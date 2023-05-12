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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 31.
ФК Кубань
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 59
ФК Кубань 47.5% (28)
X 30.5% (18)
Динамо Махачкала 22% (13)
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Лучшие коэффициенты
ФК Кубань
Ничья
Динамо Махачкала
2.90
3.10
2.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ФК Кубань
Динамо Махачкала

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 10 (2) 0.33
Архипов Артём 3 0.1
Мосейчук Илья 3 0.1
Рыбин Алексей 2 0.07
Чуканов Андреа 2 0.07
Родин Даниил 2 0.07
Сидоров Максим 2 (1) 0.07
Байрыев Азат 1 0.03
Таказов Сослан 1 0.03
Щёткин Алексей 1 0.03
Лаук Максим 1 0.03
Махатадзе Георгий 1 0.03
Горовых Даниил 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Чуперка Валерий 1 (1) 0.03
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Ражаб 5 0.17
Дибиргаджиев Джамал 4 0.13
Юсупов Залимхан 4 0.13
Глушков Никита Сергеевич 2 0.07
Гасанов Шамиль 1 0.03
Ковачевич Владимир 1 0.03
Красильниченко Олег 1 0.03
Кагермазов Сослан 1 0.03
Агабалаев Чингиз 1 0.03
Ибрагимов Камиль 1 0.03
Шумахов Идар 1 0.03
Гаджиев Абакар 1 0.03
Зайнивов Алимхан 1 0.03

Карточки

ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 7 1
Сидоров Максим 4 2
Хомуха Иван 7 0
Родин Даниил 7 0
Таказов Сослан 6 0
Архипов Артём 5 0
Мосейчук Илья 5 0
Махатадзе Георгий 4 0
Абдоков Нури 4 0
Позняк Александр 2 1
Байрыев Азат 3 0
Ткачук Денис 2 0
Нестеренко Юрий 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Лобкарёв Владимир 1 0
Щёткин Алексей 1 0
Чуперка Валерий 1 0
Лаук Максим 1 0
Стаменкович Милош 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 10 0
Юсупов Залимхан 8 0
Кагермазов Сослан 7 0
Красильниченко Олег 6 0
Атабаев Эрбол 5 0
Ковачевич Владимир 4 0
Дибиргаджиев Джамал 4 0
Гаджиев Абакар 4 0
Халимбеков Рустам 3 0
Хамкоев Хазбулат 3 0
Гасанов Шамиль 2 0
Вагидов Арсен 2 0
Агабалаев Чингиз 2 0
Мулахусейнович Нардин 2 0
Магомедов Ражаб 2 0
Абдурагимов Рамазан 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Исаев Шамиль 2 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Лысенко Сослан 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ибрагимов Камиль 1 0
Шумахов Идар 1 0

Результаты матчей

ФК Кубань
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Динамо Махачкала
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
4
ФК Кубань
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Динамо Махачкала
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

9
13
ФК Кубань
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Динамо Махачкала
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
57% (17)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
4
21%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
6
32%
1
11%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
3
33%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
2
15%
4
31%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
1
8%
4
29%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

22
7
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
7
32%
1
14%
61-75
7
32%
1
14%
76-90

Забито

32
23
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 15
11 Не забивали 13
5
16%
6
26%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
10
31%
2
9%
46-60
1
3%
2
9%
61-75
7
22%
6
26%
76-90

Пропущено

35
20
11 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 14
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
5
14%
3
15%
31-45
4
11%
7
35%
46-60
9
26%
5
25%
61-75
11
31%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Балтика - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2
Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0
Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0

Результаты матчей

ФК Кубань
Динамо Махачкала

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
7 раз 23%
0:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
12 раз 40%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФК Кубань
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
2
13
1.5
1
14
1
14
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
17
13
8
22
1.5
5
25
3
27
2.5
1
29
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 30 16 13 1 51 - 25 61
2.
Рубин
 Заявка 30 16 11 3 47 - 25 59
3.
Алания
 Заявка 30 14 10 6 46 - 31 52
4.
Енисей
 Заявка 30 12 12 6 37 - 31 48
5.
Волгарь
 Заявка 30 11 11 8 36 - 30 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 11 10 9 23 - 23 43
7.
Родина Москва
 Заявка 30 11 9 10 34 - 35 42
8.
Шинник
 Заявка 30 11 7 12 34 - 36 40
9.
Нефтехимик
 Заявка 30 10 10 10 27 - 26 40
10.
Акрон
 Заявка 30 8 15 7 30 - 32 39
11.
Арсенал Тула
 Заявка 30 10 8 12 35 - 37 38
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 9 11 10 42 - 37 38
13.
КАМАЗ
 Заявка 30 9 11 10 33 - 33 38
14.
ФК Кубань
 Заявка 30 8 9 13 32 - 35 33
15.
Велес Москва
 Заявка 30 8 6 16 30 - 46 30
16.
Уфа
 Заявка 30 7 7 16 31 - 40 28
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 30 5 11 14 21 - 38 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 30 5 7 18 18 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
4.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
9.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
12.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 14 5 3 6 17 - 15 18
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
2.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
3.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Кубань - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 33 минуты.



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  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 59
    ФК Кубань 47.5% (28)
    X 30.5% (18)
    Динамо Махачкала 22% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ФК Кубань
    Ничья
    Динамо Махачкала
    2.90
    3.10
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч ФК Кубань - Динамо Махачкала

    Исход игры
    ФК Кубань
    48.3% (28)
    Ничья
    29.3% (17)
    Динамо Махачкала
    22.4% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.73% (18)
    Меньше
    63.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    65.31% (32)
    Нет
    34.69% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.1% (14)
    2:1 ФК Кубань
    19% (11)
    1:0 ФК Кубань
    13.8% (8)
    1:2 Динамо Махачкала
    10.3% (6)
    0:1 Динамо Махачкала
    6.9% (4)
    0:0 Ничья
    5.2% (3)
    2:0 ФК Кубань
    3.4% (2)
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