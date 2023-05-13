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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 30027 Главный судья: Фигероа Хорхе
Реал Сосьедад
2:2
Конец матча
Жирона
0'
1:0
5' Пенальти
Оярсабаль Микель
10' Желтая карточка
Мичел Мигель
11' Желтая карточка
Субельдия Игор
2:0
24' Гол
Сильва Давид
2:1
37' Гол
Коуто Ян
38' Желтая карточка
Ле Норман Робен
2:2
45' Гол
Стуани Кристиан
49' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
55' Желтая карточка
Мартинес Арнау
62' Желтая карточка
Оярсабаль Микель
78' Желтая карточка
Барренечеа Андер
87' Вторая желтая карточка
Ромеу Ориоль
90' Желтая карточка
Субименди Мартин
90'+6

Ход матча

5'
Оярсабаль Микель
1:0
10'
 
Мичел Мигель
11'
Субельдия Игор
 
24'
Сильва Давид
(Кубо Такефуса)
2:0
37'
2:1
Коуто Ян
(Цыганков Виктор)
38'
Ле Норман Робен
 
45'
2:2
Стуани Кристиан
(Рикельме Родриго)
49'
 
Ромеу Ориоль
55'
 
Мартинес Арнау
59'
 
Гутьеррес Мигель
Эрнандес Хави
62'
Оярсабаль Микель
 
63'
Пачеко Хон
Оярсабаль Микель
 
63'
Барренечеа Андер
Субельдия Игор
 
71'
 
Рейньер Жезус
Стуани Кристиан
71'
 
Артеро Рикард
Коуто Ян
78'
Барренечеа Андер
 
81'
Фернандес Карлос
Сорлот Александр
 
87'
 
Ромеу Ориоль
90'
 
Калленс Александр
Рикельме Родриго
90'
 
Хуанпе Хуан
Мартин Иван
90'
Субименди Мартин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 408 Количество передач 401
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Реал Сосьедад 87.3% (110)
X 9.5% (12)
Жирона 3.2% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
14
Кубо
Такефуса
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
21
Сильва
Давид
19
Сорлот
Александр
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
16
Эрнандес
Хави
V
18
Ромеу
Ориоль
20
Коуто
Ян
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
17
Рикельме
Родриго
7
Стуани
Кристиан
Реал Сосьедад
4-4-2
Жирона
4-1-4-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Жирона

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
3:5
П
0:0
П
0:0
П
5:0
П
1:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
101

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 10 0.29
Кубо Такефуса 8 0.24
Браис Мендес 7 0.21
Оярсабаль Микель 4 (2) 0.12
Барренечеа Андер 3 0.09
Сильва Давид 2 0.06
Мерино Микель 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Субельдия Игор 1 0.03
Ильяраменди Асьер 1 0.03
Фернандес Карлос 1 0.03
Исак Александр 1 0.03
Умар Садик 1 0.03
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Муньос Айхен 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (1) 0.38
Стуани Кристиан 8 (4) 0.24
Рикельме Родриго 4 0.12
Цыганков Виктор 3 0.09
Мартинес Арнау 3 0.09
Мартин Иван 3 0.09
Эррера Янгель 2 0.06
Давид Лопес 2 0.06
Ромеу Ориоль 2 0.06
Сайс Самуэль 2 (2) 0.06
Гарсия Алеш 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Коуто Ян 1 0.03
Бернардо Эспиноса 1 0.03
Хуанпе Хуан 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 12 0
Субельдия Игор 9 0
Мерино Микель 5 1
Ле Норман Робен 6 0
Браис Мендес 6 0
Ариц Элустондо 4 1
Фернандес Карлос 5 0
Ильяраменди Асьер 4 0
Сорлот Александр 4 0
Барренечеа Андер 4 0
Сильва Давид 3 0
Рико Диего 3 0
Горосабел Андони 3 0
Кубо Такефуса 2 0
Гевара Андер 2 0
Муньос Айхен 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 11 0
Мартинес Арнау 11 0
Ромеу Ориоль 9 1
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Бернардо Эспиноса 4 0
Давид Лопес 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартин Иван 2 0
Коуто Ян 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Мичел Мигель 1 0
Калленс Александр 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Жирона
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

6
14
Реал Сосьедад
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Жирона
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

19
29
Реал Сосьедад
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
Жирона
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
12% (4)
53% (18)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

25
43

Голы по времени матча

Забито

22
19
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
4
18%
2
11%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
5
23%
4
21%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Пропущено

16
28
8 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
3
19%
7
25%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
3
19%
7
25%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
19%
2
7%
61-75
4
25%
4
14%
76-90

Забито

21
32
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
3
14%
2
6%
1-15
5
24%
4
13%
16-30
4
19%
8
25%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
2
10%
7
22%
61-75
2
10%
7
22%
76-90

Пропущено

17
23
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
1
6%
3
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
3
18%
7
30%
61-75
3
18%
6
26%
76-90

Забито

43
51
24 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
7
16%
4
8%
1-15
10
23%
6
12%
16-30
7
16%
12
24%
31-45
10
23%
8
16%
46-60
4
9%
9
18%
61-75
5
12%
12
24%
76-90

Пропущено

33
51
16 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 30
4
12%
10
20%
1-15
5
15%
6
12%
16-30
7
21%
11
22%
31-45
4
12%
5
10%
46-60
6
18%
9
18%
61-75
7
21%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0
Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Жирона

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 35%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
14 раз 41%
0
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
11
6
1
16
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
8
9
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
26
8
15
19
1.5
19
15
3
31
2.5
5
29
1
33
3.5
2
32
1
33
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 33 15 7 11 40 - 37 52
7.
Жирона
 Заявка 34 13 9 12 54 - 48 48
8.
Атлетик Б
 Заявка 33 13 8 12 43 - 33 47
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Райо Вальекано
 Заявка 33 12 10 11 40 - 42 46
11.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 34 10 6 18 43 - 61 36
15.
Кадис
 Заявка 34 8 11 15 26 - 50 35
16.
Вальядолид
 Заявка 33 10 5 18 30 - 57 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
8.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
9.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
10.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
7.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Реал Сосьедад: 52%, Жирона: 48%.
  • 95'
    Хуанпе Хуан из команды Жирона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 95'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • Угловой
    95'
    Цыганков Виктор из команды Жирона подал угловой слева.
  • Желтая карточка
    95'
    Рефери не любит споров - именно за это Субименди Мартин сейчас получил желтую
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