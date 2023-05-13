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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 30027 Главный судья: Фигероа Хорхе
Реал Сосьедад
2:2
Второй тайм: 69'
Жирона
0'
1:0
5' Пенальти
Оярсабаль Микель
10' Желтая карточка
Мичел Мигель
11' Желтая карточка
Субельдия Игор
2:0
24' Гол
Сильва Давид
2:1
37' Гол
Коуто Ян
38' Желтая карточка
Ле Норман Робен
2:2
45' Гол
Стуани Кристиан
49' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
55' Желтая карточка
Мартинес Арнау
62' Желтая карточка
Оярсабаль Микель

Ход матча

5'
Оярсабаль Микель
1:0
10'
 
Мичел Мигель
11'
Субельдия Игор
 
24'
Сильва Давид
(Кубо Такефуса)
2:0
37'
2:1
Коуто Ян
(Цыганков Виктор)
38'
Ле Норман Робен
 
45'
2:2
Стуани Кристиан
(Рикельме Родриго)
49'
 
Ромеу Ориоль
55'
 
Мартинес Арнау
59'
 
Гутьеррес Мигель
Эрнандес Хави
62'
Оярсабаль Микель
 
63'
Пачеко Хон
Оярсабаль Микель
 
63'
Барренечеа Андер
Субельдия Игор
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 219 Количество передач 221
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 126
Реал Сосьедад 87.3% (110)
X 9.5% (12)
Жирона 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Жирона
3.85
3.96
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
14
Кубо
Такефуса
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
21
Сильва
Давид
19
Сорлот
Александр
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
16
Эрнандес
Хави
V
18
Ромеу
Ориоль
20
Коуто
Ян
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
17
Рикельме
Родриго
7
Стуани
Кристиан
Реал Сосьедад
4-4-2
Жирона
4-1-4-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Жирона

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
3:5
П
0:0
П
0:0
П
5:0
П
1:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
101

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 10 0.29
Кубо Такефуса 8 0.24
Браис Мендес 7 0.21
Оярсабаль Микель 4 (2) 0.12
Барренечеа Андер 3 0.09
Сильва Давид 2 0.06
Мерино Микель 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Субельдия Игор 1 0.03
Ильяраменди Асьер 1 0.03
Фернандес Карлос 1 0.03
Исак Александр 1 0.03
Умар Садик 1 0.03
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Муньос Айхен 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (1) 0.38
Стуани Кристиан 8 (4) 0.24
Рикельме Родриго 4 0.12
Цыганков Виктор 3 0.09
Мартинес Арнау 3 0.09
Мартин Иван 3 0.09
Эррера Янгель 2 0.06
Давид Лопес 2 0.06
Ромеу Ориоль 2 0.06
Сайс Самуэль 2 (2) 0.06
Гарсия Алеш 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Коуто Ян 1 0.03
Бернардо Эспиноса 1 0.03
Хуанпе Хуан 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 11 0
Субельдия Игор 9 0
Мерино Микель 5 1
Ле Норман Робен 6 0
Браис Мендес 6 0
Ариц Элустондо 4 1
Фернандес Карлос 5 0
Ильяраменди Асьер 4 0
Сорлот Александр 4 0
Сильва Давид 3 0
Рико Диего 3 0
Горосабел Андони 3 0
Барренечеа Андер 3 0
Кубо Такефуса 2 0
Гевара Андер 2 0
Муньос Айхен 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 11 0
Мартинес Арнау 11 0
Ромеу Ориоль 9 0
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Бернардо Эспиноса 4 0
Давид Лопес 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартин Иван 2 0
Коуто Ян 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Мичел Мигель 1 0
Калленс Александр 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Жирона
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

4
12
Реал Сосьедад
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Жирона
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

19
29
Реал Сосьедад
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Жирона
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
12% (4)
52% (17)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

23
41

Голы по времени матча

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
3
15%
2
12%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
5
25%
4
24%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
3
15%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
26
6 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
3
21%
6
23%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
1
7%
7
27%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
4
29%
4
15%
76-90

Забито

21
32
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
3
14%
2
6%
1-15
5
24%
4
13%
16-30
4
19%
8
25%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
2
10%
7
22%
61-75
2
10%
7
22%
76-90

Пропущено

17
23
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
1
6%
3
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
3
18%
7
30%
61-75
3
18%
6
26%
76-90

Забито

41
49
22 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
6
15%
4
8%
1-15
9
22%
6
12%
16-30
7
17%
10
20%
31-45
10
24%
8
16%
46-60
4
10%
9
18%
61-75
5
12%
12
24%
76-90

Пропущено

31
49
14 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 29
4
13%
9
18%
1-15
5
16%
5
10%
16-30
5
16%
11
22%
31-45
4
13%
5
10%
46-60
6
19%
9
18%
61-75
7
23%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0
Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Жирона

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
13 раз 39%
0
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
3
7
9
1.5
11
6
1
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
5
7
10
1.5
7
9
2
15
2.5
1
15
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
25
8
14
19
1.5
18
15
3
30
2.5
5
28
1
32
3.5
2
31
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 2:2 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 33 15 7 11 40 - 37 52
7.
Жирона
 2:2 Заявка 34 13 9 12 54 - 48 48
8.
Атлетик Б
 Заявка 33 13 8 12 43 - 33 47
9.
Райо Вальекано
 Заявка 33 12 10 11 40 - 42 46
10.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
11.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 34 8 11 15 26 - 50 35
16.
Вальядолид
 Заявка 33 10 5 18 30 - 57 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Жирона
 2:2 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
6.
Реал Сосьедад
 2:2 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
8.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
9.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
10.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
11.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 2:2 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
7.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Жирона
 2:2 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 126
    Реал Сосьедад 87.3% (110)
    X 9.5% (12)
    Жирона 3.2% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Жирона
    3.85
    3.96
    6.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:2 Жирона

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    87.3% (110)
    Ничья
    9.5% (12)
    Жирона
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.98% (69)
    Меньше
    42.02% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    63.87% (76)
    Нет
    36.13% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    47.6% (60)
    2:0 Реал Сосьедад
    15.9% (20)
    1:0 Реал Сосьедад
    15.1% (19)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    3:1 Реал Сосьедад
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    3:2 Реал Сосьедад
    1.6% (2)
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    Реал Сосьедад
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