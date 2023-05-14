Тур: 31.
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
29'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Абдоков НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Лаук МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сосницкий Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Алексич Горан
История личных встреч
ФК Кубань
Динамо Махачкала
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|10 (2)
|0.32
|Архипов Артём
|3
|0.1
|Мосейчук Илья
|3
|0.1
|Рыбин Алексей
|2
|0.06
|Чуканов Андреа
|2
|0.06
|Родин Даниил
|2
|0.06
|Сидоров Максим
|2 (1)
|0.06
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|Щёткин Алексей
|1
|0.03
|Лаук Максим
|1
|0.03
|Махатадзе Георгий
|1
|0.03
|Горовых Даниил
|1
|0.03
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.03
|Чуперка Валерий
|1 (1)
|0.03
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Ражаб
|5
|0.16
|Дибиргаджиев Джамал
|4
|0.13
|Юсупов Залимхан
|4
|0.13
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0.06
|Гасанов Шамиль
|1
|0.03
|Ковачевич Владимир
|1
|0.03
|Красильниченко Олег
|1
|0.03
|Кагермазов Сослан
|1
|0.03
|Агабалаев Чингиз
|1
|0.03
|Ибрагимов Камиль
|1
|0.03
|Шумахов Идар
|1
|0.03
|Гаджиев Абакар
|1
|0.03
|Зайнивов Алимхан
|1
|0.03
Карточки
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|7
|1
|Сидоров Максим
|4
|2
|Хомуха Иван
|7
|0
|Родин Даниил
|7
|0
|Таказов Сослан
|6
|0
|Архипов Артём
|5
|0
|Мосейчук Илья
|5
|0
|Махатадзе Георгий
|4
|0
|Абдоков Нури
|4
|0
|Позняк Александр
|2
|1
|Байрыев Азат
|3
|0
|Ткачук Денис
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Гудков Ян
|2
|0
|Лобкарёв Владимир
|1
|0
|Щёткин Алексей
|1
|0
|Чуперка Валерий
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Стаменкович Милош
|1
|0
|Югалдин Дмитрий
|1
|0
|Солоп Аркадий
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|10
|0
|Юсупов Залимхан
|8
|0
|Кагермазов Сослан
|7
|0
|Красильниченко Олег
|6
|0
|Атабаев Эрбол
|5
|0
|Ковачевич Владимир
|4
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|4
|0
|Гаджиев Абакар
|4
|0
|Хамхоев Хазбулат
|3
|0
|Халимбеков Рустам
|3
|0
|Гасанов Шамиль
|2
|0
|Вагидов Арсен
|2
|0
|Агабалаев Чингиз
|2
|0
|Мулахусейнович Нардин
|2
|0
|Магомедов Ражаб
|2
|0
|Абдурагимов Рамазан
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Исаев Шамиль
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Лысенко Сослан
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
|Ибрагимов Камиль
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кубань
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Динамо Махачкала
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
4
ФК Кубань
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Динамо Махачкала
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
9
13
ФК Кубань
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Динамо Махачкала
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
57% (17)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
20
5
Волевые поражения
14
17
Голы по времени матча
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
4
21%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
6
32%
1
11%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
3
33%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
2
15%
4
31%
61-75
4
31%
2
15%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
1
8%
4
29%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Пропущено
22
7
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
7
32%
1
14%
61-75
7
32%
1
14%
76-90
Забито
32
23
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 15
11 Не забивали 13
5
16%
6
26%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
10
31%
2
9%
46-60
1
3%
2
9%
61-75
7
22%
6
26%
76-90
Пропущено
35
20
11 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 14
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
5
14%
3
15%
31-45
4
11%
7
35%
46-60
9
26%
5
25%
61-75
11
31%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Балтика - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2
Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0
Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0
Результаты матчей
ФК Кубань
Динамо Махачкала
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
7 раз 23%
0:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
12 раз 40%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФК Кубань
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
69
411
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
1713
822
525
327
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|13
|1
|53 - 25
|64
|2.
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|50 - 27
|62
|3.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|51 - 33
|55
|4.
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|39 - 33
|49
|5.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 36
|45
|6.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|37 - 32
|44
|7.
|0:0 Заявка
|31
|11
|11
|9
|23 - 23
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|37 - 38
|41
|9.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|34 - 33
|41
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|34 - 37
|40
|11.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 31
|40
|12.
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|32 - 35
|39
|13.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 38
|38
|14.
|0:0 Заявка
|31
|8
|10
|13
|32 - 35
|34
|15.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 46
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|33 - 42
|29
|17.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|21 - 40
|26
|18.
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|20 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|26 - 13
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 16
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 20
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|15 - 12
|26
|8.
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 7
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 11
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|11.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 13
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 14
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 23
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|27 - 12
|29
|2.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|17 - 11
|29
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|6.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 21
|19
|7.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 20
|18
|9.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|9 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 27
|14
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 17
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|15.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 29
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 26
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Кубань 0:1 Динамо Махачкала
Исход игры
ФК Кубань
40.9% (54)
Ничья
35.6% (47)
Динамо Махачкала
23.5% (31)
Тотал 2.5
Больше
27.83% (32)
Меньше
72.17% (83)
Обе команды забьют
Да
63.48% (73)
Нет
36.52% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (42)
1:0 ФК Кубань
18.2% (24)
2:1 ФК Кубань
12.1% (16)
1:2 Динамо Махачкала
10.6% (14)
0:1 Динамо Махачкала
6.1% (8)
2:0 ФК Кубань
3.8% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
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