Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Сильва Давид не смог попасть в створ ударом издали

90' Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Жирона

86' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реал Сосьедад пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

86' Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Фернандес Карлос и попал в каркас ворот!

84' Гутьеррес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хон Пачеко ослабляет давление, выбив мяч.

83' Удар от ворот произведет Жирона

83' Шанс! Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо

82' Кубо Такефуса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Муньос Айхен пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем

81' Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Буэно Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

79' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Кубо Такефуса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Цыганков Виктор из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Барренечеа Андер получил желтую карточку от судьи

77' Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Arnau Martinez получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Arnau Martinez на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Arnau Martinez ослабляет давление, выбив мяч.

73' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Гутьеррес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Мартин Иван пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

70' Коуто Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Кубо Такефуса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Рикельме Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

67' Идеальный солнечный день для футбола

67' Стуани Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Жирона

66' Arnau Martinez ослабляет давление, выбив мяч.

65' Стуани Кристиан наказан за толчок Хон Пачеко

65' Удар от ворот произведет Жирона

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

63' Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Хон Пачеко

62' Оярсабаль Микель получает желтую карточку за нырок

62' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Оярсабаль Микель нырнул в штрафной. Спорно!

62' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Кубо Такефуса пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем

61' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

61' Мартин Иван нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

61' Стуани Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Рикельме Родриго из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Буэно Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Сильва Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хорошую попытку сделал Сильва Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Оооо... вот это был удар! Сильва Давид должен был забить с этой позиции.

57' Кубо Такефуса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Сильва Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Arnau Martinez получил желтую карточку от судьи

55' Сильва Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Жирона

55' Оярсабаль Микель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Мерино Микель выиграл воздушное противоборство у Arnau Martinez.

53' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Оярсабаль Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Жирона

49' Ромеу Ориоль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Сегодняшная посещаемость составляет 30027 болельщиков

48' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Рикельме Родриго из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Жирона

47' Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника