    • Приветствую вас на матче Первой лиги "Кубань" - "Динамо" Махачкала. Работать для вас сегодня будет Константин Лицин.

      «Кубань» не выигрывает в 4-х последних играх;
      «Динамо» имеет 3 победы в 5-ти играх;
      Матч первого круга закончился со счетом 2:1 в пользу динамовцев. 

    • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 132
    ФК Кубань 40.9% (54)
    X 35.6% (47)
    Динамо Махачкала 23.5% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ФК Кубань
    Ничья
    Динамо Махачкала
    3.80
    3.00
    2.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Кубань 0:1 Динамо Махачкала

    Исход игры
    ФК Кубань
    40.9% (54)
    Ничья
    35.6% (47)
    Динамо Махачкала
    23.5% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.83% (32)
    Меньше
    72.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    63.48% (73)
    Нет
    36.52% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (42)
    1:0 ФК Кубань
    18.2% (24)
    2:1 ФК Кубань
    12.1% (16)
    1:2 Динамо Махачкала
    10.6% (14)
    0:1 Динамо Махачкала
    6.1% (8)
    2:0 ФК Кубань
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    3% (4)
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