Тур: 34. Стадион: Аноэта. Зрители: 30027 Главный судья: Фигероа Хорхе
2:2
Конец матча
0'
1:0
5' ПенальтиОярсабаль Микель
10' Желтая карточкаМичел Мигель
11' Желтая карточкаСубельдия Игор
2:0
24' ГолСильва Давид
2:1
37' ГолКоуто Ян
38' Желтая карточкаЛе Норман Робен
2:2
45' ГолСтуани Кристиан
49' Желтая карточкаРомеу Ориоль
55' Желтая карточкаМартинес Арнау
62' Желтая карточкаОярсабаль Микель
78' Желтая карточкаБарренечеа Андер
87' Вторая желтая карточкаРомеу Ориоль
90' Желтая карточкаСубименди Мартин
90'+6
Ход матча
5'
1:0
10'
11'
24'
2:0
37'
2:1
38'
45'
49'
55'
62'
78'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
408 Количество передач 401
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
18
Ромеу
Ориоль
20
Коуто
Ян
23
Мартин
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Сосьедад
Жирона
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.2
Среднее время на гол
40
75
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
101
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|10
|0.29
|Кубо Такефуса
|8
|0.24
|Браис Мендес
|7
|0.21
|Оярсабаль Микель
|4 (2)
|0.12
|Барренечеа Андер
|3
|0.09
|Сильва Давид
|2
|0.06
|Мерино Микель
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Субельдия Игор
|1
|0.03
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.03
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|Исак Александр
|1
|0.03
|Умар Садик
|1
|0.03
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (1)
|0.38
|Стуани Кристиан
|8 (4)
|0.24
|Рикельме Родриго
|4
|0.12
|Цыганков Виктор
|3
|0.09
|Мартинес Арнау
|3
|0.09
|Мартин Иван
|3
|0.09
|Эррера Янгель
|2
|0.06
|Давид Лопес
|2
|0.06
|Ромеу Ориоль
|2
|0.06
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.06
|Гарсия Алеш
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Вилья Тони
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Бернардо Эспиноса
|1
|0.03
|Хуанпе Хуан
|1
|0.03
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|Фернандес Валери
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|12
|0
|Субельдия Игор
|9
|0
|Мерино Микель
|5
|1
|Ле Норман Робен
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Ариц Элустондо
|4
|1
|Фернандес Карлос
|5
|0
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Барренечеа Андер
|4
|0
|Сильва Давид
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|11
|0
|Мартинес Арнау
|11
|0
|Ромеу Ориоль
|9
|1
|Буэно Сантьяго
|6
|1
|Стуани Кристиан
|7
|0
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Бернардо Эспиноса
|4
|0
|Давид Лопес
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Рейньер Жезус
|1
|1
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Эрнандес Хави V
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Жирона
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
6
14
Реал Сосьедад
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Жирона
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
19
29
Реал Сосьедад
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
Жирона
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
12% (4)
53% (18)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
11
13
Волевые поражения
25
43
Голы по времени матча
Забито
22
19
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
4
18%
2
11%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
5
23%
4
21%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Пропущено
16
28
8 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
3
19%
7
25%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
3
19%
7
25%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
19%
2
7%
61-75
4
25%
4
14%
76-90
Забито
21
32
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
3
14%
2
6%
1-15
5
24%
4
13%
16-30
4
19%
8
25%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
2
10%
7
22%
61-75
2
10%
7
22%
76-90
Пропущено
17
23
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
1
6%
3
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
3
18%
7
30%
61-75
3
18%
6
26%
76-90
Забито
43
51
24 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
7
16%
4
8%
1-15
10
23%
6
12%
16-30
7
16%
12
24%
31-45
10
23%
8
16%
46-60
4
9%
9
18%
61-75
5
12%
12
24%
76-90
Пропущено
33
51
16 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 30
4
12%
10
20%
1-15
5
15%
6
12%
16-30
7
21%
11
22%
31-45
4
12%
5
10%
46-60
6
18%
9
18%
61-75
7
21%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1
Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0
Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Жирона
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 35%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
14 раз 41%
0
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
89
116
116
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
710
89
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
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268
1519
1915
331
529
133
232
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|45 - 31
|62
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|40 - 37
|52
|7.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 48
|48
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 33
|47
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|40 - 42
|46
|11.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|12.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|33 - 37
|44
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|43 - 61
|36
|15.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|26 - 50
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|30 - 57
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|9.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|10.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11